Ostflügel des Weißen Hauses wird fast komplett abgerissen

Für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus muss laut US-Präsident Donald Trump fast der gesamte Ostflügel des historischen Gebäudes weichen. Die Abrissarbeiten laufen bereits.

Im Weißen Haus haben Bauarbeiten begonnen. Ein Teil des historischen Gebäudes wird auf Anordnung des US-Präsidenten Trump entfernt, um Raum für einen neuen Ballsaal zu schaffen. 22.10.2025 | 2:30 min

Um Platz für einen Ballsaal zu schaffen, wird nach den Worten von US-Präsident Donald Trump fast der komplette Ostflügel des Weißen Hauses abgerissen.

Er habe nach Rücksprache mit "den besten Architekten der Welt" entschieden, dass ein vollständiger Abriss einem teilweisen Abriss vorzuziehen sei, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Washington.

US-Präsident Donald Trump zeigte bei einem Treffen mit Nato-Chef Mark Rutte einen Sitzplan des geplanten neuen Ballsaals im Weißen Haus. Quelle: dpa

Kritiker werfen Trump Wortbruch vor

Früheren Angaben Trumps zufolge sollte dieser Teil des Weißen Hauses im Zuge der Bauarbeiten lediglich modernisiert werden. Kritiker werfen ihm nun Wortbruch vor. Die Abrissarbeiten hatten bereits am Montag begonnen. Medienberichten nach sollen diese in den kommenden Tagen abgeschlossen sein.

Denkmal- und Bürgerrechtsorganisationen wie der "National Trust for Historic Preservation" lasten Trump an, ohne angemessene Genehmigungsverfahren in das historische Ensemble einzugreifen, und fordern einen Baustopp, bis das Projekt von den zuständigen Bundeskommissionen geprüft wurde.

Am Weißen Haus in Washington haben die Bauarbeiten für den Ballsaal begonnen. 21.10.2025 | 0:26 min

Baukosten sollen rund 300 Millionen US-Dollar betragen

Trumps Regierung verweist laut US-Medien aber darauf, dass der Präsident für bauliche Veränderungen an der Residenz keine formale Genehmigung benötige. Der Saal, dessen Bau laut Trump inzwischen rund 300 Millionen Dollar (rund 275 Millionen Euro) kosten soll, wird Platz für etwa 1.000 Gäste bieten.

Finanziert werden soll das Projekt ausschließlich über Spenden - durch "großzügige Patrioten, großartige amerikanische Unternehmen und mich selbst", wie der Präsident auf Truth Social geschrieben hatte. Wer die Spender sind, ist bislang nicht bekannt. Durch die Privatfinanzierung unterliegt der Bau nicht der Aufsicht des Kongresses.

Trump-Sprecherin kritisiert "künstliche Empörung"

Nach Angaben des Weißen Hauses soll der Ballsaal den neoklassizistischen Stil des Präsidentensitzes beibehalten. Entwürfe zeigen einen Festsaal mit vergoldeten korinthischen Säulen, Kristalllüstern und einem schwarz-weiß karierten Marmorboden.

In den USA haben sich laut Veranstaltern rund sieben Millionen Menschen an Protesten gegen Präsident Trump beteiligt. Unter dem Motto "No Kings" gab es im ganzen Land Kundgebungen. 19.10.2025 | 0:25 min

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt bezeichnete die Kritik US-Medien zufolge als "künstliche Empörung". Der Ostflügel, in dem traditionell die Büros der First Lady untergebracht waren, wurde 1942 errichtet und mehrfach renoviert.

Die Arbeiten am Ballsaal sollen vor dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2029 abgeschlossen sein.