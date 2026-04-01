Golfstar Tiger Woods will nach seinem neuen Autofunfall seine Karriere erst einmal auf Eis legen und sich auf die Gesundheit konzentrieren.

Tiger Woods meldet sich erstmals nach seinem Autounfall in Florida. Der Profigolfer plädiert auf "nicht schuldig" und kündigt eine Auszeit an, um sich in Behandlung zu begeben. 01.04.2026 | 0:51 min

Drei Tage nach seinem Autounfall im Bundesstaat Florida hat sich Tiger Woods erstmals selbst zu Wort gemeldet - und eine Auszeit auf unbestimmte Zeit angekündigt. Es wird demnach dieses Jahr kein umjubeltes Comeback für den 15-maligen Major-Sieger beim Masters Tournament im Golf geben.

Woods kündigt Behandlung an

Er wolle sich nun in medizinische Behandlung begeben und sich vollständig auf seine Gesundheit konzentrieren, erklärte Woods in einer Stellungnahme.

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Ihm sei der Ernst der Lage bewusst. Er werde sich die Zeit nehmen, "die es braucht, um gesünder, stärker und konzentrierter zurückzukommen - sowohl persönlich als auch beruflich". Zugleich bat der 50-Jährige um Privatsphäre und Rücksichtnahme auf seine Familie.

Ermittlungen nach Autounfall

Woods war in Florida mit seinem Auto verunglückt und anschließend festgenommen worden. Anschließend wurde er wegen Fahruntüchtigkeit und Verweigerung eines Urintests angeklagt. Einen Atemalkoholtest hatte er an der Unfallstelle bestanden, die Überprüfung seines Urins jedoch abgelehnt. Am Freitagabend kam er auf Kaution aus dem Gefängnis frei. Die erste Gerichtsverhandlung ist für den 23. April angesetzt.

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Der 50-Jährige plädierte vor dem Bezirksgericht von Martin County auf "nicht schuldig", verzichtete auf die geplante Anklageverlesung und beantragte ein Schwurgerichtsverfahren.

Polizei spricht von blutunterlaufenen, glasigen Augen

Im Unfallbericht des Sheriff-Büros von Martin County gaben die Behörden derweil an, Woods habe vor dem Unfall "erklärt, er habe auf sein Handy geschaut und den Radiosender gewechselt und dabei nicht bemerkt, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug langsamer geworden war".

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Die Beamten des Sheriff-Büros hielten in dem Bericht fest, dass Woods "stark schwitzte", und beschrieben seine Bewegungen als "träge und langsam", wobei sie feststellten, dass seine Augen "blutunterlaufen und glasig" waren und er beim Gehen "hinkte und nach rechts stolperte".

Zweifel an Fahrtüchtigkeit - Tabletten gefunden

Die Polizei vermerkte in dem Bericht, dass bei Woods zwei Hydrocodon-Tabletten, ein Opioid-Schmerzmittel, gefunden wurden und er zum Zeitpunkt seiner Festnahme offenbar nicht in der Lage gewesen war, ein Fahrzeug sicher zu führen.

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Auf die Frage nach Medikamenten habe Woods erklärt: "Ich nehme ein paar." Während der Tests zur Fahrtüchtigkeit habe Woods zwar kooperativ gewirkt, musste jedoch wiederholt an Anweisungen erinnert werden, berichteten die Beamten.

Parallelen zur Festnahme 2017

Der aktuelle Unfall erinnert an das Jahr 2017. Damals wurde Woods wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauch am Steuer festgenommen. Das Polizeifoto des sichtbar angeschlagenen Golfstars sorgte weltweit für Aufsehen. In der Folge begab sich Woods in stationäre Behandlung. 2021 hatte Woods in Kalifornien bei einem Unfall schwere Beinverletzungen erlitten. Damals war Rasen die Ursache; Woods war mit gut 140 Stundenkilometer unterwegs gewesen. In der Folge musste er mehrmals operiert werden.

Mit der Absage für das Masters in Augusta verpasst Woods jetzt eines der wichtigsten Turniere der Saison. Ob und wann er auf die große Golfbühne zurückkehren kann, bleibt offen.

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