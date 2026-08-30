  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

ZDF-Fernsehgarten: Moderatorin "Kiwi" von Biene gestochen

ZDF-Fernsehgarten:Biene sticht Moderatorin "Kiwi" bei Live-Sendung

|

"Schlagerparty" mit Zwischenfall: Eine Biene hat ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel vor laufender Kamera gestochen. "Kiwi" gab schnell Entwarnung - die Party ging weiter.

Andrea Kiewel eröffnet die Schlager-Party

Der ZDF-Fernsehgarten vom 30.08.2026 in voller Länge.

30.08.2026 | 120:38 min

Mitten in der Live-Show des ZDF-Fernsehgarten ist Moderatorin Andrea Kiewel von einer Biene gestochen worden. Die 61-Jährige war gerade im Gespräch mit mehreren Gästen, als sich das Insekt allem Anschein nach in ihr rotes Kleid verirrte.

Kiewel schreckte plötzlich auf, beugte sich nach vorne und schüttelte an ihrem Kleid. Die anderen Gäste versuchten zu helfen. Dann rief die Moderatorin:

Das war eine Biene - oh nein, nein, nein - und die hat auch gestochen.

Moderatorin Andrea Kiewel

Kiewel sagte daraufhin noch schnell den nächsten Musikact der an diesem Sonntag gefeierten "Schlagerparty" an, bevor sie noch einmal aufschrie.

Andrea Kiewel von Biene gestochen

Im aktuellen ZDF-Fernsehgarten wurde Moderatorin Andrea Kiewel während der Sendung von einer Biene gestochen. Hier die Szene.

30.08.2026 | 0:32 min

Keine Allergie - "Kiwi geht's gut"

Nach der Musikeinlage erklärte die 61-Jährige: "Oh Gott, so peinlich! Zeigt mich nicht, ich dreh' mich um (...) keiner will das sehen." Und kurz darauf: "Ich glaube - drei Mal Holz - ich bin gegen diese Stiche nicht allergisch. Ich bin ja gegen alles Mögliche allergisch, aber nicht gegen das."

Im Anschluss moderierte Kiewel übrigens noch souverän mehr als eineinhalb Stunden weiter. Auf Instagram postete der ZDF-Fernsehgarten dann am Nachmittag noch ein Foto der Moderatorin in seiner Story und schrieb:

Bienenstich überlebt und Kiwi geht's gut

Fernsehgarten live vom ZDF-Gelände

Der "ZDF-Fernsehgarten" wird in den Sommermonaten live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg gesendet.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa
Den ZDF-Fernsehgarten sendete das ZDF am 30.08.2026 ab 12:00 Uhr.

Mehr zum ZDF-Fernsehgarten

  1. Andrea Kiewel, Fernsehmoderatorin, spricht während des ZDF-Fernsehgartens.

    Mallorca-Party im Fernsehgarten:Andrea Kiewel feiert mit Mickie Krause und Co.

    mit Video120:34
  2. Andrea "Kiwi" Kiewel steht im Fernsehgarten, hält ein Mikrofon in der Hand und schaut lächelnd seitlich nach vorne.

    Stunts, Evakuierungen, Schalte ins All:Skurrile Momente aus 40 Jahren ZDF-Fernsehgarten

    von Kai Remen
    mit Video29:58
  3. ZDF-Fernsehgarten
    FAQ

    40 Jahre Party auf dem Lerchenberg:So startet der Fernsehgarten in seine Jubiläums-Saison

    mit Video119:40
  4. Impressionen aus dem Fernsehgarten am 27.07.2025.

    Starkregen und Gewitter:ZDF-Fernsehgarten wegen Unwetter geräumt