Neues Angebot ab April:Starke Raucher dürfen zum kostenlosen Lungenkrebs-Check
Rauchen gilt als einer der größten Risikofaktoren für Lungenkrebs. Starke Raucher dürfen ab April zum kostenfreien Vorsorge-Check beim Arzt. Das Angebot gilt aber nicht für alle.
Ab April haben starke Raucherinnen und Raucher Anspruch auf eine jährliche kostenlose Untersuchung zur Früherkennung von Lungenkrebs. Bis man einen Termin bekommt, könnte es allerdings noch etwas länger dauern.
Das Angebot richtet sich an aktive und ehemalige Raucher im Alter zwischen 50 und 75 Jahren, wie der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) mitteilte. Alle zwölf Monate sei eine Untersuchung mittels Niedrigdosis-Computertomographie (NDCT) möglich.
Die neue Leistung der gesetzlichen Krankenkassen beruht auf einem Beschluss des GBA sowie der vorausgegangenen Lungenkrebs-Früherkennungs-Verordnung des Bundesumweltministeriums.
Radiologen benötigen spezielle Fortbildung
Bis das neue Screening überall genutzt werden könne, sei noch etwas Geduld erforderlich, teilte Bernhard van Treeck, unparteiisches GBA-Mitglied und Vorsitzender des Unterausschusses Methodenbewertung mit.
Radiologinnen und Radiologen bräuchten neben einer speziellen Fortbildung die Genehmigung einer Kassenärztlichen Vereinigung, eine NDCT-Aufnahme anfertigen und begutachten zu können.
Raucher-Screenings: Etwa zwei Millionen Menschen erfüllen Kriterien
Versicherte können sich an eine allgemeinmedizinische oder internistische Praxis wenden, die sich an der Lungenkrebs-Früherkennung beteiligt, wie es in der Mitteilung heißt. Die Ärztin oder der Arzt klärt, ob die Kriterien auf die Person zutreffen.
Die Personen müssen mindestens 25 Jahre ohne lange Unterbrechung geraucht haben und mindestens 15 Packungsjahre haben. Das Rauchen von 20 Zigaretten pro Tag über ein Jahr lang entspreche einem Packungsjahr. Experten zufolge gibt es schätzungsweise zwei Millionen Menschen in Deutschland, auf die diese Kriterien zutreffen.
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