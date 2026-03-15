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Politik
Ausland

Drei weitere iranische Fußballerinnen verlassen Australien

Nach Asyl-Anträgen:Drei weitere iranische Fußballerinnen verlassen Australien

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Australien hatten fünf iranischen Spielerinnen Asyl gewährt - aus Sorge vor Repressalien in ihrem Heimatland. Nun kehren einige der Frauen doch nach Iran zurück.

Team Iran hört sich die Nationalhymnen vor dem AFC Women’s Asian Cup Australia 2026-Fußballspiel zwischen Südkorea und Iran am 2. März 2026 an der Gold Coast an.

Mehrere iranische Fußballerinnen hatten beim ersten Gruppenspiel des Asien-Cup zur Nationalhymne geschwiegen. Beobachter befürchten Konsequenzen für die Frauen in Iran.

09.03.2026 | 1:38 min

Drei weitere Mitglieder des iranischen Frauenfußball-Nationalteams haben Australien wieder verlassen. Das teilte der australische Innenminister Tony Burke mit. Demnach hätten die drei Frauen entschieden, in ihr vom Krieg stark beeinträchtigten Heimatland zurückzukehren.

Das Schicksal des iranischen Teams hatte in dieser Woche für großen Wirbel gesorgt. Nach ihrem Ausscheiden bei Asien-Cup hatten zunächst fünf Spielerinnen Asyl in Australien beantragt.

Eine weitere Spielerin und ein Mitglied aus dem Betreuerstab folgten dem Schritt kurz vor der Abreise am Mittwoch, eine der Frauen änderte aber in letzter Minute noch ihre Meinung.

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Stiller Protest im ersten Gruppenspiel

Die Reise der "Löwinnen", wie das Team genannt wird, steht seit Tagen im Mittelpunkt internationaler Aufmerksamkeit. Die Auswahl war wegen eines stillen Protests beim in Australien ausgetragenen Asien-Cup in der Heimat in die Kritik geraten.

Beim ersten Gruppenspiel hatten die Spielerinnen während der Nationalhymne geschwiegen - in Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als "Verräterinnen", auch wenn sie bei den folgenden Partien wieder mitsangen.

Beobachter befürchten, dass den Frauen in Iran Konsequenzen drohen. Oder dass ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten.

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14.03.2026
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, unter anderem die heute-Sendung vom 09.03.2026 ab 17:00 Uhr.

Aktuelle Nachrichten zum Iran-Krieg

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