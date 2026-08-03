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Ariana Grande kündigt Auszeit nach Tournee "External Sunshine" an

Letzter Auftritt im September:Ariana Grande will sich nach ihrer Tour eine Auszeit nehmen

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Am 1. September endet die "External Sunshine"-Tour von Sängerin Ariana Grande in London. Danach will sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen, erklärte ihr Management.

Ariana Grande auf den 83. Golden Globes im Beverly Hilton

Nach anhaltenden Spekulationen um ihre Gesundheit kündigt Popstar Ariana Grande eine Pause an. Die 33-Jährige zieht sich nach ihrer Tournee vorerst aus der Öffentlichkeit zurück.

03.08.2026 | 0:47 min

Popstar Ariana Grande möchte nach ihrer aktuellen Konzertreise eine Pause einlegen.

Ariana wird sich nach Abschluss der Eternal Sunshine Tour aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Management von Ariana Grande

Die 33-Jährige freue sich darauf, "die Tour zu beenden und sie auf einem Höhepunkt abzuschließen, gesund und glücklich, und dann eine wohlverdiente Auszeit von öffentlichkeitswirksamer Arbeit und Auftritten zu nehmen, die zu endloser, anhaltender öffentlicher Kritik geführt hat", heißt es in dem Statement.

Ariana Grande bei den Governors Awards in Los Angeles am 16. November 2025.

In einem Interview im vergangenen Jahr hatte der Popstar angedeutet, sich nach seiner Tour 2026 auf eine Karriere als Schauspielerin fokussieren zu wollen.

19.11.2025 | 1:45 min

Ariana Grande: Fans diskutieren über ihr Äußeres

Welche Kritik damit genau gemeint ist, blieb offen. Immer wieder wird öffentlich über das Äußere der Sängerin und Schauspielerin diskutiert. Zuletzt lösten Fotos und Konzertvideos wieder Debatten über das Aussehen der Sängerin aus. Viele Fans diskutieren über einen augenscheinlichen Gewichtsverlust.

Schon vor drei Jahren forderte Grande in einem TikTok-Video ihre Follower auf, einfühlsamer mit dem Aussehen anderer Menschen umzugehen.

Man weiß nie, was jemand gerade durchmacht, deshalb sollte man sich mit Kommentaren zurückhalten, auch wenn diese vielleicht liebevoll gemeint sind.

Ariana Grande, Popsängerin

Grandes "Eternal Sunshine"-Tournee soll planmäßig abgeschlossen werden

Grande ist gerade mit ihrem Album "Eternal Sunshine" auf Tour, das sie vor gut zwei Jahren veröffentlicht hat. Bis Anfang September sind drei Konzerte in Chicago und zehn in London geplant. Es ist ihre erste Tour seit sieben Jahren. Damals hatte sie sich aus dem Live-Geschäft für einige Zeit zurückgezogen.

Grande bei finaler Premiere "Wicked: Teil 2"

Cynthia Erivo und Ariane Grande bei der letzten Premiere von "Wicked: Teil 2" in New York.

18.11.2025 | 0:48 min

Auch in der für 2027 geplanten West-End-Neuinszenierung von Stephen Sondheims Musical "Sunday in the Park with George" im Londoner Barbican will sie nicht auftreten. "Wir wissen, dass dies keine leichte Entscheidung war, und wir haben volles Verständnis und unterstützen sie", heißt es auf der Webseite des Barbican. Grande hätte dabei mit ihrem "Wicked"-Kollegen Jonathan Bailey auf der Bühne stehen sollen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Ariana Grande: Überraschende Auszeit nach Tour" am 03.08.2026 um 11:33 Uhr.

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