Partnerwahl in Hollywood:Das sind Zendayas Warnsignale bei Männern
von Mathilde Bernhard und Jens Lindner
Um eine mögliche Hochzeit von Zendaya mit Tom Holland gab es zuletzt viele Gerüchte. Im Interview mit dem ZDF sagt sie dazu nichts, verrät aber, wie man ihr Herz erobert.
US-Schauspielerin Zendaya achtet bei Männern darauf, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Was für sie ein Warnsignal ist, macht sie deutlich:
Gerade in ihrem Job sei es sehr wichtig, wie jemand mit der Filmcrew umgehe, etwa, wie man den Crewmitgliedern Respekt entgegenbringe. Daran merke man schnell, ob es eher eine "Green Flag" oder eine "Red Flag" sei.
Robert Pattinson ist "Nett zur Crew"
Das erzählt Zendaya am Rande einer Werbetour für den Kinofilm "The Drama - Alles auf Anfang", die sie gemeinsam mit Filmpartner Robert Pattinson absolviert. Über ihn sagt Zendaya, er sei eher eine "Green Flag", wenn es um den Umgang mit der Crew gehe.
Über sie selbst wird spekuliert, sie habe ihren Partner, den US-Schauspieler Tom Holland, geheiratet. Bestätigt hat sie das bis jetzt nicht. Zendaya ist in diesem Jahr in vier weiteren Kinoproduktionen zu sehen und plant anschließend eine Auszeit. Das sagte die 29-Jährige im Interview mit "Fandango".
Möglicherweise wird sie ja dann Zeit zum heiraten haben.
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