Das norwegische Kronprinzenpaar feiert seine Silberhochzeit nicht mit einem rauschenden Fest, sondern bleibt unter sich. Der Grund: der Gesundheitszustand von Mette-Marit.

Silberhochzeit von Mette-Marit und Haakon: Bereit für mehr

Neben vielen Negativ-Schlagzeilen gibt es für Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit auch einen Grund zum Feiern: ihre Silberhochzeit. 25.08.2026 | 3:12 min

Der 25. August 2001 ist vielen Norwegern in guter Erinnerung. Eine zierliche Frau mit weißblonden Haaren schreitet an der Seite des norwegischen Kronprinzen Haakon Magnus den Altar der Osloer Domkirche entlang. Die Familien der europäischen Königshäuser sind Zeugen, die Straßen von jubelnden Norwegern gesäumt.

25 Jahre ist es her, dass sich Haakon und Mette-Marit das Ja-Wort gaben, doch mit einem rauschenden Fest wird das Ereignis nicht gefeiert. Die Prinzessin muss sich schonen. Vor wenigen Wochen musste sie sich einer Lungentransplantation unterziehen. Eine Feier mit Hunderten Gästen wäre zu viel für die 53-Jährige.

25 Jahre Mette-Marit und Haakon - Bilder des royalen Paares:

Mette-Marit war anfangs umstritten

Dabei ist die "Aschenputtelgeschichte" des Kronprinzenpaares durchaus ein Grund zum Feiern. Eine junge Frau aus Kristiansand an Norwegens Südküste ohne nennenswerte Ausbildung hat das Zeug zur künftigen Königin.

Dass Mette-Marit Tjessem Høiby keine Adelige war, als Kronprinz Haakon sie heiratete, war für das norwegische Königshaus nicht ungewöhnlich. Auch König Harald hatte eine Bürgerliche geheiratet.

Doch die schüchtern wirkende Mette-Marit hatte zumindest aus der Sicht des Volkes einen "Haken". Mit 23 Jahren hatte sie ein uneheliches Kind zur Welt gebracht.

Weil sie alleinerziehende Mutter war und ein sehr ausschweifendes Leben geführt hatte, waren viele der Meinung, dass Mette-Marit eine königliche Rolle nicht bewältigen könne. „ Caroline Vagle, Königshausexpertin der Zeitschrift "Se og hør"

Sorge um den König: Aufgrund einer Blutkrankheit musste Harald von Norwegen Mitte August ins Krankenhaus und wurde für zwei Wochen krankgeschrieben. In dieser Zeit übernimmt Kronprinz Haakon die Regentschaft. 18.08.2026 | 0:36 min

Mit ihrem Charme erobert Mette-Marit die Herzen der Norweger

Doch diese Meinung widerlegte sie schnell. Sie engagiert sich für Kinder, die an Aids erkrankt sind. Gemeinsam gründen Haakon und Mette-Marit eine Stiftung für junge Menschen, die Gefahr laufen, gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden.

2004 und 2005 kommen Ingrid Alexandra und Sverre Magnus zur Welt. Mit Marius ist die Familie nun zu fünft - eine Patchworkfamilie, die zum Symbol für die Modernisierung der Monarchie wird. Mette-Marit wird zur Botschafterin fürs Lesen. Mit dem Literaturzug reist sie durchs Land, interviewt Schriftsteller und diskutiert Bücher.

Die Prinzessin macht einen Austausch in Oslo, um näher bei ihrer erkrankten Mutter Mette-Marit zu sein. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Studium der Sozialwissenschaften in Sydney begonnen. 11.08.2026 | 0:44 min

Mette-Marits Lungenkrankheit verändert alles

Da war bereits bekannt, dass die Kronprinzessin unheilbar krank ist: Lungenfibrose. Mette-Marit reduziert in den kommenden Jahren ihr öffentliches Programm, bis es schließlich nicht mehr geht.

Im Juni dieses Jahres wird ihr eine Spenderlunge transplantiert. Der Eingriff war erfolgreich, doch die Gefahr, dass ihr Körper das neue Organ abstößt, besteht weiter.

Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin ist nicht das Einzige, was einen Schatten auf das Königshaus wirft. Im Juni wurde ihr Sohn Marius Borg Høiby wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit ist wegen zweier Vergewaltigungen und anderer Gewalt- und Drogendelikte schuldig gesprochen und mit vier Jahren Haft bestraft worden. 15.06.2026 | 1:43 min

Norwegens Königshaus: Ein Katastrophenjahr

Außerdem erhielt Mette-Marit sehr viel Kritik für ihre Kontakte zu dem verurteilten Sexualverbrecher Jeffrey Epstein. Danach meinten in Umfragen mehr als 40 Prozent der Befragten, Mette-Marit sei als Königin nicht geeignet.

Es wird von einem Katastrophenjahr der Monarchie gesprochen. Die Krisen, mit denen die Kronprinzenfamilie konfrontiert war - allein eine davon hätte jeden von uns brechen können, meint die Adelsexpertin Caroline Vagle.

Das Königshaus hat anlässlich Mette-Marits 53. Geburtstag dieses Foto veröffentlicht und mitgeteilt, dass sie im kleinen Kreis feiert. Gestern hatte sie König Harald im Krankenhaus besucht. 19.08.2026 | 0:33 min

Mette-Marit und Haakon sind bereit für den Thron

Doch die Norweger sind ein versöhnliches Volk, und drei Monate nach der Lungen-OP scheint man Mette-Marit vergeben zu haben. "Wenn jemand so schwer krank ist, lässt die Kritik etwas nach", sagt Adelsexpertin Vagle. Die Stimmung habe sich ein wenig gedreht.

Und es kann sein, dass Haakon und Mette-Marit schon bald den Staffelstab übernehmen müssen. König Harald und Königin Sonja werden im nächsten Jahr 90 Jahre alt und mit ihrer Gesundheit steht es nicht zum Besten. Aktuell wird König Harald wegen einer bakteriellen Blutinfektion mit Antibiotika behandelt. Der Hof beschrieb den Zustand des Königs als "stabil".

Das Kronprinzenpaar sei bereit, ist Expertin Vagle sicher. "Das Königspaar hat das Kronprinzenpaar stark in seine Arbeit einbezogen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es große Veränderungen geben wird."