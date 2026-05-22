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Filmfest 2026:Millionen für die Aids-Forschung: amfAR Gala in Cannes
von Caroline Hermann
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Ein Abend, an dem Millionen für die Aids-Forschung gesammelt werden: Heidi Klum, Tom Kaulitz, Robbie Williams und Lizzo waren dabei. Sie unterstützen amfAR seit vielen Jahren.
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