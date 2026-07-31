Vor mehr als dreißig Jahren war "Clueless - was sonst!“ ein Kassenknüller. Jetzt kommt der Stoff zurück - als Serie. Und Alicia Silverstone ist wieder mit von der Partie.

Alicia Silverstone ist bei der Fortsetzung von "Clueless" als Hauptdarstellerin und Produzentin aktiv. 31.07.2026 | 0:33 min

Die Geschichte von Cher Horowitz und ihrem Umfeld an einer Highschool in Beverly Hills war das Erfolgsrezept des Films "Clueless". Alicia Silverstone als "Cher Horowitz" begeisterte das junge Publikum in ihrer Rolle einer verwöhnten Highschool-Schülerin. Partys, Shopping, Miniröcke waren ihre Welt. Auch Brittany Murphy spielte damals in dem Streifen mit.

Nun hat der Streamingdienst Paramount+ eine Fortsetzungsserie angekündigt. Sechs Episoden soll es erstmal geben. Diese spielen 30 Jahre später: "Cher" ist nun erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter einer Teenager-Tochter, durch die sie die High-School-Jahre noch einmal durchlebt. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr in Los Angeles beginnen, wie das Branchenblatt "Variety" berichtete.

Alicia Silverstone postet die Neuigkeit

Auf ihrem Instagram-Account gibt die Schauspielerin denn auch die News bekannt und versieht die Nachricht mit Herzen. Alicia Silverstone ist als Hauptdarstellerin und als ausführende Produzentin an Bord.

Alicia Silverstone bei den Critics Choice Awards in diesem Jahr. Sie feierte mit "Clueless - was sonst!" die ersten Erfolge ihrer Karriere und hatte mit dem Film 1995 den internationalen Durchbruch. Quelle: dpa

Auch "Clueless - was sonst!"-Regisseurin Amy Heckerling tritt als Produzentin auf. Als Drehbuchautoren sind Josh Schwartz und Stephanie Savage, das Duo hinter der erfolgreichen Serie "Gossip Girl", dabei.

"Clueless" im Filmregister der USA

Ende Januar 2026 wurde bekannt, dass 'Clueless' in die Auswahl des National Film Registry für das Aufnahmejahr 2025 gehört: neben Klassikern wie "The Karate Kid" oder "Philadelphia". Die Nationalbibliothek in Washington wählt seit 1989 jedes Jahr kulturell, geschichtlich und ästhetisch bedeutsame Filme aus.

Mit "Clueless - was sonst!" feierte Alicia Silverstone in Hollywood ihren Durchbruch. Zuvor hatte sie durch Auftritte in mehreren Aerosmith-Musikvideos größere Bekanntheit erlangt. Sie war später in Filmen wie "Batman & Robin", "The Killing of a Sacred Deer", "Book Club" oder "Bugonia" zu sehen.

Stellten ihre neue Serie Mitte Juli vor: Anya Taylor-Joy, Annette Bening und Reese Witherspoon feierten die Weltpremiere der Thriller-Serie "Lucky". 14.07.2026 | 0:30 min