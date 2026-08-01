Vom Sexsymbol zur ernsten Schauspielerin:Pamela Anderson: Wie Natürlichkeit ihr Leben veränderte
von Andreas Singler
Vor 30 Jahren erlangte Pamela Anderson als selbstoptimierter "Baywatch"-Star weltweite Berühmtheit. Inzwischen feiert sie als seriöse Schauspielerin ungeschminkt große Erfolge.
Sie zählt zu den gefragtesten Schauspielerinnen dieses Jahrzehnts, gewinnt Preise bei seriösen Filmfestspielen und glänzt auf der Theaterbühne. Wer hätte das vor 30 Jahren gedacht, als Pamela Anderson vor allem als Sexysymbol bekannt war? Als Rettungsschwimmerin in der international erfolgreichen US-Serie "Baywatch" kam sie in den 90er-Jahren vor allem dank ihres Aussehens zu Weltruhm.
Als bald 60-Jährige eilt das einstige "Playboy"-Modell jetzt im seriösen Schauspielfach von Erfolg zu Erfolg. Theaterauftritte am Broadway in dem Musical "Chicago" hatten 2022 eine furiose neue Periode in Pamela Andersons Karriere eingeläutet. Anderson überzeugte auf der Theaterbühne in Tennessee Williams Stück "Camino Real" ebenso wie im komischen Fach an der Seite von Oscar-Preisträger Liam Neeson in einer Neuauflage der Polizei-Komödie "Die Nackte Kanone".
Pamela Anderson - auch als Sängerin überzeugend
In "Chicago" glänzte Pamela Anderson auch als Sängerin. Für ihre Leistung im Kinofilm "The Last Showgirl" wurde das Anderson 2024 sogar für einen Golden Globe nominiert. Darin spielt sie die Tänzerin Shelley, eine Bühnenkünstlerin am Ende ihrer Karriere, deren Show in Las Vegas nach 30 Jahren abgesetzt wird.
Als blondes Pinup-Girl gecastet
Diesen Tiefpunkt ihrer eigenen Karriere, als das erotische Erfolgsklischee nicht mehr trug und eher peinlich wurde, hat Pamela Anderson inzwischen zweifellos überwunden. Aber dafür musste sie weit über 50 Jahre alt werden. Vorher, so sagt die Medienwissenschaftlerin Jennifer Ott Bickerdike in der ZDFinfo-Dokumentation "The True Story of Pamela Anderson", "hatte sie nie eine Chance, aus der Karikatur des blonden Pinups auszubrechen. Sie wurde so gecastet."
Alles begann für die 1967 geborene Kanadierin mit dem Besuch eines Footballspiels in Vancouver 1989, bei dem sie ein bauchfreies T-Shirt mit der Aufschrift eines großen Bierbrauers trug. Als die Stadionkamera auf sie zoomte und die damals 22-Jährige groß im Bild zu sehen war, hatte sie ihren ersten Werbevertrag praktisch schon in der Tasche.
Es folgten die ersten von insgesamt 14 Playboy-Aufnahmen - ein Weltrekord der ganz eigenen Art. Daraus resultierten erste Fernsehrollen und dann der nächste große Karrierebooster: Baywatch - mit Pamala Anderson als CJ Parker, einer Rettungsschwimmerin, die alle schön fanden. 140 Millionen Menschen weltweit sahen die Serie.
Die Monroe der 90er: Wasserstoffblond, vergrößerte Brüste, naives Gemüt
Mit dem schnellen Erfolg ging eine radikale Verwandlung einher. Pamela Anderson passte ihr Äußeres genau an jene Erwartungen an, die die damalige Popkultur, die von überwiegend männlichen Erwartungen geprägt war, jungen Frauen wie ihr entgegenbrachte: wasserstoffblonde Haare, vergrößerte Brüste, ein naives Gemüt. Eine Marilyn Monroe der 1990er-Jahre.
Gut dokumentiert - Andersons radikaler Imagewechsel
Um ihren Weg zur hochklassigen Schauspielerei mit nun bald 60 Jahren zu finden, musste Pamela Anderson sich über die Zwischenetappe als beachtete Tierschützerin erst von den einstigen Attributen des oberflächlich Erotischen befreien. Dazu gehörte auch die Überwindung von fünf unglücklichen Ehen mit vier besitzergreifenden Männern.
Zur Pariser Modewoche 2023 kam Anderson ungeschminkt und sorgte mit ihrem - wie dieser Trend inzwischen genannt wird - "No-Makeup-Look" für eine Sensation. Auch ihre Autobiografie ("Love, Pamela") sowie die von ihrem Sohn Brandon mitproduzierte Netflix-Dokumentation "Pamela: Eine Liebesgeschichte" trugen zu dem radikalen Imagewechsel bei.
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