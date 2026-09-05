Wahl in Sachsen-Anhalt: Der Wahlabend live im ZDF

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Der Wahlabend live im ZDF : Wahl in Sachsen-Anhalt

05.09.2026 | 15:00 |

Kann die AfD die absolute Mehrheit erreichen? Viel wird bei der Wahl in Sachsen-Anhalt vom Abschneiden der kleineren Parteien abhängen. Das ZDF-Wahlstudio live aus Magdeburg.