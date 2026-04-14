Schiffsverkehrs-Daten: So ist die Lage an der Straße von Hormus

Trotz US-Sperre fahren weiter Schiffe mit Iran-Bezug durch die Straße von Hormus. Daten zeigen Tanker und Frachter in der Meerenge - selbst von den USA sanktionierte Schiffe.

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Die Welt blickt gebannt auf die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schlagadern des Welthandels. Gestern hatte das US-Militär als Gegenmaßnahme zur Sperrung der Meeresenge durch Iran damit begonnen, den Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen zu blockieren. Ungeachtet dessen kamen in den darauffolgenden Stunden jedoch mehrere Schiffe mit Iran-Bezug durch.

ZDFheute analysierte Schiffsverkehrsdaten von Onlinediensten wie MarineTraffic, die Positionen von Schiffen und deren Bewegungen in Echtzeit auf einer Karte darstellen. So konnten mehrere Tanker und Frachtschiffe identifiziert werden, die die Straße von Hormus auch nach der Sperrung durch die USA noch durchqueren konnten.

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Sanktionierter Tanker durchquert Meerenge

Beispiele: Der Tanker "Rich Starry" hatte noch am Montagnachmittag einen Versuch abgebrochen, die Meerenge zu passieren - am Dienstagmorgen fuhr das Schiff dann offenbar unbehelligt durch. Brisant: Laut einem Bericht des Schifffahrtsdatenunternehmens Lloyd’s List fährt die "Rich Starry" unter falscher Flagge, aktuell unter der Flagge Malawis. Der Tanker unterliegt US-Sanktionen wegen seiner Beteiligung an iranischen Exporten. Er war unmittelbar vorher in Warteposition vor der Küste Schardschas. Es war zunächst unklar, ob er zuvor im Iran angelegt oder iranisches Öl geladen hatte.

Route des Tankers "Rich Starry" bei vesselfinder.com Quelle: Screenshot, vesselfinder.com (14.04.2026)

Lloyd’s List berichtete unter Berufung auf Schiffsregister- und Trackingdaten, dass der Tanker einer chinesischen Reederei gehöre und auf dem Weg nach China sei. Auch der Frachter "Christianna" passierte am Montagnachmittag die Straße von Hormus. Das rund 230 Meter lange Schiff lief zuletzt intensiv iranische Häfen an, transportierte vor allem Getreide und Lebensmittel.

ZDFheute identifizierte weitere Schiffe: Ein Öltanker und ein Asphalt- und Bitumentanker, die über die Straße von Hormus in den Persischen Golf einfuhren - sowie zwei Frachtschiffe, die herausfuhren.

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Manche Schiffe änderten Kurs nach US-Sperrung

Der Tanker "Peace Gulf" etwa transportiert üblicherweise iranisches Naphtha, einen petrochemischen Grundstoff. Auch der Tanker Murlikishan fuhr durch die Straße von Hormus, obwohl er unter US-Sanktionen steht. Andere Schiffe, etwa der Tanker "Ostria" änderten gestern ihren Kurs und drehten um, als die USA die Sperrung der Straße von Hormus begannen.

Dennoch fuhren in den ersten 24 Stunden der US-Blockade insgesamt etwa so viele Schiffe durch die Meerenge wie in den vergangenen sechs Wochen: Von Anfang März bis zum 12. April passierten täglich im Schnitt etwa 5 Schiffe die Straße von Hormus. Vor Beginn des Konflikts am 28. Februar fuhren dort durchschnittlich 138 Schiffe pro Tag.

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Manche Schiffe fahren unerkannt durch Straße von Hormus

Nicht alle Fahrten durch die Straße von Hormus tauchen jedoch zwangsläufig in den Tracking-Portalen auf. Manche Schiffe fahren auch verdeckt und ohne AIS-Signal. So wird ihre Position nicht digital übertragen - Experten sprechen von sogenannten "Dark Ships".

Wie hoch ihr Anteil im Verlauf des Iran-Kriegs war, kann nicht sicher gesagt werden. Während solche Maßnahmen für kommerzielle Schiffe westlicher Reedereien eher ungewöhnlich sind, sind sie bei teils sanktionierten russischen, chinesischen oder iranischen Frachtern seit Jahren dokumentiert.

Quelle: mit Material von dpa, AP, Reuters