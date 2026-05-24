Film "Olivia" im ZDF-Streaming-Portal:Olivia Jones: Der schwierige Weg zum Ich
von Annette Yang, Hamburg
Der Film "Olivia" blickt hinter die schillernde Kunstfigur von Olivia Jones. Sie zeigt persönliche Seiten, die wenige kennen: Angst und Ausgrenzung, die Aids-Krise der 80er.
Bunte Perücken, schrille Outfits und eine klare Haltung: Damit wurde Olivia Jones zu Deutschlands bekanntester Dragqueen. Heute pilgern Touristen auf der Hamburger Reeperbahn in ihre Bars, im Fernsehen glänzt sie als Entertainerin. Doch das war nicht immer so. Der aktuelle Film "Olivia" blickt hinter die funkelnde Fassade.
Man müsse "immer seinem Herzen folgen". Und zunächst müsse man sich selbst lieben, sagt Jones.
Aus Oliver Knöbel wurde Olivia Jones
Vorlage war die Autobiografie "Ungeschminkt". Darin erzählt Olivia Jones ihre Geschichte von der Kindheit bis heute. Aufgewachsen ist Olivia Jones als Oliver Knöbel in der niedersächsischen Provinz. Er ist der Mann hinter der Kunstfigur.
Schon als Kind liebte er es, sich zu verkleiden, zu schminken und stieß damit bei seiner alleinerziehenden Mutter, den Mitschülern und Nachbarn im Dorf auf Ablehnung.
Das Biopic "Olivia" ist jederzeit im ZDF Streaming-Portal abrufbar:
"Olivia" erzählt ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte
"Olivia" erzählt nicht nur von persönlichen Erfahrungen, sondern auch ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte. Jahrzehnte musste Oliver Knöbel dafür kämpfen, akzeptiert zu werden. Der Film verbindet private Erinnerungen mit gesellschaftlicher Entwicklung und zeigt, wie sehr Sichtbarkeit Mut verlangt.
Olivia Jones wurde bei der Musterung verprügelt
In Hamburg muss Oliver Knöbel, gespielt von Johannes Hegemann, zur Musterung bei der Bundeswehr. Geschminkt und herausgeputzt erscheint Oliver als seine Kunstfigur Olivia und wird von den anderen Kandidaten angegangen und verprügelt.
Viele Menschen begegneten Homosexualität in den 80ern mit Klischees und Misstrauen. Der Film erzählt, wie stark gesellschaftliche Normen den Alltag bestimmten und wie schwierig es war, zu seiner eigenen Identität zu stehen.
Olivia Jones sagt, sie wolle zeigen, dass es damals anders und viel konservativer war.
Olivia Jones hatte Angst vor einer HIV-Infektion
Selbst auf St. Pauli gab es zu dieser Zeit wenige Vorbilder für Menschen wie Oliver Knöbel. Er verliebte sich und musste mit der ständigen Angst leben, sich mit HIV zu infizieren. Die Aids-Krise habe Angst und Sprachlosigkeit ausgelöst, erzählt Jones.
In der queeren Community seien Krankheit und Tod plötzlich allgegenwärtig gewesen. Viele hätten Freunde verloren, zugleich habe die Gesellschaft oft mit Vorurteilen reagiert. Der Film zeigt, wie prägend diese Zeit für viele homosexuelle Menschen war - auch für Oliver selbst.
Olivia Jones: Witz und Schlagfertigkeit
Ernsten Themen begegnet Olivia Jones mit Witz und ihrer bekannten Schlagfertigkeit. Immer wieder blitzt Humor und Selbstironie durch die dunklen Kapitel ihrer Geschichte. Gerade dieser Wechsel zwischen Unterhaltung und Nachdenklichkeit gibt dem Film seine besondere Tonlage.
So entsteht das Porträt einer Figur, die weit mehr ist als schrille Kostüme und Partynächte auf dem Kiez. "Olivia" zeigt einen Menschen, der seine Rolle gefunden hat und lernen musste, mit Ablehnung und Hass umzugehen.
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