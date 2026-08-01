Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

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Promi-News in Bildern:Siegel hatte Idee für ESC-Song im Koma: "Unschlagbar"

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Ralph Siegel hatte Eingebung für neuen ESC-Song im Koma, Axel Milberg hadert mit 70.sten - und Rock-Ikone Patti Smith postet Treffen mit dem Papst auf Insta: Promi-News in Bildern.

Ralph Siegel
Axel Milberg
Papst Leo XIV, Patty Smith

Siegel über Song-Idee im Koma: "Unschlagbar"

Schlagerkomponist Ralph Siegel hatte während seines Komas eine Eingebung für den ESC. "Ich habe aus dem Koma ein fantastisches Lied mitgebracht", sagte er dem "Münchner Merkur". (01.08.2026)

Quelle: Imago

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