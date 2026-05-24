Der Film "Olivia" blickt hinter die schillernde Kunstfigur von Olivia Jones. Sie zeigt persönliche Seiten, die wenige kennen: Angst und Ausgrenzung, die Aids-Krise der 80er.

Mit unerschütterlichem Mut, Durchhaltevermögen und Humor bricht Oliver aus der Provinz auf, um in Hamburg St. Pauli zur schillernden Travestieikone Olivia Jones aufzusteigen. 13.05.2026 | 89:00 min

Bunte Perücken, schrille Outfits und eine klare Haltung: Damit wurde Olivia Jones zu Deutschlands bekanntester Dragqueen. Heute pilgern Touristen auf der Hamburger Reeperbahn in ihre Bars, im Fernsehen glänzt sie als Entertainerin. Doch das war nicht immer so. Der aktuelle Film "Olivia" blickt hinter die funkelnde Fassade.

Mir war es wichtig zu zeigen, dass ich mich nie habe unterkriegen lassen. „ Olivia Jones, Drag-Queen

Olivias heutiges Selbstbewusstsein musste sie sich hart erarbeiten. Als Junge in einer Kleinstadt bekam der heutige Travestie-Künstler Oliver Knöbel immer wieder seine Andersartigkeit zu spüren. Das ZDF hat ihre Biografie verfilmt. 13.05.2026 | 2:29 min

Man müsse "immer seinem Herzen folgen". Und zunächst müsse man sich selbst lieben, sagt Jones.

Man braucht einen dicken Panzer und man muss sich Gleichgesinnte suchen. Menschen, mit denen man zusammen durchs Leben geht. „ Olivia Jones, Drag-Queen

Aus Oliver Knöbel wurde Olivia Jones

Vorlage war die Autobiografie "Ungeschminkt". Darin erzählt Olivia Jones ihre Geschichte von der Kindheit bis heute. Aufgewachsen ist Olivia Jones als Oliver Knöbel in der niedersächsischen Provinz. Er ist der Mann hinter der Kunstfigur.

Deutschlands berühmteste Meile hat Geburtstag: Die Reeperbahn wird 400. Hamburg feiert das Jubiläum mit einem bunten Musik- und Showprogramm. 01.05.2026 | 2:28 min

Schon als Kind liebte er es, sich zu verkleiden, zu schminken und stieß damit bei seiner alleinerziehenden Mutter, den Mitschülern und Nachbarn im Dorf auf Ablehnung.

"Olivia" im ZDF-Streamingportal Das Biopic "Olivia" ist jederzeit im ZDF Streaming-Portal abrufbar:



"Olivia" erzählt ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte

"Olivia" erzählt nicht nur von persönlichen Erfahrungen, sondern auch ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte. Jahrzehnte musste Oliver Knöbel dafür kämpfen, akzeptiert zu werden. Der Film verbindet private Erinnerungen mit gesellschaftlicher Entwicklung und zeigt, wie sehr Sichtbarkeit Mut verlangt.

Olivia Jones bei den "Reality Awards" 2026 in Bonn. Quelle: action press

Olivia Jones wurde bei der Musterung verprügelt

In Hamburg muss Oliver Knöbel, gespielt von Johannes Hegemann, zur Musterung bei der Bundeswehr. Geschminkt und herausgeputzt erscheint Oliver als seine Kunstfigur Olivia und wird von den anderen Kandidaten angegangen und verprügelt.

Verfolgt, gebrochen, vergessen? Drei queere Menschen beweisen im NS-Regime Entschlossenheit und großen Mut. Jannik Schümann, Julia Monro und Kerstin Thost suchen nach ihren Spuren. 11.01.2026 | 43:32 min

Viele Menschen begegneten Homosexualität in den 80ern mit Klischees und Misstrauen. Der Film erzählt, wie stark gesellschaftliche Normen den Alltag bestimmten und wie schwierig es war, zu seiner eigenen Identität zu stehen.

Olivia Jones sagt, sie wolle zeigen, dass es damals anders und viel konservativer war.

Und dass queere Menschen, die früh schon im Fernsehen waren, Vorreiter sind. Und dass diese Freiheit, die wir erkämpft haben, nicht selbstverständlich ist. „ Olivia Jones, Drag-Queen

Von der Olivia Jones Bar zum roten Teppich: Wir begleiteten die Premiere von „Olivia“ – sonnige Stimmung, prominente Gesichter und Stimmen der Schauspieler*innen. 05.05.2026 | 2:12 min

Olivia Jones hatte Angst vor einer HIV-Infektion

Selbst auf St. Pauli gab es zu dieser Zeit wenige Vorbilder für Menschen wie Oliver Knöbel. Er verliebte sich und musste mit der ständigen Angst leben, sich mit HIV zu infizieren. Die Aids-Krise habe Angst und Sprachlosigkeit ausgelöst, erzählt Jones.

In der queeren Community seien Krankheit und Tod plötzlich allgegenwärtig gewesen. Viele hätten Freunde verloren, zugleich habe die Gesellschaft oft mit Vorurteilen reagiert. Der Film zeigt, wie prägend diese Zeit für viele homosexuelle Menschen war - auch für Oliver selbst.

Olivia Jones: Witz und Schlagfertigkeit

Ernsten Themen begegnet Olivia Jones mit Witz und ihrer bekannten Schlagfertigkeit. Immer wieder blitzt Humor und Selbstironie durch die dunklen Kapitel ihrer Geschichte. Gerade dieser Wechsel zwischen Unterhaltung und Nachdenklichkeit gibt dem Film seine besondere Tonlage.

Ich wollte meinen Lebensweg zeigen, um Menschen Mut zu machen, so zu sein, wie sie sein möchten. „ Olivia Jones, Drag-Queen

So entsteht das Porträt einer Figur, die weit mehr ist als schrille Kostüme und Partynächte auf dem Kiez. "Olivia" zeigt einen Menschen, der seine Rolle gefunden hat und lernen musste, mit Ablehnung und Hass umzugehen.

Die Ausstellung "Inventing Queer Cinema" zeichnet die Entwicklung queerer Filmgeschichte nach und zeigt, wie Filmschaffende vielfältige Identitäten sichtbar machen. Bis 13. September in Berlin zu erleben. 21.05.2026 | 0:44 min

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.