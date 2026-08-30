ZDF-Fernsehgarten: Moderatorin "Kiwi" von Biene gestochen

"Schlagerparty" mit Zwischenfall: Eine Biene hat ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel vor laufender Kamera gestochen. "Kiwi" gab schnell Entwarnung - die Party ging weiter.

Der ZDF-Fernsehgarten vom 30.08.2026 in voller Länge. 30.08.2026 | 120:38 min

Mitten in der Live-Show des ZDF-Fernsehgarten ist Moderatorin Andrea Kiewel von einer Biene gestochen worden. Die 61-Jährige war gerade im Gespräch mit mehreren Gästen, als sich das Insekt allem Anschein nach in ihr rotes Kleid verirrte.

Kiewel schreckte plötzlich auf, beugte sich nach vorne und schüttelte an ihrem Kleid. Die anderen Gäste versuchten zu helfen. Dann rief die Moderatorin:

Das war eine Biene - oh nein, nein, nein - und die hat auch gestochen. „ Moderatorin Andrea Kiewel

Kiewel sagte daraufhin noch schnell den nächsten Musikact der an diesem Sonntag gefeierten "Schlagerparty" an, bevor sie noch einmal aufschrie.

Im aktuellen ZDF-Fernsehgarten wurde Moderatorin Andrea Kiewel während der Sendung von einer Biene gestochen. Hier die Szene. 30.08.2026 | 0:32 min

Keine Allergie - "Kiwi geht's gut"

Nach der Musikeinlage erklärte die 61-Jährige: "Oh Gott, so peinlich! Zeigt mich nicht, ich dreh' mich um (...) keiner will das sehen." Und kurz darauf: "Ich glaube - drei Mal Holz - ich bin gegen diese Stiche nicht allergisch. Ich bin ja gegen alles Mögliche allergisch, aber nicht gegen das."

Bilderserie Kultsendung mit guter Laune : Der ZDF-Fernsehgarten wird 40

Im Anschluss moderierte Kiewel übrigens noch souverän mehr als eineinhalb Stunden weiter. Auf Instagram postete der ZDF-Fernsehgarten dann am Nachmittag noch ein Foto der Moderatorin in seiner Story und schrieb:

Bienenstich überlebt und Kiwi geht's gut „

Fernsehgarten live vom ZDF-Gelände

Der "ZDF-Fernsehgarten" wird in den Sommermonaten live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg gesendet.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa