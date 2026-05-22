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amfAR Spenden-Gala in Cannes 2026

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Filmfest 2026:Millionen für die Aids-Forschung: amfAR Gala in Cannes

von Caroline Hermann

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Ein Abend, an dem Millionen für die Aids-Forschung gesammelt werden: Heidi Klum, Tom Kaulitz, Robbie Williams und Lizzo waren dabei. Sie unterstützen amfAR seit vielen Jahren.

Heidi Klum mit Mann Tom Kaulitz und Sohn Henry bei der amfAR Gala in Cannes
Robbie Williams und seine Frau Ayda
Eva Longoria auf dem roten Teppich bei der amfar Gala
Sängerin Lizzo bei der amfar Gala 2026 in einem blauen Kleid
Petra Nemcova und ihr Mann bejamnin bei der amfar Gala
Robin Thicke küsst seine Frau April Love Geary
Schauspielerin Lisa Rinna in einem sehr bunten Outfit und blondierten Haaren auf dem roten teppich
Hollywoodstar Rami Malek war auch auf dem roten Teppich bei amfar

Heidi Klum mit Mann Tom Kaulitz und Sohn Henry

Familienabend an der Côte d’Azur: Heidi Klum kam mit Ehemann Tom Kaulitz und Sohn Henry nach Cannes. Ihr Look war einheitlich. Klum unterstützt amfAR seit vielen Jahren.

Quelle: AFP

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