Lawrow in Peking: Russland stellt China mehr Energie in Aussicht

Moskau und Peking stehen Seite an Seite: Außenminister Lawrow sicherte China Hilfe bei möglichen Ölengpässen zu. Präsident Xi nannte das Verhältnis zu Moskau "besonders wertvoll".

Angesichts von Engpässen durch den Iran-Krieg stellt Moskau Peking zusätzliche Energielieferungen in Aussicht. Xi und Lawrow betonten die enge Partnerschaft, ein Putin-Besuch ist geplant. 15.04.2026 | 1:05 min

Russland kann nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow für China eventuelle Ölengpässe wegen des Iran-Kriegs ausgleichen. Das sagte Lawrow in Peking nach einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete.

"Russland kann natürlich den Mangel an Ressourcen ausgleichen, der in China und anderen Ländern entstanden ist, die mit uns auf gleichberechtigte und gegenseitig vorteilhafte Weise zusammenarbeiten wollen", sagte Lawrow.

Es treffe die Energieversorgung und andere Lieferketten, das chinesische Interesse an einer offenen Straße von Hormus sei elementar, sagt China-Experte Professor Sebastian Heilmann. 14.04.2026 | 7:28 min

Xi nennt Verhältnis zu Russland "besonders wertvoll"

Präsident Xi Jinping sicherte seinerseits Russland erneut Unterstützung zu. Beide Staaten müssten einander vertrauen, ihre Zusammenarbeit ausbauen und die Interessen des jeweils anderen verteidigen.

Xi pries das Verhältnis der Volksrepublik zu Russland als vorbildlich an. Die Stabilität der Beziehungen zwischen beiden Ländern sei angesichts einer von Wandel und Chaos in der Welt "besonders wertvoll", sagte Xi nach Angaben des Staatsfernsehens.

China kritisiert die US-Blockade der Straße von Hormus. Droht eine neue Eskalation zwischen den Mächten? ZDFheute live analysiert 14.04.2026 | 22:30 min

China und Russland müssten eine engere und stärkere strategische Zusammenarbeit nutzen, um die legitimen Interessen beider Nationen zu verteidigen und die Einheit der Länder des Globalen Südens zu schützen.

Lawrow sagte, Russland sei bereit, mit China zusammenzuarbeiten, um die internationale Fairness und Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, ihre Beziehungen voranzutreiben, um eine größere Entwicklung zu erreichen und einen größeren Beitrag zum Weltfrieden zu leisten.

Lawrow: Den USA geht es nur um iranisches Öl

Lawrow warf den USA vor, dass es ihnen bei dem Krieg am Persischen Golf darum gehe, die Kontrolle über das iranische Öl zu gewinnen. Russland und China verfügten über ausreichende Kapazitäten, um eine Abhängigkeit von den USA zu vermeiden, betonte der russische Außenminister.

Die Ölknappheit auf dem Weltmarkt wegen des Iran-Kriegs eröffnet dem großen Ölexporteur Russland Chancen auf Mehreinnahmen. China und Indien sind die wichtigsten Importeure von russischem Öl. Um die Preissteigerungen auf dem Weltmarkt zu dämpfen, hatte US-Präsident Donald Trump für einen Monat auch Sanktionen gegen russische Ölverkäufe ausgesetzt. Seit dem vergangenen Wochenende sind die Beschränkungen aber wieder in Kraft.

"China unterstützt die iranische Kriegskasse massiv - durch den Kauf von Rohöl", berichtet ZDF-Korrespondentin Elisabeth Schmidt aus Peking. 14.04.2026 | 3:31 min

Putin plant offenbar Besuch in China im Mai

Für die erste Jahreshälfte wird ein Besuch von Präsident Wladimir Putin in China erwartet. Einem Bericht der Zeitung "Wedomosti" zufolge könnte dieser in der Woche ab dem 18. Mai stattfinden.

Wenige Tage zuvor, am 14. und 15. Mai, wird US-Präsident Donald Trump zu seinem ersten China-Besuch seit acht Jahren erwartet und soll ebenfalls mit Xi zusammentreffen.

Quelle: dpa, AP