Tim Curry tot: Schauspieler aus "Rocky Horror Picture Show", "Es"

Der britische Schauspieler Tim Curry, bekannt aus dem Film "Rocky Horror Picture Show", ist tot. Curry sei in Los Angeles gestorben, teilte seine Managerin mit.

Tim Curry Quelle: Imago

Curry wurde Mitte der 1970er Jahre mit der Rolle des Dr. Frank N. Furter in der Musical-Verfilmung "The Rocky Horror Picture Show" bekannt. Er wurde 80 Jahre alt.

Schon mit seinem ersten Engagement als Schauspieler soll Tim Curry seine Mutter schockiert haben. Patricia Curry soll beschämt im Publikum gesessen haben, als ihr Sohn 1968 im Musical "Hair" nackt auf der Bühne tanzte. Einige Jahre später dürfte sie erneut rot geworden sein, als er 1973 in der "Rocky Horror Show" erstmals mit Make-up in Strapsen und Stöckelschuhen auftrat. Doch als Dr. Frank N. Furter fand Tim Curry die Rolle seines Lebens.

Curry studierte Schauspiel in Birmingham

Im konservativen Großbritannien der 1970er Jahre war das sexuell aufgeladene Musical von Richard O'Brien gewagt. Dass ein Stück über einen außerirdischen, bisexuellen Wissenschaftler in Frauenkleidern - "der Transvestit vom Planeten Transsexual aus der Galaxie Transylvania" - ein weltweites Phänomen werden würde, konnte niemand ahnen. Doch das wurde es.

Der Schauspieler und Sänger kam 1946 als Timothy James Curry in der Grafschaft Cheshire zur Welt und verbrachte seine Kindheit wegen der Militärkarriere seines früh gestorbenen Vaters teilweise in Hongkong. An der Universität Birmingham studierte er Schauspiel. Bevor ihn sein "Hair"-Kollege O'Brien zur "Rocky Horror Show" holte, hatte er unter anderem in der Royal Shakespeare Company mitgewirkt und für kleinere Fernsehrollen vor der Kamera gestanden.

Karriere als Sänger versucht

Obendrein versuchte er sich als Popstar. Schon als Kind hatte er in der Kirche gesungen. Dass er das konnte, hatte er als Frank N. Furter allen bewiesen. Der Soundtrack der "Rocky Horror Picture Show" verkaufte sich millionenfach. Doch seine eigenen Alben - "Read My Lips" (1978), "Fearless" (1979) und "Simplicity" (1981) - waren keine kommerziellen Erfolge. Die Single "I Do The Rock", geschrieben mit Filmkomponist Michael Kamen ("Stirb langsam"), schaffte es immerhin in die US-Charts.

Ab den 1980er Jahren klappte es dann doch noch mit der Filmkarriere. Er spielte in John Hustons Musical "Annie" und der Krimikomödie "Alle Mörder sind schon da". Für Ridley Scotts "Legende" mit Tom Cruise schlüpfte er 1985 als Herr der Finsternis in ein Teufelskostüm. Das Fantasy-Abenteuer floppte, genießt aber heute Kultstatus. Curry war in seinem spektakulären Kostüm allerdings kaum zu erkennen.

Schlaganfall im Jahr 2012 erlitten

In den 1990er Jahren stand er deutlich häufiger vor der Kamera, wenn auch überwiegend in Nebenrollen. Legendär ist sein Auftritt als furchterregender Clown Pennywise im Horror-Klassiker "Stephen Kings Es". Er spielte unter anderem in "Jagd auf Roter Oktober", "Kevin - Allein in New York" und "Die drei Musketiere" mit. "Muppets - Die Schatzinsel" gefiel ihm am besten.

Seit einem Schlaganfall im Jahr 2012 - Curry war damals 67 Jahre alt - war er teilweise gelähmt und saß im Rollstuhl. Seinen Humor verlor er dadurch nicht. "Am Tag vor dem Schlaganfall hab ich drei Schachteln geraucht", scherzte er noch kürzlich im "Guardian"-Interview. "Das werde ich nicht wieder machen."

Laut seiner Website war Tim Curry nie verheiratet und hat keine Kinder. Ansonsten ist über sein Privatleben nichts bekannt. In "Vagabond" erklärt er, warum: "Affären des Herzens oder im Bett gehen euch - bei allem Respekt - verdammt noch mal nichts an."

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