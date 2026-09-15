Schauspielerin Gal Gadot ist immer in Action. Ihre wichtigste Rolle spielt die Israelin aber zu Hause, als Mutter von vier Töchtern. Und da geht es oft turbulent zu.

Gal Gadot spricht über ihren Thriller "Runner", in dem sie als Mutter um ihren entführten Sohn kämpft. Auch privat beweist die Schauspielerin im Alltag mit vier Töchtern viel Stärke. 10.09.2026 | 2:52 min

Schauspielerin Gal Gadot ist durch ihre Rolle der "Wonder Woman" weltweit bekannt geworden. In ihrem aktuellen Film ist sie aber nicht als Superheldin im Einsatz, sondern als eine Art Supermom in Action. Denn sie rennt um das Leben ihres Sohnes im Thriller "The Runner".

Privat hat die Schauspielerin längst ihre größte Mission gefunden. Mit Ehemann Yaron Versano meistert sie den Alltag mit vier Töchtern und der ist manchmal mindestens so actionreich wie ihre Filme. Darum ist es der 41-Jährigen wichtig, ihr Leben in Balance zu halten, besonders wenn es mit den Kindern hektisch wird.

Irgendwann werde ich diese Momente vermissen - wenn das Haus so chaotisch und laut ist. Denn eines Tages werden sie ausziehen. „ Gal Gadot, Schauspielerin

In Begleitung ihrer Familie hat Gal Gadot auf dem Hollywood-Boulevard 2025 ihren Stern enthüllt. Quelle: AP

Gal Gadot: Wie im Film, so auch im echten Leben

In dem Film "The Runner" spielt Gal Gadot die Londoner Erfolgsanwältin Maia Marten. Während ihrer morgendlichen Laufrunde kommt der Anruf: Ihr Sohn wurde entführt. Der Täter diktiert jeden ihrer Schritte. Aus der Juristin wird eine Löwenmutter. Eine Verwandlung, die Gal Gadot auch privat gut nachvollziehen kann.

Die größte Angst einer Mutter ist doch, dass einem ihrer Kinder etwas Schlimmes passiert. Deshalb konnte ich mich sehr gut in sie hineinversetzen. „ Gal Gadot, Schauspielerin

Große Vertrautheit zwischen Pierce Brosnan, Tom Hardy, Helen Mirren und Co. bei der Premiere der zweiten Staffel "MobLand". Zuvor gab es Gerüchte über Unstimmigkeiten zwischen den Co-Stars. 11.09.2026 | 1:13 min

Gal Gadot geht an ihre eigenen Grenzen

Bei den Dreharbeiten in London war Gal Gadot fast ununterbrochen in Bewegung. Doch für die Kamera zu rennen, ist etwas anderes als eine Runde im Park. Sie hat sich neun Monate auf ihre Rolle in "The Runner" vorbereitet und trainiert. Gadot hatte dafür einen Olympia-Trainer an ihrer Seite. Am Ende der Dreharbeiten kam sie an ihre körperlichen Grenzen und musste mit Krücken laufen.

Gal Gadot hat ihren neuen Film "The Runner" präsentiert, für den sie sich mit olympischer Hilfe vorbereitet hat. 28.08.2026 | 0:52 min

2024: Not-OP während Schwangerschaft

Nicht zum ersten Mal musste Gal Gadot um ihre Gesundheit kämpfen. Im Februar 2024 wurde bei der Schauspielerin im achten Monat ihrer Schwangerschaft ein großes Blutgerinnsel im Gehirn entdeckt. Eine Notoperation rettete ihr Leben. Kurz darauf kam Tochter Ori zur Welt.

Heute ist die 41-Jährige wieder gesund. Über den Umgang mit schwierigen Zeiten sagt sie, ihr habe damals ein Achtsamkeits-Programm geholfen. Momentan habe sie es eine Weile vernachlässigt und wolle wieder damit anfangen.

Oft merkt man erst in Extremsituationen, dass man solche Dinge eigentlich regelmäßig tun sollte. „ Gal Gadot, Schauspielerin

Während Gal Gadot in "The Runner" pausenlos um das Leben ihres Sohnes kämpft, findet sie privat ihren Ausgleich im turbulenten Familienalltag.