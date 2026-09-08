Tabakkonsum und Unfruchtbarkeit:WHO: Rauchen verringert Chancen auf Schwangerschaft
Rauchen hat einen erheblichen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit von Frauen und Männern. Zu diesem Schluss kommt die WHO nach Auswertung zahlreicher Studien.
Tabakkonsum kann der Weltgesundheitsorganisation zufolge die Chance auf eine Schwangerschaft schmälern. Zu diesem Ergebnis kommt die WHO nach Auswertung vieler Untersuchungen, die zwischen den Jahren 2000 und 2026 erschienen sind.
Rauchende Männer hätten häufiger Erektionsstörungen als Nichtraucher, so die WHO. Ebenso hätten sie öfter Ejakulationsprobleme und damit verbundene Probleme wie dem Fehlen von Spermien im Ejakulat, einer schlechten Beweglichkeit oder einer abnormalen Form der Spermien.
Auch Passivrauchen erhöht Risiko von Unfruchtbarkeit
Rauchende Frauen hätten ein 40 Prozent höheres Risiko von Unfruchtbarkeit verglichen mit Nichtraucherinnen. Wenn sie ihren Tabakkonsum einstellten, könnten sie das Risiko aber um 25 Prozent senken. Die meisten Studien bezögen sich auf Zigarettenraucher und -raucherinnen, so die WHO. Zu neueren Produkten wie E-Zigaretten und Wasserpfeifen lägen noch nicht so viele Ergebnisse vor.
Nach Angaben der WHO sind bei Rauchern und Raucherinnen auch die Erfolgsaussichten bei einigen Fertilitätsbehandlungen eingeschränkt. Auch Passivrauchen könne die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen.
Eine von sechs Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter ist im Laufe ihres Lebens von Unfruchtbarkeit betroffen. Unfruchtbarkeit bedeutet, wenn trotz regelmäßigen, ungeschützten Geschlechtsverkehrs über mindestens zwölf Monate hinweg keine Schwangerschaft eintritt.
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