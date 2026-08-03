Letzter Auftritt im September:Ariana Grande will sich nach ihrer Tour eine Auszeit nehmen
Am 1. September endet die "External Sunshine"-Tour von Sängerin Ariana Grande in London. Danach will sie sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen, erklärte ihr Management.
Popstar Ariana Grande möchte nach ihrer aktuellen Konzertreise eine Pause einlegen.
Die 33-Jährige freue sich darauf, "die Tour zu beenden und sie auf einem Höhepunkt abzuschließen, gesund und glücklich, und dann eine wohlverdiente Auszeit von öffentlichkeitswirksamer Arbeit und Auftritten zu nehmen, die zu endloser, anhaltender öffentlicher Kritik geführt hat", heißt es in dem Statement.
Ariana Grande: Fans diskutieren über ihr Äußeres
Welche Kritik damit genau gemeint ist, blieb offen. Immer wieder wird öffentlich über das Äußere der Sängerin und Schauspielerin diskutiert. Zuletzt lösten Fotos und Konzertvideos wieder Debatten über das Aussehen der Sängerin aus. Viele Fans diskutieren über einen augenscheinlichen Gewichtsverlust.
Schon vor drei Jahren forderte Grande in einem TikTok-Video ihre Follower auf, einfühlsamer mit dem Aussehen anderer Menschen umzugehen.
Grandes "Eternal Sunshine"-Tournee soll planmäßig abgeschlossen werden
Grande ist gerade mit ihrem Album "Eternal Sunshine" auf Tour, das sie vor gut zwei Jahren veröffentlicht hat. Bis Anfang September sind drei Konzerte in Chicago und zehn in London geplant. Es ist ihre erste Tour seit sieben Jahren. Damals hatte sie sich aus dem Live-Geschäft für einige Zeit zurückgezogen.
Auch in der für 2027 geplanten West-End-Neuinszenierung von Stephen Sondheims Musical "Sunday in the Park with George" im Londoner Barbican will sie nicht auftreten. "Wir wissen, dass dies keine leichte Entscheidung war, und wir haben volles Verständnis und unterstützen sie", heißt es auf der Webseite des Barbican. Grande hätte dabei mit ihrem "Wicked"-Kollegen Jonathan Bailey auf der Bühne stehen sollen.
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