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Hauseinsturz in Görlitz: Polizei sucht weitere Vermisste

Zeuge berichtet von Explosion:Vermisste nach Einsturz von Mehrfamilienhaus in Görlitz

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In der Innenstadt von Görlitz ist ein Haus aus bislang ungeklärter Ursache eingestürzt. Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz sind vor Ort, die Suche nach Vermissten läuft.

Ein Suchhund durchsucht die Trümmer des eingestürzten Hauses in der Innenstadt von Görlitz

Ein Spürhund durchsucht die Trümmer des eingestürzten Hauses in Görlitz.

Quelle: dpa

Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz werden weiter drei Menschen vermisst. Zwei der ursprünglich fünf Vermissten seien kurz nach Mitternacht aufgetaucht, ihnen gehe es gut, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Sie seien Gäste einer der Ferienwohnungen in dem Haus und hatten zum Zeitpunkt des Einsturzes noch nicht eingecheckt.

Nun werde noch nach drei Personen gesucht, die nicht erreichbar seien. Es könne sein, dass sie sich zum Zeitpunkt des Einsturzes am frühen Montagabend im Haus in der Stadt im Osten von Sachsen aufhielten. Einsatzkräfte suchen weiter auf Hochtouren nach verschütteten Menschen.

X-Post der Polizei Sachsen

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Gasexplosion als mögliche Ursache für den Einsturz

Die Polizei schrieb auf der Plattform X, möglicherweise habe es in dem Mehrfamilienhaus eine Gasexplosion gegeben. Bisher konnte jedoch nicht abschließend geklärt werden, warum das Gebäude einstürzte. In der Nacht sagte die Polizeisprecherin, dass es ein Leck gebe, aus dem Gas austrete. Aus diesem Grund müssten die Einsatzkräfte am Unfallort sehr vorsichtig vorgehen.

Nachdem am Abend versucht worden sei, Verschüttete mit Hilfe von Spürhunden zu finden, sei gegen 2 Uhr nachts begonnen worden, den Schutt vorsichtig abzutragen. Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz seien mit einem Großaufgebot am Unglücksort. Die Unfallstelle wurde zunächst weiträumig evakuiert und abgesperrt.

Explosion in Albstadt: Wohnhaus stürzt ein

Im Januar war in Albstadt-Tailfingen ein Haus eingestürzt. Als mögliche Ursache wurde ein Gasaustritt vermutet, durch den das Wohnhaus komplett zerstört wurde. Dabei kamen drei Menschen ums Leben.

08.01.2026 | 1:25 min

Zeuge berichtet von Explosion

Ein Mann, der befürchtete, seine Frau und seine Cousine könnten unter den Trümmern liegen, sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe beim Einkauf in einem nahen Supermarkt eine Explosion gehört. Erst am Nachmittag sei er gemeinsam mit den beiden Frauen angekommen, um in dem Haus in einer Ferienwohnung Urlaub zu machen. Als er vom Supermarkt zurückgekommen sei, habe er nur noch einen großen Haufen Schutt an der Stelle des Hauses vorgefunden.

In dem eingestürzten Haus in der James-von-Moltke-Straße unweit des Görlitzer Bahnhofs befanden sich laut Polizei Miet- und Ferienwohnungen. Nach Angaben des Ordnungsamtes handelt es sich um ein Haus der Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen, die ein Tochterunternehmen der Stadt Görlitz ist.

Der Oberbürgermeister von Görlitz, Octavian Ursu (CDU), machte sich am Einsturzort ein Bild von der Lage. Am Dienstagmorgen (8:30 Uhr) soll es in der Jägerkaserne in Görlitz eine Pressekonferenz geben - mit Vertreterinnen und Vertretern von Stadt, Polizei und Feuerwehr.

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Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 19.05.2026 ab 5:30 Uhr.
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