Wahl in Sachsen-Anhalt live: So fällt die Hochrechnung aus

Mit einer "enormen Kraftanstrengung der gesamten Partei, vor allen Dingen aber der Parteimitglieder vor Ort" habe die SPD in Sachsen-Anhalt ein "stabiles Ergebnis" erreicht und den Wiedereinzug in den Landtag erreicht, sagt SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf.

"Unser Ergebnis steht." Man leiste seinen Beitrag in dem zivilgesellschaftlichen Bündnis, um eine andere Mehrheit gegenüber der AfD zu bilden - "eine demokratische Mehrheit", betont Klüssendorf. Man sehe aber auch, dass es heute Abend ein "dramatisches Ergebnis" der AfD gebe und es "eine sehr, sehr schwierige Regierungsbildung anscheinend wird". Man müsse abwarten, wie der Abend sich weiterentwickelt.