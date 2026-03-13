Rauchen gilt als einer der größten Risikofaktoren für Lungenkrebs. Starke Raucher dürfen ab April zum kostenfreien Vorsorge-Check beim Arzt. Das Angebot gilt aber nicht für alle.

Ab April haben starke Raucher Anspruch auf eine kostenlose Untersuchung zur Früherkennung von Lungenkrebs. Das Angebot gilt für aktive und ehemalige Raucher zwischen 50 und 75 Jahren. 13.03.2026 | 0:38 min

Ab April haben starke Raucherinnen und Raucher Anspruch auf eine jährliche kostenlose Untersuchung zur Früherkennung von Lungenkrebs. Bis man einen Termin bekommt, könnte es allerdings noch etwas länger dauern.

Das Angebot richtet sich an aktive und ehemalige Raucher im Alter zwischen 50 und 75 Jahren, wie der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) mitteilte. Alle zwölf Monate sei eine Untersuchung mittels Niedrigdosis-Computertomographie (NDCT) möglich.

Annähernd die Hälfte der Menschen in Deutschland bekommt laut RKI im Laufe des Lebens Krebs. 29.01.2026 | 0:36 min

Die neue Leistung der gesetzlichen Krankenkassen beruht auf einem Beschluss des GBA sowie der vorausgegangenen Lungenkrebs-Früherkennungs-Verordnung des Bundesumweltministeriums.

Ziel ist es, bei diesem besonders gefährdeten Personenkreis Lungenkrebs möglichst früh zu erkennen. „ Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA)

BNT327 bietet neue Hoffnung in der Krebsforschung. Das Medikament wird derzeit getestet. Besonders weit ist die Forschung bei Lungenkrebs. 08.09.2025 | 2:24 min

Radiologen benötigen spezielle Fortbildung

Bis das neue Screening überall genutzt werden könne, sei noch etwas Geduld erforderlich, teilte Bernhard van Treeck, unparteiisches GBA-Mitglied und Vorsitzender des Unterausschusses Methodenbewertung mit.

Ärztinnen und Ärzte, die bei den Versicherten die Voraussetzungen für eine Screening-Teilnahme prüfen und anschließend an eine radiologische Praxis überweisen dürfen, benötigen eine besondere Fortbildung. „ Bernhard van Treeck, GBA-Mitglied und Vorsitzender des Unterausschusses Methodenbewertung

Radiologinnen und Radiologen bräuchten neben einer speziellen Fortbildung die Genehmigung einer Kassenärztlichen Vereinigung, eine NDCT-Aufnahme anfertigen und begutachten zu können.

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Raucher-Screenings: Etwa zwei Millionen Menschen erfüllen Kriterien

Versicherte können sich an eine allgemeinmedizinische oder internistische Praxis wenden, die sich an der Lungenkrebs-Früherkennung beteiligt, wie es in der Mitteilung heißt. Die Ärztin oder der Arzt klärt, ob die Kriterien auf die Person zutreffen.

Die Personen müssen mindestens 25 Jahre ohne lange Unterbrechung geraucht haben und mindestens 15 Packungsjahre haben. Das Rauchen von 20 Zigaretten pro Tag über ein Jahr lang entspreche einem Packungsjahr. Experten zufolge gibt es schätzungsweise zwei Millionen Menschen in Deutschland, auf die diese Kriterien zutreffen.

Quelle: dpa