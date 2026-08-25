US-Countrysängerin Dolly Parton ist gestorben

Mit zahlreichen Alben und Nummer-eins-Hits gehört Dolly Parton zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Nun ist sie im Alter von 80 Jahren gestorben. 25.08.2026 | 2:38 min

Die US-Countrysängerin Dolly Parton ist tot. Sie starb im Alter von 80 Jahren, wie ihre Familie am Dienstag mitteilte. Die "Queen der Countrymusik" wurde mit Hits wie "Jolene" und der Ballade "I Will Always Love You" bekannt, die in der Version von Whitney Houston zu einem der erfolgreichsten Hits aller Zeiten wurde.

Mit rund 80 Alben und zahlreichen Nummer-1-Hits gehörte Dolly Parton zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Sie wurde in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen, bekam viele Auszeichnungen - darunter zehn Grammys und einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Talent zeigt sich früh

Geboren wurde Dolly Rebecca Parton am 19. Januar 1946 im US-Bundesstaat Tennessee in einer kleinen Holzhütte. Die Eltern und ihre insgesamt zwölf Kinder lebten in Armut. In der Kirche und Zuhause wurde viel Musik gemacht und gesungen. Früh zeigte sich ihr musikalisches Talent: Schon als junges Mädchen schrieb sie Lieder und spielte Gitarre.

Sie selbst sah sich nicht als Superstar: "Ich bin eine ganz normale Frau. Ich bin ein Arbeitstier, das aussieht wie ein Showpferd. Mein Mann sagte immer: "Wenn jemand zum Star geboren wurde, dann du." Es macht mir einfach Spaß, all diese Dinge zu tun. Es fühlt sich an wie Freizeit. Aber ich nehme es sehr ernst."

"Es ist eine Ehre. Und es fühlt sich gut an, etwas erreicht zu haben. Vor allem im Musik-Geschäft, weil man da nie weiß, was man erreichen wird, wenn man anfängt. Aber die Tatsache, dass all diese jungen Frauen und jungen Stars sagen, ich sei eine Inspiration für sie, macht mich glücklich", sagte sie einmal über sich selbst.