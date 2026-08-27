Aufnahme befindet sich in Freizeitpark:Dolly Parton hinterlässt geheimen Song - für die Zukunft
Dolly Parton hat nach ihrem Tod einen geheimen Song hinterlassen. Der soll erst zu einem bestimmten Jubiläum veröffentlicht werden.
Die mit 80 Jahren gestorbene "Jolene"-Sängerin Dolly Parton hat ihren Fans einen noch unveröffentlichten Song hinterlassen. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis das Lied der Country-Ikone zu hören ist. Die Aufnahme mit dem Titel "My Place in History" ist bis zum Jahr 2046 in einer Zeitkapsel unter Verschluss.
"Wir werden den Song an ihrem 100. Geburtstag veröffentlichen", teilte Wes Ramey, Sprecher von Partons Freizeitpark "Dollywood", auf Anfrage mit. Am 19. Januar 2046 steht das runde Jubiläum an.
Geheimer Song befindet sich in Freizeitpark von Dolly Parton
Ramey zufolge wird die Aufnahme in einer sogenannten "Dream Box" im DreamMore Resort des Freizeitparks in Pigeon Forge (US-Bundesstaat Tennessee) aufbewahrt. Den Vergnügungspark am Rande der Smokey Mountains hatte der Star 1986 eingeweiht, 2015 wurde das DreamMore-Hotel eröffnet.
In dem Jahr schrieb Parton den Song "My Place in History", der dann im CD-Format mit anderen Andenken in einer Holzkiste eingeschlossen wurde. "Das ist die Wahrheit", sagte Parton 2022 in der "Tonight Show" von Moderator Jimmy Fallon auf die Frage, ob sie tatsächlich ein geheimes Lied weggeschlossen habe.
Dolly Parton war überzeugt vom Song
Sie habe auch einen CD-Player und eine Anleitung, wie man sich den Song anhören könne, beigelegt. Es sei ein wirklich gutes Lied gewesen und sie habe es später bedauert, es unter Verschluss zu halten, sagte Parton mit einem Augenzwinkern.
Parton ist am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. Die Nachricht vom Tod der Sängerin löste weltweit Bestürzung aus. Stars wie Elton John, Mick Jagger, Paul McCartney, Jane Fonda, Taylor Swift, Eminem und Beyoncé zollten Tribut.
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