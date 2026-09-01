  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

Bilderserie

Promi-News in Bildern:Sorge um Lionel Richie: Sänger im Krankenhaus

|

Lionel Richie im Krankenhaus, Boris Becker und Angelique Kerber träumen vom Doppel ihrer Kinder und Kelly Clarkson gibt ihre Show auf - die aktuellen Promi-News in Bildern.

Lionel Richie ist während eines Auftritts zu sehen.
Boris Becker und Angelique Kerber sind zu sehen.
Kelly Clarkson ist posierend zu sehen.

Lionel Richie auf der Intensivstation

Nach einem Auftritt hat sich Lionel Richie in die Klinik einweisen lassen. Er liege auf der Intensivstation, berichtet tmz. Er habe während des Konzerts Schwächeanzeichen gezeigt. (01.09.2026)

Quelle: laif

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Mehr Promi-News im Video

  1. Porträtaufnahme von Lionel Richie.

    Nachrichten | hallo deutschland:Nach Konzert: Lionel Richie im Krankenhaus

    von Markus Rosendahl
    Video0:35
  2. Bee Gees

    Nachrichten | hallo deutschland:"Bee Gees"-Star Barry Gibb wird 80

    von Joanna Castillo
    Video1:04
  3. Auf dem Bild zu sehen ist Zendaya auf der Spider-Man Brand New Day Premiere in weißem Kleid.

    Nachrichten | hallo deutschland:Schauspiel-Star Zendaya feiert 30. Geburtstag

    von Joanna Castillo
    Video0:53
  4. Das BIld zeigt Sängerin Céline Dion, die zahlreichen Fans hinter einem Zaun zuwinkt.

    Nachrichten | hallo deutschland:Céline Dion begeistert ihre Fans in Paris

    von Markus Rosendahl
    Video0:37
  5. Auf dem Bild zu sehen ist Dolly Parton in Glastonbury 2014

    Nachrichten | hallo deutschland:Nashville will Dolly Parton Flughafen widmen

    von Markus Rosendahl
    Video0:34
  6. Auf dem Bild zu sehen ist: Sänger Clueso

    Nachrichten | hallo deutschland:Clueso: So sieht sein Tourleben aus

    von Manuel Sackl und Maria Jeszke
    Video4:00
  7. Das Bild zeigt den Schauspieler Jan Krauter, der in den Himmel schaut.

    Nachrichten | hallo deutschland:Jan Krauter in ZDF-Film "Fang mich doch!"

    von Florian Hümmer
    Video6:03
  8. Das Bild zeigt König Haakon VIII von Norwegen

    Nachrichten | hallo deutschland:Haakon VIII. nimmt Abschied von seinem Vater

    von Markus Rosendahl
    Video1:19