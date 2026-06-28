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Kultsendung mit guter Laune:Der ZDF-Fernsehgarten wird 40
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Seit 40 Jahren bringt der ZDF-Fernsehgarten sonntags gute Laune in deutsche Wohnzimmer. Live auf dem Mainzer Lerchenberg wird in der Kultsendung gesungen, gegärtnert und gekocht.
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