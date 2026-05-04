Champions League: Arsenal und Atletico wollen auf die große Bühne

Der FC Arsenal will nach 20 Jahren wieder in ein Champions-League-Finale einziehen. Doch besonders Antoine Griezmann von Gegner Atletico Madrid hat etwas dagegen.

Arsenal und Atletico sehnen sich nach der großen Bühne

Arsenal und Atletico eint die Sehnsucht nach dem Champions-League-Titel. Antoine Griezmann (li.), hier beim Hinspiel, verfolgt ein persönliches Ziel. Quelle: ddp

Der FC Arsenal stand zuletzt vor fast 20 Jahren in einem Champions-League-Finale. Im Finale 2006 in Paris unterlag das Team von Trainer Arsene Wenger dem FC Barcelona mit 1:2 - mit einer frühen Roten Karte gegen Torhüter Jens Lehmann und zwei späten Gegentreffern.

Arsenal ist noch ungeschlagen

Am Dienstag (21 Uhr) wollen die Gunners gegen Atlético Madrid die lange Durststrecke beenden und erneut ins Endspiel einziehen. "Wir sind in einer unglaublichen Position - im Halbfinale der Champions League", sagte Teammanager Mikel Arteta nach dem 1:1 im Hinspiel.

Wir spielen vor unseren Fans, es ist in unseren Händen. „ Mikel Arteta, Trainer FC Arsenal

Arsenal ist mit einer Bilanz von zehn Siegen und drei Unentschieden das einzige noch ungeschlagene Team im Wettbewerb. Eine Serie, die vor allem Antoine Griezmann nur allzu gern beenden würde.

Gute Ausgangslage für den FC Arsenal: Bei einem nach der Pause auf den Sieg drückenden Atletico Madrid heißt es am Ende 1:1. 29.04.2026 | 2:59 min

Atleticos Griezmann will "sehr tiefe Wunde heilen"

Der Star von Atlético Madrid verfolgt dabei ein sehr persönliches Ziel: Er will mit dem Einzug ins Finale "eine sehr tiefe Wunde heilen". 2016 stand der Franzose bereits im Endspiel - und scheiterte mit Atlético im Elfmeterschießen an Stadtrivale Real Madrid. Griezmann verschoss in der regulären Spielzeit einen Strafstoß. "Das ist nichts, woran ich jeden Tag denke", erklärte der 35-Jährige.

Doch jedes Mal, wenn er sich mit Freunden oder Teamkollegen über die Champions League unterhalte, "kommt dieser Moment zur Sprache". Der Finaleinzug sei deshalb "der einzige Weg, diese Enttäuschung wirklich zu überwinden". Und auch der letzte, denn Griezmann wird im Sommer in die USA zum MLS-Klub Orlando City wechseln.

Die Gunners gehen selbstbewusst ins CL-Rückspiel

Doch bevor es um Wiedergutmachung gehen kann, wartet eine gewaltige Aufgabe. Arsenal überzeugt vor allem defensiv, blieb in der Königsklasse bislang in acht Spielen ohne Gegentor und kassierte insgesamt nur sechs Treffer. Zudem holten sich die Gunners mit dem 3:0 gegen FC Fulham zuletzt Selbstvertrauen und steuern in der Liga drei Spieltage vor Schluss auf den Titel zu.

Im Champions-League-Halbfinale wird ein zweiter Foulelfmeter für Arsenal nach VAR-Check zurückgenommen. Für ZDF-Schiedsrichterexperte Kinhöfer ist das nicht nachvollziehbar. 30.04.2026 | 2:53 min

Havertz und Ödegaard im Kader

Im Hinspiel bei Atlético und auch gegen Fulham fiel Kai Havertz wegen einer Muskelverletzung aus. Teammanager Mikel Arteta bestätigte am Montag aber das Comeback seines Offensivspielers gegen Atlético Madrid.

"Wir brauchen diese Optionen, wir brauchen die Möglichkeit, anders zu spielen - egal ob von Beginn an oder später", betonte der Coach, der neben dem DFB-Star auch wieder auf dessen Teamkollegen Martin Ödegaard zurückgreifen kann.

Wie Griezmann hat auch Arsenal eine Rechnung mit der Champions League offen. Beide eint der Wunsch, alte Wunden hinter sich zu lassen.

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Quelle: SID, dpa