Das sind Zendayas Warnsignale bei Männern

Um eine mögliche Hochzeit von Zendaya mit Tom Holland gab es zuletzt viele Gerüchte. Im Interview mit dem ZDF sagt sie dazu nichts, verrät aber, wie man ihr Herz erobert.

Als Paar mit Beziehungsproblemen sind Zendaya und Robert Pattinson im Kino zu sehen. Mit uns sprechen sie über Warnsignale bei der Partnerwahl. 02.04.2026 | 2:46 min

US-Schauspielerin Zendaya achtet bei Männern darauf, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Was für sie ein Warnsignal ist, macht sie deutlich:

Für mich ist ganz klar eine Red Flag, wie jemand Menschen behandelt, wenn keiner hinschaut. Oder mit Menschen umgeht, die nicht in einer Machtposition sind. „ Zendaya, US-Schauspielerin

Gerade in ihrem Job sei es sehr wichtig, wie jemand mit der Filmcrew umgehe, etwa, wie man den Crewmitgliedern Respekt entgegenbringe. Daran merke man schnell, ob es eher eine "Green Flag" oder eine "Red Flag" sei.

Das kennen wir doch schon: Zendaya trägt ihr Kleid im Bridal-Style zum zweiten Mal. Nach den Oscars nun auch bei der Premiere von "The Drama" an der Seite von Schauspielkollege Robert Pattinson. 18.03.2026 | 0:55 min

Robert Pattinson ist "Nett zur Crew"

Das erzählt Zendaya am Rande einer Werbetour für den Kinofilm "The Drama - Alles auf Anfang", die sie gemeinsam mit Filmpartner Robert Pattinson absolviert. Über ihn sagt Zendaya, er sei eher eine "Green Flag", wenn es um den Umgang mit der Crew gehe.

Du bist nett zur Crew. Die mögen Dich. „ Zendaya, US-Schauspielerin

Über sie selbst wird spekuliert, sie habe ihren Partner, den US-Schauspieler Tom Holland, geheiratet. Bestätigt hat sie das bis jetzt nicht. Zendaya ist in diesem Jahr in vier weiteren Kinoproduktionen zu sehen und plant anschließend eine Auszeit. Das sagte die 29-Jährige im Interview mit "Fandango".

Ich werde für eine Weile verschwinden. Ich werde für ein kleines bisschen untertauchen müssen. „ Zendaya, US-Schauspielerin

Möglicherweise wird sie ja dann Zeit zum heiraten haben.