US-Präsident Trump darf Bau von Ballsaal vorerst fortsetzen

Umstrittenes Bauprojekt am Weißen Haus:Trump darf Bau von Ballsaal vorerst fortsetzen
Gold, Marmor, üppige Lüster: US-Präsident Trump lässt einen opulenten Ballsaal am Weißen Haus bauen. Das umstrittene Projekt wurde gestoppt - nun erlaubt ein Gericht vorerst den Weiterbau.
Der Bau des von US-Präsident Donald Trump gewollten Ballsaals am Weißen Haus darf vorübergehend fortgesetzt werden. Das US-Bundesberufungsgericht in der Hauptstadt Washington erlaubte am Samstag eine Fortsetzung der Arbeiten bis zum 17. April. Das soll der Trump-Regierung Zeit geben, den Obersten Gerichtshof anzurufen.
Zugleich rief das Berufungsgericht die erste Instanz auf, offen gebliebene Sicherheitsfragen rund um das Bauprojekt zu klären.
Baustopp seit Ende März
US-Bundesrichter Richard Leon hatte Ende März einen Baustopp für das umstrittene 400-Millionen-Dollar-Projekt verhängt. Trump brauche für die Errichtung eines Ballsaals die Zustimmung des Kongresses, schrieb der Richter zur Begründung. Der Präsident sei "nicht der Eigentümer" des Weißen Hauses.
Leon gab damit einer Klage der Nationalen Stiftung für Denkmalpflege statt. Der Bundesrichter ordnete aber selbst an, dass der von ihm verhängte Baustopp erst nach zwei Wochen gültig wird. Er gab damit der Trump-Regierung Zeit, Berufung gegen sein Urteil einzulegen, was diese umgehend tat.
US-Regierung: Anbau soll vor Drohnen schützen
Die US-Regierung argumentiert, die Bauarbeiten seien eng mit sicherheitsrelevanten Maßnahmen am Weißen Haus verbunden. Ein Stopp bedrohe "gravierend die nationale Sicherheit", erklärten Anwälte des Justizministeriums laut US-Medien. Demnach soll der geplante Anbau auch Schutz vor Drohnen, Raketen und anderen Angriffen bieten. Unter dem Ballsaal sei zudem ein umfangreicher unterirdischer Komplex vorgesehen. Trump vertritt die Auffassung, er brauche keine Zustimmung des Kongresses - unter anderem, weil der Bau mit Spenden bezahlt werde.
Die Anwälte der Kläger argumentierten dagegen Medienberichten zufolge, es sei schwer nachvollziehbar, dass das Fehlen eines großen Ballsaals die nationale Sicherheit gefährden könne.
Ein dreiköpfiges Richtergremium des Bundesberufungsgerichts wies den Richter der Vorinstanz nun an, genauer zu klären, inwiefern sein Urteil die Sicherheit des Weißen Hauses und seiner Bewohner während des laufenden Rechtsstreits beeinträchtigen könnte.
Viele Spenden für Trumps 400-Millionen-Dollar-Projekt
Trump hatte im vergangenen Herbst überraschend den gesamten Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen, um Platz für den Ballsaal zu schaffen.
Das Prestigeprojekt soll nach Trumps Willen mit viel Gold, Marmor, Stuck und üppigen Lüstern ausgestaltet werden.
Mehr zu Trumps Ballsaal-Plänen
Kongress muss erst zustimmen:US-Gericht stoppt Bau von Trumps Ballsaal am Weißen Hausmit Video0:23
Abriss von Ostflügel abgeschlossen:Telekom-Tochter spendet für Trumps Ballsaal am Weißen Hausmit Video2:30
Denkmalschützer entsetzt:Ostflügel des Weißen Hauses für Trumps Ballsaal abgerissenmit Video2:30
Pläne im Weißen Haus:Teures Projekt: Trump lässt Ballsaal umbauenmit Video19:32