Chuck Norris ist tot - Actionstar stirbt im Alter von 86 Jahren

Sein Name ist untrennbar mit Actionfilmen verbunden: Nun ist der US-Schauspieler Chuck Norris im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit.

Chuck Norris, hier im Jahr 2018 auf der Comic Con-Messe, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Quelle: Imago

Der US-Schauspieler und Actionstar Chuck Norris ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren im Kreise seiner Familie, wie seine Angehörigen am Freitag im Onlinedienst Instagram mitteilten. Laut einem Medienbericht war Norris nach einem Notfall in ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Hawaii eingeliefert worden.

"Für die Welt war er Kampfsportler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke", erklärte die Familie auf Instagram.

Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebender Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie. „ Familie von Chuck Norris

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Norris hatte am 10. März seinen 86. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte er in Online-Netzwerken ein Video, das ihn beim Boxen zeigt. Dazu schrieb er, in Anlehnung an die in den 2000er Jahren beliebten Chuck-Norris-Witze: "Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf."

Durchbruch für Chuck Norris an der Seite von Bruce Lee

Der Kampfsportler spielte seit seinem Schauspieldebüt Ende der 1960er Jahre in einer Reihe von Actionfilmen mit. Zu einer Leinwandikone machte ihn sein Kampf mit dem Kung-Fu-Superstar Bruce Lee in dem Film "Die Todeskralle schlägt wieder zu" von 1972. Seinen bislang letzten Auftritt hatte er in "Agent Recon" von 2024.

Der Polit-Thriller "One battle after another" ist der große Sieger des Abends und gewinnt neben dem Oscar für den besten Film noch fünf weitere Auszeichnungen. 16.03.2026 | 2:02 min

Quelle: AFP, ZDF