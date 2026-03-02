Mexiko: Shakira spielt Gratis-Konzert vor 400.000 Menschen

Trotz der jüngsten Unruhen in Mexiko ist Sängerin Shakira in der Hauptstadt aufgetreten. Hunderttausende Fans kamen zu der Gratis-Show auf dem zentralen Zócalo-Platz.

Shakira zum zweiten Mal in Mexiko - und das vor 400.000 Menschen 02.03.2026 | 0:31 min

Popstar Shakira hat vor 400.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt ein kostenloses Konzert gegeben - eine Rekordzahl für die mexikanische Hauptstadt.

Die Megashow fand in der Nacht zum Montag (Ortszeit) auf dem Zócalo-Platz statt, dem größten Platz von Mexiko-Stadt, umgeben von der beleuchteten Kathedrale und dem Nationalpalast. Es war Shakiras zweiter Auftritt dort nach 2007.

Das ist ein Traum. Wie poetisch, diesen Ort so voller Menschen zu sehen. „ Shakira

Erste große Versammlung in Mexiko seit Unruhen

Viele Menschen kamen schon Stunden vor Beginn, um sich einen guten Platz zu sichern. Das Konzert unter freiem Himmel war die erste große Versammlung mit Hunderttausenden Menschen in Mexiko seit den Unruhen, die durch die Tötung eines mächtigen Drogenbosses durch das Militär vor einer Woche in anderen Teilen des Landes ausgelöst wurden. Es verlief ohne Zwischenfälle.

Der Tod des berüchtigten Kartellchefs "El Mencho" hatte in Mexiko eine neue Gewaltspirale ausgelöst. In mehreren Bundesländern brannten Fahrzeuge und Geschäfte. Es gab mehr als 70 Tote. 23.02.2026 | 2:30 min

"Unser Herz schlägt noch immer höher von dem, was wir gestern Abend erlebt haben!", schrieb die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, auf der Plattform X. Der Platz im historischen Stadtzentrum sei dank Shakira "voller Magie, Musik und unglaublicher Energie" gewesen.

Shakira mit zwei Rekorden in Mexiko

Der Kolumbianerin war zuvor ein weiterer Rekord in Mexiko gelungen. Die Sängerin stand bei ihrer Tour "Las Mujeres Ya No Lloran" am Freitag zum 13. und letzten Mal auf der Bühne des Stadions Estadio GNP - so oft wie kein anderer Künstler zuvor. Insgesamt verkaufte sie rund 800.000 Tickets.

2025 gab Shakira schon einmal in Chile ein Gratis-Konzert: Nachdem sie damals einige Konzerte auf ihrer Tour absagen musste, überraschte sie ihre Fans im Hotel. 05.03.2025 | 0:39 min

Am 2. Mai erwartet den Popstar ein weiterer Meilenstein. Shakira wird ein Gratis-Konzert am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro geben.

Im vergangenen Jahr kamen mehr als zwei Millionen Menschen, als Lady Gaga in der brasilianischen Metropole ebenfalls ein Gratis-Konzert spielte.

