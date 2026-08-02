Wincent Weiss hat 2021 seine Depression öffentlich gemacht: Stress und Popstar-Status waren zu viel für ihn. Mittlerweile hat er gelernt, mit den negativen Seiten umzugehen.

Backstage-Yoga, Morgenroutine und Grenzen setzen – all das hat Wincent Weiss sich angeeignet, nachdem er durch den plötzlichen Erfolg zu Beginn seiner Karriere überrumpelt wurde. 29.07.2026 | 5:35 min

Sänger Wincent Weiss tourt derzeit durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Insgesamt sind es 37 Konzerte. Die Tour sei kräftezehrend für ihn, erklärt er im ZDFheute-Interview. Er versuche immer, die Leute zu animieren und mitzureißen. Deswegen sei er auch so energetisch auf der Bühne. Und der Einsatz lohne sich:

Dann merkt man auch, dass man die Leute erreicht und sie einem etwas zurückgeben. Und das befeuert mich wieder. „ Wincent Weiss, Sänger

Es sei ein "Geben und Nehmen von Energie", sagt Weiss. Dafür muss der 33-Jährige allerdings auch richtig schuften.

Die zwei Stunden auf der Bühne, die du rumspringst, ohne Pause - singen, reden, durch die Menge Crowdsurfen -, das ist schon körperlich anstrengend. „ Wincent Weiss, Sänger

Privates soll privat bleiben: Wie Wincent Weiss mit öffentlichen Hochzeitsgerüchten umgegangen ist. 22.01.2026 | 0:27 min

Wincent Weiss machte Depression öffentlich

Um all das schaffen zu können, macht Wincent Weiss täglich Ausdauerläufe. Sein Leben ist gerade auf der Tour eng getaktet. Mit dem Druck als Berufsmusiker und öffentliche Person kann er mittlerweile umgehen. Das war nicht immer so: Nach seinem Durchbruch 2016 wurde Wincent Weiss der Rummel um seine Person zu viel.

Er spürte damals eine innere Leere und Einsamkeit. All das führte schließlich zu einer akuten Depression. 2021 machte Wincent Weiss sie öffentlich. Aus der persönlichen Krise half ihm damals eine Therapie.

Depression ist nicht gleich Depression und so können auch die Symptome unterschiedlich sein. So kann die Erkrankung individuell behandelt werden und wie Betroffene davon profitieren können. 21.10.2025 | 5:33 min

Wie Wincent Weiss heute mit dem Popstar-Status umgeht

Um das quirlige Leben eines Popstars gut zu meistern, helfe ihm auch der Sport, sagt der Musiker. Dann sei er für sich und allein, dort könne er sich gut abschotten. Wenn er beim Sport sei, wisse das sein ganzes Team und lasse ihn in Ruhe.

Da werde ich nicht angerufen, da wird mir nicht geschrieben, weil die wissen, ich will meine Ruhe haben und nur für mich sein. „ Wincent Weiss, Sänger

Die Familie erdet Wincent Weiss

Der Sänger hat es geschafft, in sein Leben mehr Balance reinzubringen, also Arbeit und Privatleben gut abzustimmen. Er hat gelernt, Grenzen zu setzen. Sein Privatleben behält er weitestgehend für sich. Auch auf Social Media hält er sich mit privaten Postings zurück.

Wichtig ist ihm, zwischendurch immer wieder die Familie zu besuchen. Er genießt auch die Treffen mit seinen Großeltern, denn dort sei alles beim Alten. Die Großeltern haben die gleichen Sachen an den gleichen Orten wie früher.

Ich bin da einfach immer noch Enkelkind und das ist ganz schön, dass man einen Ort hat, wo man das auch sein darf. „ Wincent Weiss, Sänger

Aber noch ist er auf seiner "Sommer Tour 26", da muss er noch ein paar Tage mit dem Familienbesuch warten.