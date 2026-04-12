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US-Präsident Trump darf Bau von Ballsaal vorerst fortsetzen

Umstrittenes Bauprojekt am Weißen Haus:Trump darf Bau von Ballsaal vorerst fortsetzen

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Gold, Marmor, üppige Lüster: US-Präsident Trump lässt einen opulenten Ballsaal am Weißen Haus bauen. Das umstrittene Projekt wurde gestoppt - nun erlaubt ein Gericht vorerst den Weiterbau.

US-Präsident Donald Trump trifft am 16.01.2026 in Palm Beach, Florida, ein, um an einer Einweihungsfeier für den Southern Boulevard im Ballsaal von Mar-a-Lago teilzunehmen.

Im Streit um den geplanten Ballsaal von US-Präsident Donald Trump am Weißen Haus dürfen die Bauarbeiten vorerst weitergehen. (Archivbild)

Quelle: AFP

Der Bau des von US-Präsident Donald Trump gewollten Ballsaals am Weißen Haus darf vorübergehend fortgesetzt werden. Das US-Bundesberufungsgericht in der Hauptstadt Washington erlaubte am Samstag eine Fortsetzung der Arbeiten bis zum 17. April. Das soll der Trump-Regierung Zeit geben, den Obersten Gerichtshof anzurufen.

Zugleich rief das Berufungsgericht die erste Instanz auf, offen gebliebene Sicherheitsfragen rund um das Bauprojekt zu klären.

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Baustopp seit Ende März

US-Bundesrichter Richard Leon hatte Ende März einen Baustopp für das umstrittene 400-Millionen-Dollar-Projekt verhängt. Trump brauche für die Errichtung eines Ballsaals die Zustimmung des Kongresses, schrieb der Richter zur Begründung. Der Präsident sei "nicht der Eigentümer" des Weißen Hauses.

Leon gab damit einer Klage der Nationalen Stiftung für Denkmalpflege statt. Der Bundesrichter ordnete aber selbst an, dass der von ihm verhängte Baustopp erst nach zwei Wochen gültig wird. Er gab damit der Trump-Regierung Zeit, Berufung gegen sein Urteil einzulegen, was diese umgehend tat.

Die Grafik zeigt ein 3D-Modell des Weißen Hauses und den geplanten Neubau des Ostflügels. US-Präsident Donald Trump will einen großen Ballsaal im Weißen Haus und hat dafür den gesamten Ostflügel abreißen lassen.

US-Regierung: Anbau soll vor Drohnen schützen

Die US-Regierung argumentiert, die Bauarbeiten seien eng mit sicherheitsrelevanten Maßnahmen am Weißen Haus verbunden. Ein Stopp bedrohe "gravierend die nationale Sicherheit", erklärten Anwälte des Justizministeriums laut US-Medien. Demnach soll der geplante Anbau auch Schutz vor Drohnen, Raketen und anderen Angriffen bieten. Unter dem Ballsaal sei zudem ein umfangreicher unterirdischer Komplex vorgesehen. Trump vertritt die Auffassung, er brauche keine Zustimmung des Kongresses - unter anderem, weil der Bau mit Spenden bezahlt werde.

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Die Anwälte der Kläger argumentierten dagegen Medienberichten zufolge, es sei schwer nachvollziehbar, dass das Fehlen eines großen Ballsaals die nationale Sicherheit gefährden könne.

Ein dreiköpfiges Richtergremium des Bundesberufungsgerichts wies den Richter der Vorinstanz nun an, genauer zu klären, inwiefern sein Urteil die Sicherheit des Weißen Hauses und seiner Bewohner während des laufenden Rechtsstreits beeinträchtigen könnte.

Die Bauarbeiten für den von US-Präsident Donald Trump geplanten neuen Ballsaal im Weißen Haus haben begonnen.

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Viele Spenden für Trumps 400-Millionen-Dollar-Projekt

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Das Prestigeprojekt soll nach Trumps Willen mit viel Gold, Marmor, Stuck und üppigen Lüstern ausgestaltet werden.

Doku | ZDFzeit
:Donald Trump - König im Weißen Haus?

Die Dokumentation beschreibt, wie das System Trump funktioniert, und erkundet nah an den Menschen im Land die Folgen der Politik des Präsidenten.
von Elmar Theveßen und Annette Brieger
Video44:06
Donald Trump vorm Weißen Haus
Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, zuletzt das gemeinsame Morgenmagazin von ZDF und ARD am 01.04.2026 ab 05:30 Uhr.
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