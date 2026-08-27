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Dolly Parton hinterlässt geheimen Song - für die Zukunft

Aufnahme befindet sich in Freizeitpark:Dolly Parton hinterlässt geheimen Song - für die Zukunft

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Dolly Parton hat nach ihrem Tod einen geheimen Song hinterlassen. Der soll erst zu einem bestimmten Jubiläum veröffentlicht werden.

Blumen und Briefe sind vor Dolly Partons Haus in Tennessee ausgelegt.

Dolly Parton galt als besonders einflussreiche Songwriterin und verkaufte über 100 Millionen Alben. Nicht nur ihre Hits, sondern auch ihr großes soziales Engagement zeichneten sie aus.

26.08.2026 | 1:35 min

Die mit 80 Jahren gestorbene "Jolene"-Sängerin Dolly Parton hat ihren Fans einen noch unveröffentlichten Song hinterlassen. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis das Lied der Country-Ikone zu hören ist. Die Aufnahme mit dem Titel "My Place in History" ist bis zum Jahr 2046 in einer Zeitkapsel unter Verschluss.

"Wir werden den Song an ihrem 100. Geburtstag veröffentlichen", teilte Wes Ramey, Sprecher von Partons Freizeitpark "Dollywood", auf Anfrage mit. Am 19. Januar 2046 steht das runde Jubiläum an.

Geheimer Song befindet sich in Freizeitpark von Dolly Parton

Ramey zufolge wird die Aufnahme in einer sogenannten "Dream Box" im DreamMore Resort des Freizeitparks in Pigeon Forge (US-Bundesstaat Tennessee) aufbewahrt. Den Vergnügungspark am Rande der Smokey Mountains hatte der Star 1986 eingeweiht, 2015 wurde das DreamMore-Hotel eröffnet.

In dem Jahr schrieb Parton den Song "My Place in History", der dann im CD-Format mit anderen Andenken in einer Holzkiste eingeschlossen wurde. "Das ist die Wahrheit", sagte Parton 2022 in der "Tonight Show" von Moderator Jimmy Fallon auf die Frage, ob sie tatsächlich ein geheimes Lied weggeschlossen habe.

Eine Platte von Dolly Parton ist an ein Gebäude angelehnt, davor wurden Blumen niedergelegt

Während einer Vorstellung eines Dolly-Parton-Musicals in London erfuhr das Publikum vom Tod der Sängerin. Die Country-Legende wurde dabei gewürdigt.

26.08.2026 | 0:42 min

Dolly Parton war überzeugt vom Song

Sie habe auch einen CD-Player und eine Anleitung, wie man sich den Song anhören könne, beigelegt. Es sei ein wirklich gutes Lied gewesen und sie habe es später bedauert, es unter Verschluss zu halten, sagte Parton mit einem Augenzwinkern.

Wenn jemand von euch noch da ist, wenn sie die Kiste öffnen, hoffe ich, dass euch mein Song gefällt.

Dolly Parton im Jahr 2022

Parton ist am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. Die Nachricht vom Tod der Sängerin löste weltweit Bestürzung aus. Stars wie Elton John, Mick Jagger, Paul McCartney, Jane Fonda, Taylor Swift, Eminem und Beyoncé zollten Tribut.

Flowers are placed on Dolly Parton's star at Walk of Fame Park on Tuesday, Aug. 25, 2026, in Nashville.

Dolly Parton, die "Queen der Countrymusik", bekannt mit Hits wie "Jolene", ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Sie verkaufte mehr als 100 Millionen Alben und gewann zehn Grammys.

25.08.2026 | 1:32 min

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Quelle: dpa
Über den Tod von Dolly Parton berichteten verschiedene ZDF-Sendungen, unter anderem heute Xpress in dem Beitrag "Superstar Dolly Parton ist tot" am 25.08.2026 um 20:47 Uhr.

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