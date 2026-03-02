  3. Merkliste
Panorama

Mexiko: Shakira spielt Gratis-Konzert vor 400.000 Menschen

Mexiko:Shakira spielt Gratis-Konzert vor 400.000 Menschen

|

Trotz der jüngsten Unruhen in Mexiko ist Sängerin Shakira in der Hauptstadt aufgetreten. Hunderttausende Fans kamen zu der Gratis-Show auf dem zentralen Zócalo-Platz.

Die kolumbianische Sängerin Shakira tritt bei einem Gratis-Konzert auf dem Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt auf.

Shakira zum zweiten Mal in Mexiko - und das vor 400.000 Menschen

02.03.2026 | 0:31 min

Popstar Shakira hat vor 400.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt ein kostenloses Konzert gegeben - eine Rekordzahl für die mexikanische Hauptstadt.

Die Megashow fand in der Nacht zum Montag (Ortszeit) auf dem Zócalo-Platz statt, dem größten Platz von Mexiko-Stadt, umgeben von der beleuchteten Kathedrale und dem Nationalpalast. Es war Shakiras zweiter Auftritt dort nach 2007.

Das ist ein Traum. Wie poetisch, diesen Ort so voller Menschen zu sehen.

Shakira

Erste große Versammlung in Mexiko seit Unruhen

Viele Menschen kamen schon Stunden vor Beginn, um sich einen guten Platz zu sichern. Das Konzert unter freiem Himmel war die erste große Versammlung mit Hunderttausenden Menschen in Mexiko seit den Unruhen, die durch die Tötung eines mächtigen Drogenbosses durch das Militär vor einer Woche in anderen Teilen des Landes ausgelöst wurden. Es verlief ohne Zwischenfälle.

Feuerwehrleute sind im Einsatz, nachdem ein Bus von organisierten kriminellen Gruppen in Brand gesetzt wurde, als Reaktion auf eine Operation in Jalisco zur Festnahme einer hochrangigen Zielperson, auf einer der Hauptstraßen in Zapopan, Bundesstaat Jalisco, Mexiko, am 22. Februar 2026. Bewaffnete Zivilisten blockierten mehrere Straßen im Bundesstaat Jalisco im Westen Mexikos, nachdem die Bundeskräfte in der Stadt Tapalpa eine Operation durchgeführt hatten, wie lokale Behörden berichteten. Jalisco, wo vier Spiele der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen werden, ist die Heimat des mächtigen Jalisco New Generation Cartel (CJNG) und wurde in den letzten Jahren von mehreren Gewaltausbrüchen erschüttert.

Der Tod des berüchtigten Kartellchefs "El Mencho" hatte in Mexiko eine neue Gewaltspirale ausgelöst. In mehreren Bundesländern brannten Fahrzeuge und Geschäfte. Es gab mehr als 70 Tote.

23.02.2026 | 2:30 min

"Unser Herz schlägt noch immer höher von dem, was wir gestern Abend erlebt haben!", schrieb die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, auf der Plattform X. Der Platz im historischen Stadtzentrum sei dank Shakira "voller Magie, Musik und unglaublicher Energie" gewesen.

Shakira mit zwei Rekorden in Mexiko

Der Kolumbianerin war zuvor ein weiterer Rekord in Mexiko gelungen. Die Sängerin stand bei ihrer Tour "Las Mujeres Ya No Lloran" am Freitag zum 13. und letzten Mal auf der Bühne des Stadions Estadio GNP - so oft wie kein anderer Künstler zuvor. Insgesamt verkaufte sie rund 800.000 Tickets.

Sängerin Shakira gibt spontanes Konzert in Santiago de Chile

2025 gab Shakira schon einmal in Chile ein Gratis-Konzert: Nachdem sie damals einige Konzerte auf ihrer Tour absagen musste, überraschte sie ihre Fans im Hotel.

05.03.2025 | 0:39 min

Am 2. Mai erwartet den Popstar ein weiterer Meilenstein. Shakira wird ein Gratis-Konzert am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro geben.

Im vergangenen Jahr kamen mehr als zwei Millionen Menschen, als Lady Gaga in der brasilianischen Metropole ebenfalls ein Gratis-Konzert spielte.

Quelle: dpa

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Shakira gibt Gratis-Konzert vor 400.000 Menschen" am 02.03.2026 um 21:31 Uhr.
