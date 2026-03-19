Kevin Spacey wendet Zivilprozess wegen sexueller Übergriffe ab

US-Schauspieler Kevin Spacey entgeht einem Zivilprozess in Großbritannien wegen sexueller Übergriffe: Der 66-Jährige einigte sich außergerichtlich mit den drei Klägern.

Drei Männer hatten dem Oscar-Preisträger vorgeworfen, sie zwischen 2000 und 2015 sexuell missbraucht zu haben. Der Prozess wurde jedoch nun aufgrund einer außergerichtlichen Einigung ausgesetzt. 19.03.2026 | 0:32 min

Kevin Spacey hat einen Zivilprozess wegen sexueller Übergriffe in Großbritannien abgewendet. Der Hollywood-Schauspieler habe sich außergerichtlich mit drei Männern geeinigt, berichtete die Nachrichtenagentur PA und berief sich auf eine Richteranordnung zur Einstellung des Verfahrens.

Einigung im gegenseitigen Einvernehmen

Drei Männer hatten dem zweifachen Oscar-Preisträger vorgeworfen, sie zwischen 2000 und 2015 sexuell missbraucht zu haben. Der 66-Jährige hatte sämtliche Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen. Ursprünglich war der Prozess gegen Spacey in den drei Fällen für Oktober geplant gewesen.

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Jetzt hätten sich die Parteien auf Vergleichsbedingungen geeinigt, berichtete PA. "Im gegenseitigen Einvernehmen werden alle weiteren Verfahren gegen den Beklagten in diesen Angelegenheiten ausgesetzt", hieß es in dem Richterspruch. Weitere Details zur Einigung, auch zu den bisherigen Kosten des Verfahrens, wurden nicht bekannt.

Spacey 2023 in Strafprozess freigesprochen

Der Hollywoodstar war 2023 in einem von vier Männern angestrengten Strafprozess in London vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen worden. Zwei von ihnen reichten danach aber eine Zivilklage gegen ihn ein. Hinzu kam der britische Schauspieler Ruari Cannon, der dem Oscar-Preisträger ebenfalls sexuelle Übergriffe vorwarf. Es ging um mutmaßliche Taten zwischen 2004 und 2015, als Spacey künstlerischer Leiter am Londoner Theater Old Vic war.

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Spacey war mit Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" bekannt geworden, für die er mit einem Oscar als bester Neben- beziehungsweise bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Der Hollywood-Star, der auch in der Serie "House of Cards" die Hauptrolle spielte, zählt zu einer Reihe von Stars, darunter Bill Cosby und R. Kelly, die sich im Zuge der #MeToo-Bewegung gegen sexualisierte Gewalt vor Gericht verantworten mussten.