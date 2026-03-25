Neue Aufgabe nach Show-Ende:"Herr der Ringe"-Film: Colbert schreibt an Drehbuch mit
Das ist ein echter Coup von Regisseur Peter Jackson: US-Comedian Stephen Colbert plant, am Drehbuch für einen neuen "Herr der Ringe"-Film mitzuarbeiten.
Zwei Monate vor seiner letzten Late-Night-Show hat US-Satiriker Stephen Colbert (61) die Mitarbeit am Drehbuch für einen neuen "Herr der Ringe"-Film angekündigt.
Der Comedian witzelte im Gespräch mit dem "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson: "Aber wie sich herausstellt, werde ich ab diesem Sommer Zeit haben."
Colbert und das Studio Warner Bros. veröffentlichten das Gespräch gemeinsam auf Instagram. Colbert wird am 21. Mai 2026 zum letzten Mal seine Late-Night-Show beim US-Sender CBS moderieren.
Stephen Colbert arbeitet schon länger an Drehbuch
Der Sender hatte im vergangenen Sommer angekündigt, die Talkshow aus "rein finanziellen" Gründen abzusetzen. Viele Branchenkenner vermuteten aber, dass CBS aus Rücksicht auf US-Präsident Donald Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde.
Colbert rief Regisseur Jackson vor zwei Jahren mit einer Idee an. Der Neuseeländer Jackson drückte seine Freude darüber aus, Colbert für eine weitere "Herr der Ringe"-Verfilmung an Bord zu haben. "Du weißt, was mir die Bücher bedeuten und was mir deine Filme bedeuten", so Colbert zu Jackson.
Eine Geschichte aus dem Buch habe ihm in den Filmen jedoch immer gefehlt. Deshalb habe er sich schon vor mehreren Jahren an einem Drehbuch versucht, schilderte er. "Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um meinen Mut zusammenzunehmen und dich anzurufen, aber vor etwa zwei Jahren habe ich es getan."
"Herr der Ringe"-Trilogie ist preisgekrönt
Die Fantasy-Saga "Herr der Ringe" des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien war die Vorlage für Jacksons dreiteilige Verfilmung: "Die Gefährten" (2001), "Die zwei Türme" (2002) und "Die Rückkehr des Königs" (2003). Die Filme räumten bei den Oscars ab, allein elf Auszeichnungen gingen an "Die Rückkehr des Königs".
Jackson inszenierte auch drei "Hobbit"-Filme, die zwischen 2012 und 2014 ins Kino kamen. Eine weitere Fortsetzung der Mittelerde-Saga, "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", soll im Dezember 2027 in die Kinos kommen.
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