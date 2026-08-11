Ann-Kathrin Kramer mit 60 Jahren "geiziger" mit ihrer Zeit umgeht

Schauspielerin über das Altern:Warum Ann-Kathrin Kramer "geiziger" mit ihrer Zeit umgeht
von Sascha Strunck, Nico Pommerenke, Jens Lindner
Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer ist im April 60 Jahre alt geworden. Sie hat das als Meilenstein mit Schattenseiten empfunden - sie bemerkt aber auch die Vorteile dieses Alters.
Anfang April ist Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer 60 Jahre alt geworden. Was das Alter angeht, bezeichnet sich die Schauspielerin im ZDF-Interview als "eigentlich relativ entspannt". Nur die "60" habe sie beeindruckt.
Ann-Kathrin Kramer verspürt mit 60 Jahren auch Freiheit
Für Ann-Kathrin Kramer ist das nicht nur eine Floskel. Man merke, dass das 60 Jahre alt sein auch Freiheit schenke. Auch die Freiheit, einfach geiziger mit ihrer Zeit umzugehen.
Ann-Kathrin Kramer fühlt sich, als wäre sie 43 Jahre
"So eine andere Freiheit", nennt sie das. Derzeit fühle sie sich eher "wie 43, wenn ich jetzt eine Zahl nennen müsste".
Derzeit steht Ann-Kathrin Kramer für die Krimi-Reihe "Im Grunde Mord" vor der Kamera. Dort spielt sie die Staatsanwältin Britta Everslage. Die erste Folge hatte im April Premiere, eine Woche nach ihrem 60. Geburtstag. Die nächste Folge von "im Grunde Mord" soll im März kommenden Jahres laufen.
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