Schauspieler Alexander Held, bekannt aus Filmen wie "Der Schuh des Manitu" und "Schindlers Liste", ist tot. Der 67-Jährige starb überraschend nach kurzer Krankheit.

Trauer um Alexander Held: Der deutsche Schauspieler wurde durch die Krimi-Reihe "München Mord" und viele weitere Filme bekannt. Nun ist er im Alter von 67 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. 19.05.2026 | 0:57 min

Der Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held ("München Mord") ist tot. Er starb bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 67 Jahren überraschend nach kurzer Krankheit

ZDF trauert um "Stralsund"- und "München Mord"-Schauspieler Held

Das ZDF trauert um den Schauspieler, der in verschiedenen Produktionen sein schauspielerisches Können zeigte.

Bis zuletzt spielte Alexander Held in den ZDF-Samstagskrimis "Stralsund" (seit 2010) und "München Mord" (seit 2014) zwei unterschiedliche Kriminalhauptkommissare: Karl Hidde, einen kontrollierten, spröden, aber loyalen Kommissar und mit Ludwig Schaller ein chaotisches Genie, der mit Empathie und Bauchgefühl die Fälle löst.

Held vielfach ausgezeichnet

Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender Programmdirektor, teilt mit: "Wir sind sehr traurig. Wenn ich an Alexander Held denke, dann denke ich an seinen hintergründigen, melancholischen Blick, der seinem Spiel eine philosophische Note gab und an seinen feinen Humor, mit dem er seine Rollen ausstattete."

Alexander Held wird dem Film und Fernsehen sehr fehlen. „ Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I

Die Folge "München Mord - Das Kamel und die Blume" zeigt das ZDF auch am 20. Mai 2026 ab 20:15 Uhr. 13.11.2021 | 88:31 min

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler arbeitete zunächst an den großen deutschsprachigen Bühnen, unter anderem den Münchner Kammerspielen, der Freien Volksbühne Berlin und in den Salzburger Festspielen, bevor er sich dem Kino und Fernsehen zuwandte.

Kinorolle in "Schindlers Liste"

Alexander Helds Rollen decken ein breites Spektrum ab: vom internationalen Kino in Steven Spielbergs "Schindlers Liste" bis zu zahlreichen Haupt- und Nebenrollen im deutschen Fernsehen.

Im ZDF war er in vielen verschiedenen Rollen zu sehen, unter anderen in den Event-Mehrteilern "Tannbach - Schicksal eines Dorfes" und "Unterleuten - Das zerrissene Dorf".

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Quelle: ZDF