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Politik
Deutschland

Wahl in Sachsen-Anhalt live: So fällt die Hochrechnung aus

Liveblog

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:So fällt die Hochrechnung aus

von Katrin Meyer, Nora Liebmann und Laura Ozdoba

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Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist entschieden: Laut Hochrechnung liegt die AfD vor der CDU. Beim BSW wird es knapp mit dem Einzug in den Landtag. Die Entwicklungen im Blog.

Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt

Die AfD liegt deutlich vor der CDU. Unklar ist noch, wie viele Parteien in den Landtag einziehen und wie damit die Mehrheitsverhältnisse aussehen.

06.09.2026
Hochrechnung 19:00 Uhr
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Welche Koalitionen sind rechnerisch möglich?
Wahlergebnisse seit 1990
Wahlbeteiligung
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
Wichtige Meldungen
Wichtige Meldung

Junge Union fordert Rücktritt des CDU-Landesvorstands

von Anne Herzlieb

Die Junge Union Sachsen-Anhalt hat einstimmig die Forderung beschlossen, dass der gesamte CDU-Landesvorstand zurücktreten müsse und fordert Neuwahlen des Vorstands.

Wichtige Meldung

Gewinne und Verluste

SPD-Generalsekretär Klüssendorf: "Stabiles Ergebnis"

Mit einer "enormen Kraftanstrengung der gesamten Partei, vor allen Dingen aber der Parteimitglieder vor Ort" habe die SPD in Sachsen-Anhalt ein "stabiles Ergebnis" erreicht und den Wiedereinzug in den Landtag erreicht, sagt SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf.

"Unser Ergebnis steht." Man leiste seinen Beitrag in dem zivilgesellschaftlichen Bündnis, um eine andere Mehrheit gegenüber der AfD zu bilden - "eine demokratische Mehrheit", betont Klüssendorf. Man sehe aber auch, dass es heute Abend ein "dramatisches Ergebnis" der AfD gebe und es "eine sehr, sehr schwierige Regierungsbildung anscheinend wird". Man müsse abwarten, wie der Abend sich weiterentwickelt.

 

Wichtige Meldung

Hochrechnung für Sachsen-Anhalt

So fällt laut Forschungsgruppe Wahlen die Hochrechnung für Sachsen-Anhalt aus:

  • CDU: 18,3 Prozent
  • AfD: 44,3 Prozent
  • Die Linke: 9,2 Prozent
  • SPD: 8,7 Prozent
  • FDP: 2,4 Prozent
  • Grüne: 8,7 Prozent
  • BSW: 4,8 Prozent

Enttäuschung bei der Linken

von Katrin Lindner

Große Trauer und den Tränen nahe: die Bundesvorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, auf der Wahlparty der Linken.

Schockstarre bei der CDU

von Carsten Rüger

18,5 Prozent bedeuten für die CDU eine Halbierung des Ergebnisses der letzten Landtagswahl 2021. Von Partystimmung ist man hier bei der Wahlfeier nach der Prognose weit entfernt.

Für CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Sven Schulze gibt es Applaus. Der sagt mit leiser Stimme: "Manche sagen 'Das ist ein schwarzer Tag für die CDU' - ich sage: Aber das ist Demokratie."

CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Sven Schulze bei der Wahlparty in Magdeburg

Quelle: ZDF

Stille beim Stimmenzählen

von Thomas Bärsch

Atemlose Stille minutenlang im Wahllokal 0107 im Magdeburger Naturkundemuseum. Die Stimmzettel werden aus der Wahlurne auf den Tisch geschüttet, dann wird den Wahlbeobachtern die leere Urne gezeigt. Bevor die eigentliche Auszählung beginnt, werden die Zettel erst einmal in Zehnerstapel aufgeteilt.

Björn Höcke (AfD) singt: "So ein Tag, so wunderschön wie heute"

von Ralph Szepanski

Björn Höcke skandiert unter Applaus, er sei sich sicher, dass die AfD heute noch in die absolute Mehrheit geht. Die Schandmauer der Demokratie sei heute abgerissen worden.

Videoplayer

Grünen-Spitzenkandidatin Sziborra-Seidlitz: Zahlen "toll, aber ..."

Die Zahlen aus der Prognose "sind natürlich für uns toll, aber die sind auch besorgniserregend", sagt Susan Sziborra-Seidlitz, Spitzenkandidatin und Landesvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen in Sachsen-Anhalt. "Es wird ein langer Abend, nicht nur für uns. Wir können noch nicht sagen, wie das nächste Parlament aussehen wird." Deshalb könne man auch noch nicht sagen, ob das Ziel der Grünen im Wahlkampf, nämlich eine AfD-Alleinregierung zu verhindern, erreicht werden konnte.

AfD jubelt über Rekordergebnis

von Ralph Szepanski

Die ZDF-Prognose von 44 Prozent löst bei der AfD frenetischen Jubel aus.

AfD-Chefin Alice Weidel (l.), AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund und AfD-Chef Tino Chrupalla jubeln über die ersten Zahlen.

AfD-Chefin Alice Weidel (l.), AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund und AfD-Chef Tino Chrupalla jubeln über die ersten Zahlen.

Quelle: dpa

Tränen bei den Grünen

von Linda Kierstan

Die Reaktion bei den Grünen: Schock! Es fließen unglaublich viele Tränen. Die Leute liegen sich in den Armen. Mit diesen Zahlen haben sie hier nicht gerechnet.

Felix Banaszak (l.), Grünen-Bundesvorsitzender, und Susan Sziborra-Seidlitz, Grünen-Spitzenkandidatin Sachsen-Anhalt
Felix Banaszak (l.), Grünen-Bundesvorsitzender, und Susan Sziborra-Seidlitz, Grünen-Spitzenkandidatin Sachsen-Anhalt

Felix Banaszak (l.), Grünen-Bundesvorsitzender, und Susan Sziborra-Seidlitz, Grünen-Spitzenkandidatin Sachsen-Anhalt

Quelle: dpa
Wichtige Meldung

Warken sieht "Zäsur" für die CDU

Kanzleramtsministerin Nina Warken spricht von einer "Zäsur" für die CDU. Es sei ein "sehr, sehr schwieriges Ergebnis", fügt die CDU-Politikerin hinzu. Für die Bundesregierung sei dies eine schwierige Situation. Ein Problem sei, dass die angestoßenen Reformen erst ihre Wirkung entfalten müssten.

Videoplayer
06.09.2026 | 4:10 min
Wichtige Meldung

AfD-Chefin Weidel: "Historisches Ergebnis"

AfD-Co-Chefin Alice Weidel spricht von einem "historischen Ergebnis". "Mal schauen, was der Abend noch so bringt", sagt sie und betont: "Das ist ein ganz klarer Regierungsauftrag."

Ulrich Siegmund habe auch "immer gesagt, dass wir Gespräche anbieten". "Unsere Hand ist immer ausgestreckt, um gute Positionen für ein gutes Deutschland und vor allen Dingen hier für ein gutes Sachsen-Anhalt auch mit durchsetzen zu können. Wer es letztendlich macht, vielleicht auch durch eine Tolerierung oder durch eine Koalition, das wird sich einfach noch zeigen."

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06.09.2026 | 2:50 min

Die Anspannung bleibt bei der Initiative "Taktisch Wählen"

von Luisa Houben

Die Initiative "Taktisch Wählen" schaut die Ergebnisse gemeinsam auf dem Domplatz in Magdeburg an. Sie hatten sich dafür eingesetzt, dass SPD und Grüne es in den Landtag schaffen, um eine absolute Mehrheit der AfD zu verhindern. Um 18 Uhr bleibt die Anspannung mit dem Blick auf die hohe Prognose für die AfD. Für sie, so sagen sie, wäre es aber ein Erfolg, wenn es so bleibt, dass SPD und Grüne im Landtag vertreten sind.

Wahlbeteiligung bei 80 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei der diesjährigen Landtagswahl war deutlich höher als noch vor fünf Jahren. Es war "die höchste Wahlbeteiligung, die es bei einer Wahl in Sachsen-Anhalt jemals gegeben hat", sagt ZDF-Moderator Christian Sievers.

Gewinne und Verluste

Wichtige Meldung

Prognose zur Wahl in Sachsen-Anhalt

So fällt laut Forschungsgruppe Wahlen die Prognose für Sachsen-Anhalt aus:

  • CDU: 18,5 Prozent
  • AfD: 44 Prozent
  • Die Linke: 9 Prozent
  • SPD: 9 Prozent
  • FDP: 2,5 Prozent
  • Grüne: 8,5 Prozent
  • BSW: 4,8 Prozent

Rote Mini-Burger bei der SPD

Bei der SPD-Wahlparty gibt es Mini-Burger mit roten Buns - im Restaurant Zauberküche im Jahrtausendturm.

Quelle: dpa

Die ZDF-Wahlsendung live aus Magdeburg

Videoplayer
05.09.2026

Kann die AfD die absolute Mehrheit erreichen? Viel wird bei der Wahl in Sachsen-Anhalt vom Abschneiden der kleineren Parteien abhängen. Das ZDF-Wahlstudio live aus Magdeburg.

Alice Weidel bei AfD-Wahlparty eingetroffen

von Ralph Szepanski

AfD-Co-Chefin Alice Weidel ist auf der Wahlparty der Partei in Magdeburg angekommen.

Quelle: ZDF

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Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
Themen
Wahl in Sachsen-AnhaltCDUAfDDie LinkeSPDFDPGrüneBündnis Sahra Wagenknecht

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    Nachrichten | Thema:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt