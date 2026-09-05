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Wahlen im ZDF

Wahl in Sachsen-Anhalt: Der Wahlabend live im ZDF

Vorab

Der Wahlabend live im ZDF:Wahl in Sachsen-Anhalt

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Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt

Kann die AfD die absolute Mehrheit erreichen? Viel wird bei der Wahl in Sachsen-Anhalt vom Abschneiden der kleineren Parteien abhängen. Das ZDF-Wahlstudio live aus Magdeburg.

Das ZDF sendet am Wahlabend live ab 17:40 Uhr aus der Messe Magdeburg. Im ZDF-Wahlstudio bei ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee ist als Experte Parteienforscher Karl-Rudolf Korte dabei, Zahlen und Analysen liefert die Forschungsgruppe Wahlen.

Auch im Anschluss an die "heute"-Sendung um 19 Uhr meldet sich Shakuntala Banerjee ab 19:25 Uhr noch einmal aus dem ZDF-Wahlstudio mit weiteren aktuellen Informationen.

Der Wahlabend auf ZDFheute

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt

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