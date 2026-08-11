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Ann-Kathrin Kramer mit 60 Jahren "geiziger" mit ihrer Zeit umgeht

Schauspielerin über das Altern:Warum Ann-Kathrin Kramer "geiziger" mit ihrer Zeit umgeht

von Sascha Strunck, Nico Pommerenke, Jens Lindner

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Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer ist im April 60 Jahre alt geworden. Sie hat das als Meilenstein mit Schattenseiten empfunden - sie bemerkt aber auch die Vorteile dieses Alters.

Ann-Kathrin Kramer im Interview

Mit 60 Jahren blickt Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer gelassen auf Leben und Karriere. Aktuell steht sie in Hamburg für zwei neue Folgen der ZDF Krimireihe "Im Grunde Mord" vor der Kamera.

07.08.2026 | 5:55 min

Anfang April ist Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer 60 Jahre alt geworden. Was das Alter angeht, bezeichnet sich die Schauspielerin im ZDF-Interview als "eigentlich relativ entspannt". Nur die "60" habe sie beeindruckt.

Ne sechs davor, ist schon ne Zahl. Ich werde geiziger mit meiner Zeit.

Ann-Kathrin Kramer, Schauspielerin

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15.07.2026 | 2:16 min

Ann-Kathrin Kramer verspürt mit 60 Jahren auch Freiheit

Für Ann-Kathrin Kramer ist das nicht nur eine Floskel. Man merke, dass das 60 Jahre alt sein auch Freiheit schenke. Auch die Freiheit, einfach geiziger mit ihrer Zeit umzugehen.

Wenn ich es irgendwo blöd finde, dann gehe ich einfach. Es sind schon Sachen, die man schon anfängt, anders zu machen. Es macht auch Spaß.

Ann-Kathrin Kramer, Schauspielerin

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03.07.2026 | 2:14 min

Ann-Kathrin Kramer fühlt sich, als wäre sie 43 Jahre

"So eine andere Freiheit", nennt sie das. Derzeit fühle sie sich eher "wie 43, wenn ich jetzt eine Zahl nennen müsste".

Ich fühle mich nicht wie 60... . Manchmal gehe ich auch an einem Spiegel vorbei und denke: Wann ist das denn passiert?

Ann-Kathrin Kramer, Schauspielerin

Derzeit steht Ann-Kathrin Kramer für die Krimi-Reihe "Im Grunde Mord" vor der Kamera. Dort spielt sie die Staatsanwältin Britta Everslage. Die erste Folge hatte im April Premiere, eine Woche nach ihrem 60. Geburtstag. Die nächste Folge von "im Grunde Mord" soll im März kommenden Jahres laufen.

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Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag: "Ann-Kathrin Kramer am Set von 'Im Grunde Mord' " am 07.08.2026 um 17:10 Uhr.

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