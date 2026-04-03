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Das sind Zendayas Warnsignale bei Männern

Partnerwahl in Hollywood:Das sind Zendayas Warnsignale bei Männern

von Mathilde Bernhard und Jens Lindner

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Um eine mögliche Hochzeit von Zendaya mit Tom Holland gab es zuletzt viele Gerüchte. Im Interview mit dem ZDF sagt sie dazu nichts, verrät aber, wie man ihr Herz erobert.

Robert Pattinson und Zendaya als Ehepaar

Als Paar mit Beziehungsproblemen sind Zendaya und Robert Pattinson im Kino zu sehen. Mit uns sprechen sie über Warnsignale bei der Partnerwahl.

02.04.2026 | 2:46 min

US-Schauspielerin Zendaya achtet bei Männern darauf, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Was für sie ein Warnsignal ist, macht sie deutlich:

Für mich ist ganz klar eine Red Flag, wie jemand Menschen behandelt, wenn keiner hinschaut. Oder mit Menschen umgeht, die nicht in einer Machtposition sind.

Zendaya, US-Schauspielerin

Gerade in ihrem Job sei es sehr wichtig, wie jemand mit der Filmcrew umgehe, etwa, wie man den Crewmitgliedern Respekt entgegenbringe. Daran merke man schnell, ob es eher eine "Green Flag" oder eine "Red Flag" sei.

Zendaya recycelt Oscar-Kleid bei Filmpremiere

Das kennen wir doch schon: Zendaya trägt ihr Kleid im Bridal-Style zum zweiten Mal. Nach den Oscars nun auch bei der Premiere von "The Drama" an der Seite von Schauspielkollege Robert Pattinson.

18.03.2026 | 0:55 min

Robert Pattinson ist "Nett zur Crew"

Das erzählt Zendaya am Rande einer Werbetour für den Kinofilm "The Drama - Alles auf Anfang", die sie gemeinsam mit Filmpartner Robert Pattinson absolviert. Über ihn sagt Zendaya, er sei eher eine "Green Flag", wenn es um den Umgang mit der Crew gehe.

Du bist nett zur Crew. Die mögen Dich.

Zendaya, US-Schauspielerin

Über sie selbst wird spekuliert, sie habe ihren Partner, den US-Schauspieler Tom Holland, geheiratet. Bestätigt hat sie das bis jetzt nicht. Zendaya ist in diesem Jahr in vier weiteren Kinoproduktionen zu sehen und plant anschließend eine Auszeit. Das sagte die 29-Jährige im Interview mit "Fandango".

Ich werde für eine Weile verschwinden. Ich werde für ein kleines bisschen untertauchen müssen.

Zendaya, US-Schauspielerin

Möglicherweise wird sie ja dann Zeit zum heiraten haben.

Neue Mode von Chanel und Louis Vuitton

Zendaya präsentiert im März noch für Chanel und Louis Vuitton Damenkollektionen für Herbst und Winter.

10.03.2026 | 3:57 min
Über diese Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Robert Pattinson und Zendaya als Ehepaar" am 02.04.2026 um 17:10 Uhr.

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