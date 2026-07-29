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Zendaya und Tom Holland: Liebe auf der Leinwand und im Leben

Interview

Paar spielt im neuen Spider-Man-Film:Zendaya und Tom Holland: Liebe auf der Leinwand und im Leben

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Zendaya und Tom Holland gelten als Hollywoods Paar der Stunde. Im neuesten Film der Spider-Man-Reihe sind sie bald wieder gemeinsam auf der Kinoleinwand zu sehen.

Zendaya und Tom Holland zeigen sich bei der Rom-Premiere von "Spider Man"

Nicht nur privat, sondern auch beruflich verbringen Zendaya und Tom Holland viel Zeit miteinander.

29.07.2026 | 2:43 min

So ganz eindeutig ist das mit der Hochzeit von Zendaya und Tom Holland nicht: Ein paar Boulevardmagazine vermelden, die beiden hätten bereits geheiratet. Offiziell bestätigt haben es die beiden bislang nicht.

Immer wieder gibt es Anspielungen vom Paar: Wie die von Tom Holland gegenüber dem Magazin "Esquire" auf die Frage, ob er seiner Familie auf einmal aufgetauchte KI-generierte Hochzeitsbilder erklären müsse. Holland antwortete: "Nein, sie waren alle dabei". Solche koketten Anspielungen hat auch Zendaya im Repertoire. Als ein Fan ihr zurief, er wolle sie heiraten, kontert sie: "Du bist zu spät".

Zendaya als Engel auf "The Odyssey"-Premiere

Bei der "The Odyssey"-Premiere in New York überzeugte Schauspielerin Zendaya im Engelskostüm. Im Film spielt sie Athena, die Göttin der Weisheit.

15.07.2026 | 0:52 min

Zendaya und Tom Holland: Power-Duo auf dem Roten Teppich

Wie auch immer: Dass sie ein Liebespaar sind, steht außer Zweifel. Und auch, dass sie beruflich gemeinsam fast pausenlos unterwegs sind: Anfang Juli bei den Premieren von Christopher Nolans Epos "The Odyssey" und jetzt mit "Spider-Man: Brand New Day". Der Brite und die US-Amerikanerin sind ein absolutes Power-Duo auf dem Roten Teppich.

Ihre große Love Story begann vor fast zehn Jahren auf der Leinwand, bei "Spider-Man: Homecoming". Wie vertraut die beiden sind, merkt man an den kleinen Momenten: Als Zendaya im ZDF-Interview über ihre Rolle als "MJ" (Michelle Jones-Watson) spricht und beim Wort "unbeabsichtigt" kurz ins Stolpern kommt, fängt Tom Holland das sofort mit Humor auf: "Ich vermeide dieses Wort, weil ich es sowieso falsch aussprechen würde."

Peter (Parker, alias Tom Holland, Anm. d. R.) gibt ihr immer ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. So kann sie sich öffnen und mehr sie selbst sein.

Zendaya über ihr Alter Ego "MJ"

Zendaya neben Tom Holland auf der Premiere von

Bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" überzeugte Zendaya im spinnenartigen Kleid. Zusammen mit Tom Holland posierte sie auf dem roten Teppich.

28.07.2026 | 0:45 min

Zendaya und Tom Holland stützen sich gegenseitig am Filmset

Die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach: "Wir spüren beide ziemlich genau, wann etwas gut läuft", erklärt Holland. "Wenn ich denke: 'Mist, ich mache das gerade nicht besonders gut - niemand sonst merkt das - aber sie schon."

"Und umgekehrt genauso", ergänzt Zendaya. "Wenn man sich miteinander sicher fühlt, kann man kurz beiseite gehen und fragen: 'War das gerade total schlecht oder war es okay?'"

Es ist schön, jemanden zu haben, den man das fragen kann.

Zendaya über Tom Holland

Spider-Man Fan-Event in Berlin

Tom Holland und Zendaya wurden trotz hoher Temperaturen von Tausenden Fans in Berlin empfangen. Das Hollywood-Paar gab einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Spider-Man Film "Brand New Day".

23.06.2026 | 2:33 min

Holland: "Absolut furchtbar", Spider-Man zu sein

Tom Holland als "Spider-Man" und Zendaya als "MJ" sind im Film ein Paar der Gegensätze. Privat gilt er als Optimist, sie ist eher pessimistisch. Und Holland würde einen freien Tag fast so verbringen wie seine Film-Rolle - nämlich ganz entspannt: "Peter Parker würde an einem freien Tag im Park ein Buch lesen, ein Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich essen und chillen", sagt Holland. Ironisch fügt er hinzu:

Es ist anstrengend, Spider-Man zu sein. Furchtbar. Absolut furchtbar.

Tom Holland

Ihn, "Spider-Man", "überhaupt dazu zu bringen, einen Tag freizunehmen, ist schon schwierig", ergänzt Zendaya. Und Tom Holland grinst: "Geht mir wie ihm." Zwischen Blockbustern, Welttour und Rotem Teppich wirken Zendaya und Tom Holland auffallend normal miteinander - und sorgen doch immer für Glamour.

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag: "Zendaya und Tom Holland: Liebe und Spider-Man" am 29.07.2026 um 17:10 Uhr.

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