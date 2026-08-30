ZDF-Fernsehgarten: Moderatorin "Kiwi" von Biene gestochen

ZDF-Fernsehgarten:Biene sticht Moderatorin "Kiwi" bei Live-Sendung
"Schlagerparty" mit Zwischenfall: Eine Biene hat ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel vor laufender Kamera gestochen. "Kiwi" gab schnell Entwarnung - die Party ging weiter.
Mitten in der Live-Show des ZDF-Fernsehgarten ist Moderatorin Andrea Kiewel von einer Biene gestochen worden. Die 61-Jährige war gerade im Gespräch mit mehreren Gästen, als sich das Insekt allem Anschein nach in ihr rotes Kleid verirrte.
Kiewel schreckte plötzlich auf, beugte sich nach vorne und schüttelte an ihrem Kleid. Die anderen Gäste versuchten zu helfen. Dann rief die Moderatorin:
Kiewel sagte daraufhin noch schnell den nächsten Musikact der an diesem Sonntag gefeierten "Schlagerparty" an, bevor sie noch einmal aufschrie.
Keine Allergie - "Kiwi geht's gut"
Nach der Musikeinlage erklärte die 61-Jährige: "Oh Gott, so peinlich! Zeigt mich nicht, ich dreh' mich um (...) keiner will das sehen." Und kurz darauf: "Ich glaube - drei Mal Holz - ich bin gegen diese Stiche nicht allergisch. Ich bin ja gegen alles Mögliche allergisch, aber nicht gegen das."
Im Anschluss moderierte Kiewel übrigens noch souverän mehr als eineinhalb Stunden weiter. Auf Instagram postete der ZDF-Fernsehgarten dann am Nachmittag noch ein Foto der Moderatorin in seiner Story und schrieb:
Fernsehgarten live vom ZDF-Gelände
Der "ZDF-Fernsehgarten" wird in den Sommermonaten live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg gesendet.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum ZDF-Fernsehgarten
Mallorca-Party im Fernsehgarten:Andrea Kiewel feiert mit Mickie Krause und Co.mit Video120:34
Stunts, Evakuierungen, Schalte ins All:Skurrile Momente aus 40 Jahren ZDF-Fernsehgartenvon Kai Remenmit Video29:58
- FAQ
40 Jahre Party auf dem Lerchenberg:So startet der Fernsehgarten in seine Jubiläums-Saisonmit Video119:40
Starkregen und Gewitter:ZDF-Fernsehgarten wegen Unwetter geräumt