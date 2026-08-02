Deutscher Sänger auf Sommertour:Wie Wincent Weiss heute Depressionen vorbeugt
von Markus Kéry und Jens Lindner
Wincent Weiss hat 2021 seine Depression öffentlich gemacht: Stress und Popstar-Status waren zu viel für ihn. Mittlerweile hat er gelernt, mit den negativen Seiten umzugehen.
Sänger Wincent Weiss tourt derzeit durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Insgesamt sind es 37 Konzerte. Die Tour sei kräftezehrend für ihn, erklärt er im ZDFheute-Interview. Er versuche immer, die Leute zu animieren und mitzureißen. Deswegen sei er auch so energetisch auf der Bühne. Und der Einsatz lohne sich:
Es sei ein "Geben und Nehmen von Energie", sagt Weiss. Dafür muss der 33-Jährige allerdings auch richtig schuften.
Wincent Weiss machte Depression öffentlich
Um all das schaffen zu können, macht Wincent Weiss täglich Ausdauerläufe. Sein Leben ist gerade auf der Tour eng getaktet. Mit dem Druck als Berufsmusiker und öffentliche Person kann er mittlerweile umgehen. Das war nicht immer so: Nach seinem Durchbruch 2016 wurde Wincent Weiss der Rummel um seine Person zu viel.
Er spürte damals eine innere Leere und Einsamkeit. All das führte schließlich zu einer akuten Depression. 2021 machte Wincent Weiss sie öffentlich. Aus der persönlichen Krise half ihm damals eine Therapie.
Wie Wincent Weiss heute mit dem Popstar-Status umgeht
Um das quirlige Leben eines Popstars gut zu meistern, helfe ihm auch der Sport, sagt der Musiker. Dann sei er für sich und allein, dort könne er sich gut abschotten. Wenn er beim Sport sei, wisse das sein ganzes Team und lasse ihn in Ruhe.
Die Familie erdet Wincent Weiss
Der Sänger hat es geschafft, in sein Leben mehr Balance reinzubringen, also Arbeit und Privatleben gut abzustimmen. Er hat gelernt, Grenzen zu setzen. Sein Privatleben behält er weitestgehend für sich. Auch auf Social Media hält er sich mit privaten Postings zurück.
Wichtig ist ihm, zwischendurch immer wieder die Familie zu besuchen. Er genießt auch die Treffen mit seinen Großeltern, denn dort sei alles beim Alten. Die Großeltern haben die gleichen Sachen an den gleichen Orten wie früher.
Aber noch ist er auf seiner "Sommer Tour 26", da muss er noch ein paar Tage mit dem Familienbesuch warten.
Erste Anlaufstellen, zusammengestellt vom Aktionsbündnis für seelische Gesundheit
Beratungs- und Notfallkontakte - Aktionsbündnis Seelische Gesundheit
Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800 / 111 0111 und 0800 / 111 0222 erreichbar.
Oder per Chat und E-Mail: www.telefonseelsorge.de
Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe: 0800 / 33 44 533 (kostenfrei)
Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention
Depression: Infos und Hilfe - Stiftung Deutsche Depressionshilfe
Deutsche Depressionsliga e. V.
https://depressionsliga.de
Wenn Sie bemerken, dass Ihr Angehöriger sich in einer akuten Krise befindet, wenden Sie sich an die nächste psychiatrische Klinik oder wählen Sie den Notruf unter 112.
Krisendienst Psychiatrie: 0800 / 655 3000
Mehr Nachrichten aus der Popwelt
Nachrichten | hallo deutschland:Bohlen ist offen für Modern Talking-Reunionvon Joanna CastilloVideo2:14
Nachrichten | hallo deutschland:Max Giesinger: Unfall beim Kuhstreichelnvon Markus RosendahlVideo0:31
Nachrichten | hallo deutschland:Diese Stars performen zum WM-Finalevon Christina EsselbornVideo0:36
Nachrichten | hallo deutschland:Madonna gibt Gratiskonzert am Times Squarevon Joanna CastilloVideo0:50
Mehr Nachrichten über Prominente
Deutscher Sänger auf Sommertour:Wie Wincent Weiss heute Depressionen vorbeugtvon Markus Kéry und Jens Lindnermit Video5:35
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Prinz Louis muss noch Handstand üben
- Bilderserie
Von Suri Cruise bis Nicolas Cage:Diese Promis haben ihre Namen gewechseltvon Ulrich Langer
Vom Sexsymbol zur ernsten Schauspielerin:Pamela Anderson: Wie Natürlichkeit ihr Leben verändertevon Andreas Singlermit Video43:36
30 Jahre nach "Clueless - was sonst!":Alicia Silverstone kehrt als "Cher“ zurückmit Video0:33
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Sonnige Urlaubsgrüße von Thomalla und Zverev
- Interview
Paar spielt im neuen Spider-Man-Film:Zendaya und Tom Holland: Liebe auf der Leinwand und im Lebenmit Video2:43
Bekannt aus dem Film "Once" :Oscar-Preisträger und Musiker Glen Hansard gestorbenmit Video0:47
Anklage teilweise fallengelassen:US-Sänger Chris Brown gibt Schlägerei zumit Video0:49
Hollywood-Star versucht großes Comeback:Johnny Depp überrascht Fans als "Ebenezer Scrooge"mit Video0:45
- Bilderserie
Von Jens Spahn bis Kim Kardashian:Diese Promis sind mit Hilfe einer Leihmutter Eltern gewordenvon Astrid Henryson
Schwerer Autounfall im US-Staat Maryland:Schauspielerin Kaylee Hottle stirbt im Alter von 18 Jahrenmit Video1:09
Neue Thrillerserie "Lucky":Anya Taylor-Joy ist gerne "verdreckt und blutverschmiert"von Mathilde Bernard und Jens Lindnermit Video2:36
Verletzte durch Unwetter in Mailand:Bad Bunny muss Konzert wegen Hagelsturm abbrechenmit Video0:26
Mallorca-Party im Fernsehgarten:Andrea Kiewel feiert mit Mickie Krause und Co.mit Video120:34
"Verdamp lang her", "Kristallnaach":Kölschrock und Haltung: "BAP" wird 50 Jahre altvon Ralph Goldmannmit Video4:07
Comeback für das Pop-Duo?:Modern Talking: Bohlen will, Anders nichtmit Video2:14
Film zeigt Sexismus im TV:Lustig war, was Männer definiertenvon Christiane Langemit Video2:45
Model, Schauspielerin und Autorin:Diane Kruger wird 50: Von Niedersachsen nach Hollywoodmit Video2:16
Emotionale Worte der Kronprinzessin:Mette-Marit ist nach Lungentransplantation zu Hausemit Video0:46
Maddox und Zahara:Zwei weitere Kinder von Brad Pitt wollen seinen Namen ablegenmit Video0:45
Nach TikTok-Post von US-Rapperin:US-Fans feiern Ikkimel nach viralem ZDF-Auftrittmit Video1:56
Bekannt aus "Jurassic Park":Schauspieler Sam Neill ist totmit Video0:46
- Interview
Komikerin über ihren Schlaganfall:Gaby Köster: "Ich habe gesagt, du kriegst mich nicht"von Christiane Langemit Video2:14