Vorhang auf für die 83. Filmfestspiele von Venedig. Welche starbesetzten Filme vorgestellt werden und warum sich George Clooney schon jetzt auf eine Auszeichnung freuen kann.

Filmfestspiele in Venedig: Diese Stars kommen an den Lido

Bei den 83. Filmfestspielen von Venedig erhält Hollywood-Star George Clooney den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Festivalleiter Alberto Barbera lobt ihn in den höchsten Tönen. 02.09.2026 | 0:42 min

Die Filmfestspiele von Venedig starten heute und am Lido werden neben hochkarätigen Gästen auch außergewöhnliche Filme erwartet. 20 Filme stehen im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Auf der Gästeliste stehen Stars wie John Malkovich, Pamela Anderson, Susan Sarandon, Steve Buscemi und Dakota Johnson. George Clooney erhält den Ehrenpreis für sein Lebenswerk.

In der Royal Albert Hall feierte die Jugendhilforganisation von König Charles ihr 50-jähriges Jubiläum. Beim glamourösen Galaabend waren neben den Royals auch Stars wie George Clooney anwesend. 12.05.2026 | 0:49 min

Robert Pattinson als umstrittener Fernsehmoderator

Einer der meist erwarteten Wettbewerbsfilme ist "Primetime" von Lance Oppenheim. Robert Pattinson spielt darin den US-Fernsehjournalisten Chris Hansen, der mit einer umstrittenen Sendung bekannt wurde: Für "To Catch a Predator" wurden mutmaßliche Sexualstraftäter mit versteckter Kamera überführt und anschließend öffentlich bloßgestellt.

Pattinson dürfte mit dieser Rolle auch im Gespräch über mögliche Festival- und Filmpreise eine zentrale Rolle spielen.

Die 83. Filmfestspiele in Venedig ... Quelle: action press ... finden vom 2. bis 12. September 2026 auf der Insel Lido statt. Den Eröffnungsfilm präsentiert der Brite Danny Boyle. "Ink" ist eine Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von James Graham. Die Story spielt in den 1960er-Jahren und kreist um den Aufstieg des berüchtigten britischen Boulevardblatts "The Sun". Die Hauptrollen verkörpern Jack O'Connell und Guy Pearce.

Ehepaar Penelope Cruz und Javier Bardem spielen zwei Eheleute

In der realen Welt sind sie seit 16 Jahren ein Ehepaar. Jetzt sind Penelope Cruz und Javier Bardem auch im Film verheiratet. Der Film "Bunker" von Florian Zeller führt die beiden nach Italien.

Penélope Cruz und ihre Co-Stars zeigten sich ausgelassen nach der Premiere von "The Black Ball". Nach der Premiere in Cannes tanzten die Schauspieler heiter auf der Treppe des Festspielhauses. 22.05.2026 | 0:35 min

Bardem spielt einen Architekten, der den Auftrag eines Tech-Milliardärs annimmt, einen unterirdischen Schutzraum zu bauen. Für seine Frau, verkörpert von Cruz, wird das Projekt zum Anlass, die gemeinsamen Werte und schließlich die ganze Ehe infrage zu stellen.

50.000 Einwohner, Millionen Besucher: Mit einem Eintrittsgeld wollte Venedig die Touristenflut in den Griff bekommen. Eingebracht hat es in diesem Jahr über fünf Millionen Euro. 27.07.2026 | 0:23 min

Starbesetzung für den Film des deutschen Regisseurs Werner Herzog

Deutschland wird im Wettbewerb von Werner Herzog vertreten. Er geht mit dem Film "Bucking Fastard" ins Rennen. Die Schwestern Kate und Rooney Mara spielen darin ein Zwillingspaar, das eine ungewöhnlich enge Beziehung hat.

Sie sind sich so nah, dass sie mit einer Stimme sprechen, denselben Mann lieben und dieselben Träume haben. An ihrer Seite spielen Orlando Bloom und Domhnall Gleeson. Berichten zufolge ist "Bucking Fastard" von einem echten Fall inspiriert.

Punk und Rock in Venedig mit Oasis

Außer Konkurrenz und dennoch mit großer Aufmerksamkeit läuft eine Dokumentation über Liam und Noel Gallagher, die Begründer der britischen Band "Oasis". Im Film geht es um die Wiederannäherung der zwischendurch zerstrittenen Brüder und ihre gemeinsame Reunion-Tour.

Die Britpop-Legenden Liam und Noel Gallagher sind wieder vereint: Oasis ist zurück auf der Bühne – mit einem gefeierten Comeback in Cardiff. 07.07.2025 | 1:59 min

"Oasis: Don’t look back in Anger" feiert am 5. September Premiere. Die beiden Musiker, deren öffentliche Auftritte als unberechenbar gelten, werden erwartet.

Lebenswerk-Preis für George Clooney

Er selbst bezeichnet Venedig als sein Lieblingsfestival. Umso mehr dürfte sich George Clooney über den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk freuen. Venedig lässt den Mann hochleben, der mit der Serie "Emergency Room" bekannt wurde, in großen Filmen wie "Ocean's Eleven" oder "Gravity" mitspielte und für die Filme "Syriana" und "Argo" je einen Oscar gewann. Die Laudatio wird seine Schauspiel-Kollegin Laura Dern halten.

Der Schauspieler wollte einst weder erneut heiraten noch Kinder. Das ändert sich, als Amal in sein Leben trat. Nun ist er sehr harmonisch verheiratet und Vater zweier Kinder, wie er berichtet. 12.01.2026 | 1:10 min

Neben Clooney wird bei der heutigen Eröffnungszeremonie auch die Schauspielerin Ellen Burstyn geehrt - auch sie wird für das Lebenswerk ausgezeichnet.

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