Andrew Tate: Polizei ermittelt wegen Vergewaltigungsvorwurf

Auch gegen Bruder wird ermittelt:Polizei nimmt Ermittlungen gegen Andrew Tate wieder auf
Wegen des Verdachts der Vergewaltigung nimmt die Polizei ihre Ermittlungen gegen den Influencer Andrew Tate und seinen Bruder wieder auf. Im Kern stehen Vorwürfe aus 2014 und 2015.
Die britische Polizei nimmt Ermittlungen wegen Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfen gegen den Influencer und bekennenden Frauenhasser Andrew Tate wieder auf. Wie die Polizeibehörde in Hertfordshire am Donnerstag mitteilte, sollen die Vorwürfe mehrerer Frauen aus den Jahren 2014 und 2015 erneut geprüft werden. Es gehe um "die Straftatbestände der Vergewaltigung und der sexualisierten Gewalt".
Die Wiederaufnahme der Ermittlungen folgte auf die Einleitung einer internen Untersuchung durch die Aufsichtsbehörde wegen mutmaßlicher Versäumnisse im Fall Tate. Drei Frauen hatten bei der Polizei Vorwürfe gegen Tate erhoben, doch der Fall wurde 2019 nach vierjähriger Untersuchung geschlossen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.
Tate weist Vorwürfe zurück
Der 39 Jahre alte Tate weise "alle Vorwürfe" weiterhin mit Nachdruck zurück, teilte ein Sprecher der BBC mit. Die drei Frauen begrüßten hingegen die Wiederaufnahme der Ermittlungen. Es sei "längst überfällig", dass ihre Vorwürfe von Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch und Übergriffen erneut untersucht würden.
Mehrere Vorwürfe und Verfahren
Andrew Tate und sein jüngerer Bruder Tristan sehen sich zudem einem Verfahren in Rumänien ausgesetzt, auch hier bestreiten sie die Vorwürfe. Nach Abschluss sollen sie wegen eines weiteren Verfahrens mit Vorwürfen der Vergewaltigung und des Menschenhandels nach Großbritannien ausgeliefert werden, dort sind die Brüder zudem wegen Steuerdelikten und Geldwäschevorwürfen im Visier der Behörden.
Die Polizei Bedfordshire hatte einen internationalen Haftbefehl gegen die Geschwister erlassen. Die Vorwürfe dieses Falls reichen zurück bis in die Jahre 2012 bis 2015.
Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben sowohl einen US-amerikanischen als auch einen britischen Pass. Ihr aktueller Lebensmittelpunkt ist in Rumänien. Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei.
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