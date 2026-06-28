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Panorama

Kultsendung mit guter Laune: Der ZDF-Fernsehgarten wird 40

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Kultsendung mit guter Laune:Der ZDF-Fernsehgarten wird 40

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Seit 40 Jahren bringt der ZDF-Fernsehgarten sonntags gute Laune in deutsche Wohnzimmer. Live auf dem Mainzer Lerchenberg wird in der Kultsendung gesungen, gegärtnert und gekocht.

Inlona Christen moderiert den Fernsehgarten
Ramona Leiss hält das Fernsehgarten Schild in der Hand
Andrea Kiewel hält das Fernsehgarten Schild in der Hand
Ernst-Marcus Thomas steht vor der Kamera im Fernsehgarten
Andrea Kiewel steht vor der Kamera im Fernsehgarten
Dieter Thomas heck steht vor Fernsehgarten Schild
Michael Schanze
Ingo Nommsen steht auf Brücke am Meer
Lutz van der Horst und Joachim Llambi stehen auf Bühne des Fernsehgartens

Ilona Christen

1986 moderierte Ilona Christen die erste Fernsehgarten Sendung. Sechs Jahre stand Christen für den Fernsehgarten vor der Kamera. Sie starb 2009 mit 58 Jahren an einer Blutvergiftung.

Quelle: ZDF/Renate Schäfer

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