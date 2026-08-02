  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Wincent Weiss: Wie der Sänger heute Depressionen vorbeugt

Deutscher Sänger auf Sommertour:Wie Wincent Weiss heute Depressionen vorbeugt

von Markus Kéry und Jens Lindner

|

Wincent Weiss hat 2021 seine Depression öffentlich gemacht: Stress und Popstar-Status waren zu viel für ihn. Mittlerweile hat er gelernt, mit den negativen Seiten umzugehen.

Wincent Weiss live auf dem Musikfestival Moon&Stars 2026 auf der Piazza Grande in Locarno

Backstage-Yoga, Morgenroutine und Grenzen setzen – all das hat Wincent Weiss sich angeeignet, nachdem er durch den plötzlichen Erfolg zu Beginn seiner Karriere überrumpelt wurde.

29.07.2026 | 5:35 min

Sänger Wincent Weiss tourt derzeit durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Insgesamt sind es 37 Konzerte. Die Tour sei kräftezehrend für ihn, erklärt er im ZDFheute-Interview. Er versuche immer, die Leute zu animieren und mitzureißen. Deswegen sei er auch so energetisch auf der Bühne. Und der Einsatz lohne sich:

Dann merkt man auch, dass man die Leute erreicht und sie einem etwas zurückgeben. Und das befeuert mich wieder.

Wincent Weiss, Sänger

Es sei ein "Geben und Nehmen von Energie", sagt Weiss. Dafür muss der 33-Jährige allerdings auch richtig schuften.

Die zwei Stunden auf der Bühne, die du rumspringst, ohne Pause - singen, reden, durch die Menge Crowdsurfen -, das ist schon körperlich anstrengend.

Wincent Weiss, Sänger

Sänger Wincent Weiss ist verheiratet

Privates soll privat bleiben: Wie Wincent Weiss mit öffentlichen Hochzeitsgerüchten umgegangen ist.

22.01.2026 | 0:27 min

Wincent Weiss machte Depression öffentlich

Um all das schaffen zu können, macht Wincent Weiss täglich Ausdauerläufe. Sein Leben ist gerade auf der Tour eng getaktet. Mit dem Druck als Berufsmusiker und öffentliche Person kann er mittlerweile umgehen. Das war nicht immer so: Nach seinem Durchbruch 2016 wurde Wincent Weiss der Rummel um seine Person zu viel.

Er spürte damals eine innere Leere und Einsamkeit. All das führte schließlich zu einer akuten Depression. 2021 machte Wincent Weiss sie öffentlich. Aus der persönlichen Krise half ihm damals eine Therapie.

Ärztin sitzt mit Depressions-Patient an Schreibtisch vor PC mit MRT-Bild

Depression ist nicht gleich Depression und so können auch die Symptome unterschiedlich sein. So kann die Erkrankung individuell behandelt werden und wie Betroffene davon profitieren können.

21.10.2025 | 5:33 min

Wie Wincent Weiss heute mit dem Popstar-Status umgeht

Um das quirlige Leben eines Popstars gut zu meistern, helfe ihm auch der Sport, sagt der Musiker. Dann sei er für sich und allein, dort könne er sich gut abschotten. Wenn er beim Sport sei, wisse das sein ganzes Team und lasse ihn in Ruhe.

Da werde ich nicht angerufen, da wird mir nicht geschrieben, weil die wissen, ich will meine Ruhe haben und nur für mich sein.

Wincent Weiss, Sänger

Die Familie erdet Wincent Weiss

Der Sänger hat es geschafft, in sein Leben mehr Balance reinzubringen, also Arbeit und Privatleben gut abzustimmen. Er hat gelernt, Grenzen zu setzen. Sein Privatleben behält er weitestgehend für sich. Auch auf Social Media hält er sich mit privaten Postings zurück.

Wichtig ist ihm, zwischendurch immer wieder die Familie zu besuchen. Er genießt auch die Treffen mit seinen Großeltern, denn dort sei alles beim Alten. Die Großeltern haben die gleichen Sachen an den gleichen Orten wie früher.

Ich bin da einfach immer noch Enkelkind und das ist ganz schön, dass man einen Ort hat, wo man das auch sein darf.

Wincent Weiss, Sänger

Aber noch ist er auf seiner "Sommer Tour 26", da muss er noch ein paar Tage mit dem Familienbesuch warten.

Erste Anlaufstellen, zusammengestellt vom Aktionsbündnis für seelische Gesundheit
Beratungs- und Notfallkontakte - Aktionsbündnis Seelische Gesundheit

Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800 / 111 0111 und 0800 / 111 0222 erreichbar.
Oder per Chat und E-Mail: www.telefonseelsorge.de

Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe: 0800 / 33 44 533 (kostenfrei)

Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention
Depression: Infos und Hilfe - Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Deutsche Depressionsliga e. V.
https://depressionsliga.de

Wenn Sie bemerken, dass Ihr Angehöriger sich in einer akuten Krise befindet, wenden Sie sich an die nächste psychiatrische Klinik oder wählen Sie den Notruf unter 112.

Krisendienst Psychiatrie: 0800 / 655 3000

Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Wincent Weiss zwischen Bühne und Privatleben" am 29.07.2026 um 17:10 Uhr.
Thema
Depression

Mehr Nachrichten aus der Popwelt

  1. Dieter Bohlen

    Nachrichten | hallo deutschland:Bohlen ist offen für Modern Talking-Reunion

    von Joanna Castillo
    Video2:14
  2. Max Giesinger: Unfall beim Kuhstreicheln

    Nachrichten | hallo deutschland:Max Giesinger: Unfall beim Kuhstreicheln

    von Markus Rosendahl
    Video0:31
  3. Sängerin Shakira mit lockigen Haaren bei einem Auftritt auf der Bühne. Sie trägt ein Kleid in den Farben gelb, blau und grün, was den Farben der brasilianischen Flagge entspricht.

    Nachrichten | hallo deutschland:Diese Stars performen zum WM-Finale

    von Christina Esselborn
    Video0:36
  4. Madonna gibt Gratiskonzert am Times Square

    Nachrichten | hallo deutschland:Madonna gibt Gratiskonzert am Times Square

    von Joanna Castillo
    Video0:50

Mehr Nachrichten über Prominente

  1. Wincent Weiss live auf dem Musikfestival Moon&Stars 2026 auf der Piazza Grande in Locarno

    Deutscher Sänger auf Sommertour:Wie Wincent Weiss heute Depressionen vorbeugt

    von Markus Kéry und Jens Lindner
    mit Video5:35
  2. Prinz Louis
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Prinz Louis muss noch Handstand üben

  3. Schauspielerin Katie Holmes und ihre Tochter Suri Cruise treten bei einem Konzert im Madison Square Garden zusammen auf.
    Bilderserie

    Von Suri Cruise bis Nicolas Cage:Diese Promis haben ihre Namen gewechselt

    von Ulrich Langer
  4. Porträt von Pamela Anderson.

    Vom Sexsymbol zur ernsten Schauspielerin:Pamela Anderson: Wie Natürlichkeit ihr Leben veränderte

    von Andreas Singler
    mit Video43:36
  5. Eine junge Frau schwingt Taschen und Einkäufe: Alicia Silverstone

    30 Jahre nach "Clueless - was sonst!":Alicia Silverstone kehrt als "Cher“ zurück

    mit Video0:33
  6. Sophia Thomalla (links) und Alexander Zverev sitzen auf einem Boot und lächeln in die Kamera.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Sonnige Urlaubsgrüße von Thomalla und Zverev

  7. Zendaya mit Tom Holland in Shanghai
    Interview

    Paar spielt im neuen Spider-Man-Film:Zendaya und Tom Holland: Liebe auf der Leinwand und im Leben

    mit Video2:43
  8. Glen Hansard

    Bekannt aus dem Film "Once" :Oscar-Preisträger und Musiker Glen Hansard gestorben

    mit Video0:47
  9. Chris Brown verlässt ein Londoner Gerichtsgebäude

    Anklage teilweise fallengelassen:US-Sänger Chris Brown gibt Schlägerei zu

    mit Video0:49
  10. Johnny Depp verkleidet als Ebenezer Scrooge auf der San Diego Comic-Con 2026

    Hollywood-Star versucht großes Comeback:Johnny Depp überrascht Fans als "Ebenezer Scrooge"

    mit Video0:45
  11. Jens Spahn und Daniel Funke stehen zusammen vor einem Blumen Arrangement
    Bilderserie

    Von Jens Spahn bis Kim Kardashian:Diese Promis sind mit Hilfe einer Leihmutter Eltern geworden

    von Astrid Henryson
  12. schwarz weiß Portrai-Aufnahme von US-Schauspielerin Kaylee Hottle

    Schwerer Autounfall im US-Staat Maryland:Schauspielerin Kaylee Hottle stirbt im Alter von 18 Jahren

    mit Video1:09
  13. Schauspielerin Anya Taylor-Joy in einem Sessel für ein Interview

    Neue Thrillerserie "Lucky":Anya Taylor-Joy ist gerne "verdreckt und blutverschmiert"

    von Mathilde Bernard und Jens Lindner
    mit Video2:36
  14. Bad Bunny Konzert in Mailand

    Verletzte durch Unwetter in Mailand:Bad Bunny muss Konzert wegen Hagelsturm abbrechen

    mit Video0:26
  15. Andrea Kiewel, Fernsehmoderatorin, spricht während des ZDF-Fernsehgartens.

    Mallorca-Party im Fernsehgarten:Andrea Kiewel feiert mit Mickie Krause und Co.

    mit Video120:34
  16. Der Musiker Wolfgang Niedecken (auf der rechten Seite) steht mit Gitarrist Ulrich Rode (links) bei einem Konzert der Rockgruppe BAP auf der Bühne.

    "Verdamp lang her", "Kristallnaach":Kölschrock und Haltung: "BAP" wird 50 Jahre alt

    von Ralph Goldmann
    mit Video4:07
  17. Dieter Bohlen

    Comeback für das Pop-Duo?:Modern Talking: Bohlen will, Anders nicht

    mit Video2:14
  18. Maren Kroymann, Bettina Böttinger, Gaby Köster, Hella von Sinnen und Esther Schweins bei der Premiere des Dokumentarfilms 'Was haben wir gelacht' im Filmpalast.

    Film zeigt Sexismus im TV:Lustig war, was Männer definierten

    von Christiane Lange
    mit Video2:45
  19. Schauspielerin Diane Kruger besucht die Vorführung von „Fatherland“ im Rahmen der 79. Filmfestspiele von Cannes am 14.05.2026 in Frankreich.

    Model, Schauspielerin und Autorin:Diane Kruger wird 50: Von Niedersachsen nach Hollywood

    mit Video2:16
  20. Der norwegische Königspalast veröffentlichte am 6. Juli die ersten Bilder von Kronprinzessin Mette-Marit, seit sie sich Mitte Juni einer Lungentransplantation unterzogen hatte.

    Emotionale Worte der Kronprinzessin:Mette-Marit ist nach Lungentransplantation zu Hause

    mit Video0:46
  21. Pax Thien Jolie, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie, and Maddox Chivan Jolie (Archivfoto)

    Maddox und Zahara:Zwei weitere Kinder von Brad Pitt wollen seinen Namen ablegen

    mit Video0:45
  22. Rapperin Ikkimel

    Nach TikTok-Post von US-Rapperin:US-Fans feiern Ikkimel nach viralem ZDF-Auftritt

    mit Video1:56
  23. Schauspieler Sam Neill bei der Filmpremiere "Apples Never Fall" am 12.03.2024 in Los Angeles, USA.

    Bekannt aus "Jurassic Park":Schauspieler Sam Neill ist tot

    mit Video0:46
  24. Komikerin Gaby Köster beim Fototermin bei der "Was haben wir gelacht"- Premiere in Köln
    Interview

    Komikerin über ihren Schlaganfall:Gaby Köster: "Ich habe gesagt, du kriegst mich nicht"

    von Christiane Lange
    mit Video2:14