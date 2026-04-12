Trump kündigt Blockade der Straße von Hormus an

Nach den abgebrochenen Gesprächen mit Iran hat US-Präsident Trump neue Schritte angekündigt. Die US-Marine werde ab sofort die Straße von Hormus blockieren.

Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an (Archiv). Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump hat eine sofortige Blockade der Straße von Hormus durch die US-Marine angekündigt. Die Marine werde mit sofortiger Wirkung damit beginnen, alle Schiffe an der Ein- oder Ausfahrt aus der Meerenge zu hindern, schrieb Trump am Sonntag auf der von ihm mitbegründeten Online-Plattform Truth Social.

Zudem habe er die Marine angewiesen, "jedes Schiff in internationalen Gewässern zu suchen und zu beschlagnahmen, das eine Gebühr an den Iran entrichtet hat", schrieb er weiter. "Niemand, der eine illegale Maut bezahlt, wird eine sichere Passage auf hoher See haben."

Man werde auch damit beginnen, von Iranern in der Meerenge gelegte Minen zu zerstören. Trump drohte zudem mit Vergeltung.

Jeder Iraner, der auf uns oder auf friedliche Schiffe schießt, wird zur Hölle gejagt. „ Donald Trump, US-Präsident

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