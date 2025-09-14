Weißes Haus: Trumps Ballsaal soll noch größer werden

Seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit gestaltet US-Präsident Trump nicht nur Amerika, sondern auch das Weiße Haus mächtig um. Ein Großprojekt soll offenbar noch größer werden.

Rund 200 Millionen Dollar soll die Erweiterung des Weißen Hauses kosten. Quelle: AP

Der von US-Präsident Donald Trump geplante Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses soll nach einem Medienbericht größer werden als bisher geplant. Der TV-Sender NBC News zitierte den Republikaner, mit dem das Medium am Samstag telefoniert hatte, mit den Worten: "Wir machen ihn ein bisschen größer."

Der Sender berichtete, der Ballsaal soll nun Platz für 900 Personen bieten. Im Sommer hatte das Weiße Haus noch von 650 Sitzplätzen gesprochen, Trump selbst sprach von einem "großartigen Vermächtnisprojekt".

Die Trump-Regierung will Visa für Studierende und Journalisten drastisch verkürzen. Europäische Medien, darunter das ZDF, kritisieren die Pläne scharf. 11.09.2025 | 1:41 min

Bei Frage zu Charlie Kirk lenkt Trump auf Ballsaal

Als Trump vor wenigen Tagen zum Tod von Charlie Kirk gefragt wurde und wie es ihm damit gehe, sagte er kurz: "Ich denke, sehr gut." Schien es dann aber vorzuziehen über den Bau des Ballsaals zu reden, wie in einem Video zu sehen ist.

"Dort drüben sehen Sie all die Lastwagen", so Trump. "Sie haben gerade mit dem Bau des neuen Ballsaals für das Weiße Haus begonnen." Er betonte erneut, dass 150 Jahre versucht worden wäre, einen Ballsaal zu errichten.

Es wird ein absolut prächtiges Bauwerk werden. „ Donald Trump, US-Präsident

Nach dem tödlichen Schuss auf den US-Aktivisten Kirk wurde ein Verdächtiger festgenommen. Laut Trump spielte der Vater des Verdächtigen dabei eine wichtige Rolle. 12.09.2025 | 1:35 min

Immer mehr Pomp und Gold im Weißen Haus

An vielen Stellen lässt er das Weiße Haus nach seinen Wünschen umgestalten. Er ließ das Oval Office aufpolieren und betont jetzt den Goldglanz. Im Rosengarten wich eine Rasenfläche einem Steinplatten-Sitzbereich.

Die Arbeiten am Ballsaal-Projekt sollen vor dem Ende der zweiten Amtszeit Trumps abgeschlossen sein, die bis Januar 2029 läuft. Der Ballsaal wird laut den früheren Plänen weitgehend vom Hauptgebäude getrennt sein und im Ostflügel des Gebäudekomplexes entstehen.

Die Gewaltspirale in den USA fängt an, sich selbst zu bedingen, sagt Politikwissenschaftler Julian Müller-Kaler. Er sieht viel Potenzial für gesellschaftlichen Sprengstoff. 13.09.2025 | 18:25 min

Kosten will Trump zu Teilen selbst tragen

Kritiker des Projekts halten Trump Pomp und Geltungssucht vor. Die Kosten hatte das Weiße Haus auf rund 200 Millionen Dollar (etwa 175 Millionen Euro) beziffert - dafür nicht näher benannte Spender und Trump wollen demnach zahlen.

Trump vor Reise nach London

Trump und Ehefrau Melania werden kommende Woche in Großbritannien erwartet, wo sie König Charles einen offiziellen Staatsbesuch abstatten. Er soll von einer Delegation von US-Wirtschaftsführern begleitet werden, darunter der Chef von Nvidia, Jensen Huang, und Sam Altman von OpenAI.

Zudem soll ein weitreichendes Technologieabkommen zwischen den USA und Großbritannien unterzeichnet werden. In London wird mit Protesten gerechnet.

Der Trump-Effekt : Wo bleibt der Widerstand gegen Trump? Trump will Truppen in US-Städte schicken. Gegner wie die Gouverneure Newsom und Pritzker warnen vor Diktatur. Doch wo bleibt der Widerstand – und wer könnte ihn anführen? Podcast