Udo Lindenberg bekommt Mini-Zug im Miniatur Wunderland

Rock-Legende Udo Lindenberg hat jetzt seinen eigenen Sonderzug: im Miniatur-Wunderland in Hamburg, der wohl größten Modelleisenbahnanlage der Welt.

In der größten Modelleisenbahnanlage der Welt in Hamburg fährt jetzt ein Sonderzug der Rock-Legende Udo Lindenberg. Der Musiker und Hamburger Ehrenbürger schickte ihn persönlich aufs Gleis. 25.03.2026 | 0:31 min

Panik-Rocker Udo Lindenberg hat jetzt einen eigenen "Panik-Express" in der wohl größten Modelleisenbahnanlage der Welt. "Der Sonderzug im Miniatur Wunderland ist für mich eine große Ehre", sagte der Musiker, Maler und Hamburger Ehrenbürger bei der offiziellen Inbetriebnahme der Lok und der acht detailreich gestalteten Waggons.

Panik-Rocker wird bald 80

Der Zug erzählt das Leben der bald 80-jährigen Rock-Legende - von der Kindheit in Gronau, über seine Zeit in Libyen, Erlebnisse in der DDR bis zu aktuellen Erfolgen, wie dem Hit "Komet". Ein Zug verschaffte Lindenberg einen seiner größten Erfolge: Mit dem Titel "Sonderzug nach Pankow" forderte er 1983 ironisch einen Autritt in der damaligen DDR.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag erhält Udo Lindenberg den "Deutscher Musikautor*innenpreis" in Berlin. Sascha Vollmer, The BossHoss und Alvaro Soler zeigen sich begeistert von dem Sänger. 27.02.2026 | 0:59 min

Im ersten Waggon ist der junge Udo etwa in den 1950er Jahren in Gronau am Schlagzeug zu sehen. Von da an sei es für ihn in die große weite Welt gegangen, sagte Lindenberg.

Deutsch-deutsche Geschichte als Thema

Besonders beeindruckten ihn neben den vielen Details am Zug auch die Visualisierung der deutsch-deutschen Geschichte. So wird in einem Waggon der Fall der Mauer dargestellt.

Nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine Malkunst ist Udo Lindenberg bekannt. In der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen gibt es nun eine umfassende Ausstellung seiner Werke. 27.06.2025 | 2:25 min

Lindenberg schicke den Zug gemeinsam mit den Wunderland-Gründern Gerrit und Frederik Braun persönlich auf die Schiene. Der Miniatur-Zug sei über mehrere Monate in enger Zusammenarbeit mit Lindenberg entstanden, heißt es vom Miniatur Wunderland.

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