Grammy-Gewinnerin feiert 40. Geburtstag:Lady Gaga: Von der Studienabbrecherin zur Pop-Ikone
von Christina Esselborn
Lady Gaga, Oscar- und Grammy-gekrönte Künstlerin mit Hang zu auffälligen Outfits und dramatischen Auftritten, wird 40 Jahre alt. Was ihr Leben und ihre Karriere so besonders macht.
Sängerin, Schauspielerin und Künstlerin mit mittlerweile über 62 Millionen Followern auf Instagram: Lady Gaga, die am 28. März 1986 als Stefani Joanne Angelina Germanotta geboren wurde, hat eine beachtliche Karriere hingelegt.
Lady Gaga wusste schon früh, was sie wollte
Sie wuchs als Tochter italienisch-amerikanischer Eltern in New York auf und begann schon früh mit ihrer Ausbildung, nahm Klavier- und Schauspielunterricht.
Sie brach das Studium an der Tisch School of the Arts allerdings im vierten Semester ab, um sich voll und ganz ihrer Karriere zu widmen.
Ihr Engagement und ihre Hartnäckigkeit haben sich ausgezahlt: Ihre ersten beiden Grammys erhielt sie 2010 für ihr Debütalbum "The Fame" und den Hit "Poker Face".
Seit ihrem internationalen Durchbruch hat sie 16 Grammys gewonnen
Und es gab auch einen Grammy für ihr neuestes Solo-Studioalbum "Mayhem", das 2025 erschienen ist und mit dem sie zurzeit auf Tournee ist. Lady Gaga ist dankbar für diesen nachhaltigen Erfolg und hält ihn nicht für selbstverständlich.
Als Schauspielerin mitgewirkt hat sie in "House of Gucci" und "Joker: Folie à Deux". Einen Gastauftritt hatte sie in "Wednesday". Außerdem wird sie in der kommenden Fortsetzung "The Devil Wears Prada 2" zu sehen sein.
Ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte Lady Gaga mit ihrer Rolle in "A Star is Born"
An der Seite von Bradley Cooper spielte sie 2018 in dem Remake von "A Star is Born". Diese Leistung brachte ihr eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin sowie ihren ersten Oscar für den Originalsong "Shallow" ein.
Die Rolle der Ally erinnerte sie an sich selbst in ihrer frühen Highschool-Zeit, in der sie mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen hatte.
Lady Gaga: Berühmt durch extravagante Styles
Lady Gaga liebt es, modische Statements zu setzen, jeder ihrer Auftritte ist eine kunstvolle Inszenierung. Zu ihren sensationellsten Outfits im Laufe der Zeit gehören ein Kleid aus rohem Fleisch und ein Auftritt in einem riesigen Ei.
Die verrückten Styles der Pop-Ikone:
Lady Gaga spricht offen über mentale und körperliche Probleme
Sie gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Trotzdem leidet sie bis heute noch am Impostor-Syndrom, wie sie verrät. Dabei sind Menschen der Angst ausgesetzt, nicht zu genügen. Sie treiben sich deswegen immer wieder zu Höchstleistungen an.
Die 40-Jährige hat auch ihre Diagnose des chronischen Fibromyalgie-Syndroms öffentlich gemacht. Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die unter anderem starke Schmerzen und Müdigkeit mit sich bringt.
Geholfen hat ihr immer, sich durch ihre Kunst auszudrücken. Im Jahr 2009 sagte die Musikerin bei einer Veranstaltung in Berlin:
Lady Gaga ist auch privat auf der Überholspur
Neben ihrer Tournee in diesem Jahr könnte es auch privat ein Highlight im Leben der Sängerin geben: 2024 hat sie sich mit ihrem Freund, dem Unternehmer Michael Polansky, verlobt. Vielleicht steht 2026 die Hochzeit auf dem Programm. Klar ist: Das Hochzeitskleid wird sicher spektakulär.
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