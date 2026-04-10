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Sport

Logistische Gründe: FIFA lehnt Iran-Wunsch nach Spielverlegung ab

Logistische Gründe:FIFA lehnt Irans Wunsch ab: Keine Verlegung der WM-Spiele

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Trotz des Krieges sollen die Vorrundenspiele des Irans wie geplant in den USA stattfinden. Mexikos Präsidentin Sheinbaum nennt logistische Gründe für die Entscheidung der FIFA.

Projektion der iranischen Flagge während der Auslosung für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 am 05.12.2025 in Washington D.C., USA.

Bei der Auslosung für die WM 2026 in Washington herrschte noch Frieden zwischen Iran und den USA.

Quelle: Imago

Die Spiele der iranischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM werden trotz des Krieges im Nahen Osten nicht von den USA nach Mexiko verlegt. Der Weltverband FIFA habe sich dagegen entschieden, erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum.

FIFA begründet: Enormer logistischer Aufwand

Angesichts des Krieges wollte der Iran seine drei Vorrundenpartien nicht in den USA austragen, die die islamische Republik militärisch angegriffen haben.

Die FIFA entschied schließlich, dass die Spiele nicht von ihren ursprünglichen Austragungsorten verlegt werden können.

Claudia Sheinbaum, Präsidentin Mexiko

Das sagte Sheinbaum auf einer Pressekonferenz.

Team Iran hört sich die Nationalhymnen vor dem AFC Women’s Asian Cup Australia 2026-Fußballspiel zwischen Südkorea und Iran am 2. März 2026 an der Gold Coast an.

Fußballfans sorgen sich, dass das iranische Regime Rache an der Frauen-Fußballnationalmannschaft nehmen könnte. Die Spielerinnen hatten vor einem Spiel weder die Hymne mitgesungen noch salutiert.

09.03.2026 | 1:38 min

Aus Sicht der FIFA hätte dies "einen enormen logistischen Aufwand" bedeutet, sagte die Staatschefin. Der Weltverband hatte sich schon zuvor zurückhaltend zu dem Wunsch des Iran geäußert.

Zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg

Die WM in Mexiko, Kanada und den USA wird am 11. Juni in dem Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte auf eine Teilnahme des Irans an der Fußball-WM im Sommer gedrängt.

"Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D - es gibt Plan A", sagte Infantino. Unklar war bisher allerdings, ob die FIFA den Mexiko-Wunsch des Irans nachkommen würde.

Donald Trump und Gianni Infantino

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu?

11.12.2025 | 18:09 min

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es von diesem Freitag an in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Gespräche zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Friedenslösung geben. Seit Februar hatten die Vereinigten Staaten und Israel den Iran angegriffen. Das Land führte Gegenschläge aus.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten mehrere heute-Sendungen, unter anderem die Sendung am 09.03.2026 ab 17 Uhr.
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