Putin besucht Chinas Staatschef Xi - wenige Tage nach Trump

Kurz nach US-Präsident Trump stattet nun auch Kremlchef Putin China einen Besuch ab. Kurz vor seiner Reise lobte Putin die "enge strategische Partnerschaft" beider Länder.

Beim Besuch Putins in Peking soll es um die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. "Mehrere Dutzend Dokumente wollen Xi und Putin unterzeichnen", berichtet ZDF-Korrespondentin Schmidt. 19.05.2026 | 1:16 min

Vor seinem zweitägigen Besuch in China hat Russlands Präsident Wladimir Putin die "stabilisierende" Rolle der bilateralen Beziehungen gepriesen. In einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft an die Menschen in China sagte Putin:

Die enge strategische Partnerschaft zwischen Russland und China spielt weltweit eine bedeutende, stabilisierende Rolle. „ Russlands Präsident Wladimir Putin

"Ohne uns gegen irgendjemanden zu verbünden, streben wir nach Frieden und allgemeinem Wohlstand", fügte Putin hinzu - ohne auszuführen, auf welches Drittland er sich dabei bezog.

Weiter sagte Putin in dem Video, die Beziehungen zwischen Moskau und Peking hätten "ein wahrhaft beispielloses Niveau" erreicht. "Der Handel zwischen Russland und China wächst weiter."

Putin trifft Xi: Wirtschaftliche Zusammenarbeit im Fokus

Putin wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in China erwartet. Bei einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping will sich Putin nach Kreml-Angaben über "wichtige internationale und regionale Fragen" austauschen.

Wenige Tage nach dem Treffen mit Trump erwartet Chinas Staatschef auch Präsident Putin in Peking. Bei dem Besuch soll es um wirtschaftliche Zusammenarbeit und "internationale Fragen" gehen. 19.05.2026 | 0:16 min

Nach Angaben Moskaus plant Putin auch ein Treffen mit Chinas Regierungschef Li Qiang, bei dem die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit im Fokus stehen soll.

Putins Besuch ist laut Kreml auch damit verbunden, dass sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zum 25. Mal jährt. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.

Während die Welt durch zahlreiche Krisen abgelenkt ist, baut China die eigene Macht aus. Hightech, Geopolitik, große Pläne: China-Korrespondentin Elisabeth Schmidt zeigt, wo die Risiken liegen. 12.05.2026 | 19:00 min

Putin-Visite wenige Tage nach Trump-Besuch

Putin besucht die Volksrepublik wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump, der am Donnerstag und Freitag zu einem Gipfeltreffen mit Xi in Peking zusammengekommen war.

Laut Kreml will sich Putin nun auch aus erster Hand von Xi über die Gespräche informieren lassen. Sein China-Besuch gilt aber nicht als direkte Reaktion auf Trumps Visite, sondern ist schon seit längerer Zeit geplant.

Beim Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Peking blieben konkrete Einigungen über Streitpunkte aus. Trump sprach dennoch von "fantastischen Handelsdeals", ohne ins Detail zu gehen. 15.05.2026 | 1:30 min

Sanktionen gegen Russland: China zentraler Handelspartner

China ist der weltweit größte Abnehmer russischer fossiler Brennstoffe und wurde für Moskau besonders nach den westlichen Sanktionen gegen russisches Öl und Gas zu einem zentralen Wirtschaftspartner. Peking ruft regelmäßig zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs auf, hat Russland aber nie für den im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt.

China weist zudem Vorwürfe zurück, Moskau Waffen oder Militärkomponenten für seine Rüstungsindustrie zu liefern.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AFP