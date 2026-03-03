"Master of Puppets" von Metallica - Ein Metal-Meilenstein. Es ist die dritte Platte von Metallica und wird von Kennern der Szene als eins der besten Metalalben überhaupt angesehen.

Das legendäre Album von Metallica feiert Jubiläum: 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung gilt das dritte Studioalbum der Metal-Ikone bis heute als Meilenstein des Thrash Metal. 03.03.2026 | 3:32 min

Metallica sind zu Beginn ihrer Karriere wirklich fleißig. Die erste Platte "Kill 'em all "erscheint 1983. Dann 1984 "Ride the lightning" und am 3. März 1986 kommt "Master of Puppets." Da sind die Bandmitglieder James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hemmett und Cliff Burton gerade Mitte Zwanzig. Für eine junge Band sind Metallica erstaunlich fokussiert.

Auf den drei Alben durchlebt die Band einen musikalischen Entwicklungssprung von präzisem, aber schon rüdem Geballer des Debüts hin zu eben "Master of Puppets".

Metallica - "Master of Puppets" Quelle: Imago

"Master of Puppets" erlebte Revival bei "Stranger Things"

Metallica gelten nicht als die Schöpfer des Thrash Metal, tragen mit dem Album aber maßgeblich dazu bei, dieses Genre zu definieren und für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen.

Der Titeltrack "Master of Puppets" ist eins der bekanntesten Metal- und Metallica-Stücke überhaupt und fehlt bei fast keinem Konzert der Band. Zuletzt in der Kultserie "Stranger Things" prominent in Szene gesetzt, oft kopiert, selten erreicht. Coververisonen gibt es von Apocalyptica, Limp Bizkit oder Stargeiger David Garrett.

Premierenfeier der Doku "Metallica Saved My Life" feierte im vergangenen Juni auf dem Tribeca Film Festival. Es geht allerdings nicht um die Band selbst, sondern um deren besonderen Fangemeinde. 12.06.2025 | 0:51 min

Metallica setzten mit langen Songs neue Maßstäbe

"In dem Stück ist viel drin", sagt Musikjournalist und Musiker Christof Leim, der Metallica selbst schon mehrfach interviewt hat und selber Fan ist. "Das Stück ist gar nicht so einfach zu spielen. Das Grundtempo ist 220 bpm, da muss man sich beim Spielen schon ordentlich beeilen. Man hat an der Gitarre richtig zu tun. Da sind einige flinke Soli drin, das ist kein Kindergarten. Ein Klassiker aus gutem Grund" sagt Leim.

Lars Ulrich, Schlagzeuger bei Metallica fast es kurz zusammen: "Nach dem zweiten Chorus biegt das Stück in ein verdammtes anderes Universum ab."

8 Songs in knapp 55 Minuten - Metallica setzen neue Maßstäbe. Auch im Bezug auf die Länge der Songs.

Er war einer der größten Stars des Heavy Metal: Der britische Musiker Ozzy Osbourne ist 2025 im Alter von 76 Jahren gestorben. Weltberühmt wurde er als Frontmann von "Black Sabbath". 22.07.2025 | 1:32 min

"Master of Puppets" letztes Metallica-Album mit Cliff Burton

"Master of Puppets" ist das letzte Metallica-Album in Urbesetzung mit Cliff Burton am Bass. Der hatte eine klassische Musikausbildung, stand auf Punkbands wie die Misfits, sagte aber auch: "Bach ist Gott". Ein großer Musikliebhaber, der die Band nach vorne gebracht hat. Vom ganz großen Erfolg hat der Bassist nichts mehr mit bekommen.

Die Band ist im September 1986 auf Tour in Europa, als der Tour-Bus in Schweden verunglückt. Der Bus kippt um und begräbt den Bassisten unter sich. Cliff Burton stirbt. Ein Schock für die Band.

Schon auf dem Vorgängeralbum "Ride the lightening" gibt es mit "Fade to black" eine erste Ballade. Auf "Master of Puppets" verfeinern Metallica das Ganze und liefern mit "Welcome Home (Sanatorium)" ein Hymne ab. Erste Vorboten, die andeuten in welche Richtung es später gehen sollte. Denn mit dem legendären schwarzen Album und Songs wie "Nothing else Matters", "Enter Sandman" und "The Unfogiven" werden Metallica Anfang der 90er Jahre zu Weltstars.

"Iron Maiden" feierten im letzten Jahr ihr 50. Bandjubiläum und war auf Welttournee - mit einer Setlist aus den karriereprägenden frühen Jahrzehnten und dem Versprechen der größten Show aller Zeiten. 14.07.2025 | 5:05 min

Erstes Thrashmetal-Album in den Charts

Doch "Master of Puppets" ist und bleibt ein Klassiker der Bandgeschichte. Christof Leim dazu: "Mit "Master of Puppets" haben wir ein Meisterwerk in den Händen. Von zehn möglichen Punkten würde ich zwölf geben.

Das sollten Kinder wirklich in der Schule hören. „ Musikjournalist und Musiker Christof Leim

"Es ist für eine ganze Szene sehr prägend, Metallica haben Türen aufgestoßen, denn das Album war das erste Thrashmetal-Album, das in die Charts schoss."

"Master of Puppets" - ein lautes, aber bedeutendes Stück Musikgeschichte, nachdem 2002 die neu entdeckte Wespenart "Metallichneumon neurospastarchus" benannt wurde. Der Namensteil "neurospastarchus" ist die altgriechische Übersetzung von Master of Puppets. Metallica wird es gefreut haben.