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Oscars 2026 - die Highlights in Bildern

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Oscars 2026 - die Highlights in Bildern:Die schönsten Momente der Academy Awards 2026

von Caroline Hermann

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Die Oscars 2026 zwischen rotem Teppich und der Verleihung: Die schönsten und spannendsten Momente der Oscar-Nacht in Bildern.

Die 98. Oscar-Verleihung ist zu Ende. Es gab viele Gewinner, aber auch überraschende Verlierer. Wer bei den Academy Awards dabei war und vorher auf dem roten Teppich für besondere Momente sorgte - ein Blick nach Hollywood.

Freude bei Michael B. Joradn und Jessie Buckley - beide gewannen in der Kategorie "beste Hauptdarsteller".
Timothée Chalamet galt als einer der Favoriten für einen Oscar als bester Hauptdarsteller, doch er ging leer aus. An seiner Seite war Freundin Kylie Jenner.
Stolz hält Amy Madigan ihren Oscar in der Hand.
Benicio Del Toro, der US-Filmemacher Paul Thomas Anderson und der US-amerikanische Schauspieler Leonardo DiCaprio mit dem Oscar für den besten Film.
Vor der Oscar-Verleihung gehen die Stars über den roten Teppich. Nicole Kidman posiert gerne auch für Selfies.
Ein Küsschen von Heidi Klum für die Fotografen auf dem roten Teppich bei den Oscars 2026.
Kate Hudson posiert mit ihrer Mutter Goldie Hawn auf dem roten Teppich bei den Oscars 2026.
In einem schlichten Kleid zeigte sich Gwyneth Paltrow auf dem roten Teppich. Die Seitenschlitze machten den Look aber zum Hingucker.

Michael B. Jordan und Jessie Buckley: Gewinner der Oscar-Nacht

Michael B. Jordan ("Blood & Sinners") gewann als bester Hauptdarsteller. Kollegin Jessie Buckley ("Hamnet") setzte sich als beste Hauptdarstellerin durch.

Quelle: action press
Über das Thema berichtete heute Xpress am 16.03.2026 um 09:13 Uhr.
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