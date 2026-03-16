Bilderserie
Oscars 2026 - die Highlights in Bildern:Die schönsten Momente der Academy Awards 2026
von Caroline Hermann
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Die Oscars 2026 zwischen rotem Teppich und der Verleihung: Die schönsten und spannendsten Momente der Oscar-Nacht in Bildern.
Die 98. Oscar-Verleihung ist zu Ende. Es gab viele Gewinner, aber auch überraschende Verlierer. Wer bei den Academy Awards dabei war und vorher auf dem roten Teppich für besondere Momente sorgte - ein Blick nach Hollywood.
Über das Thema berichtete heute Xpress am 16.03.2026 um 09:13 Uhr.
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