Trumps Rede an die Nation: Kampf um die Deutungshoheit

In einer Rede an die Nation zieht Trump zum ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit Bilanz. Er lobt vor allem vermeintliche innenpolitische Erfolge und redet Misserfolge klein.

Donald Trump spricht in einer Rede an die Nation. Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der bevorstehenden Kongresswahlen seinen demokratischen Vorgänger Joe Biden für die hohen Verbraucherpreise verantwortlich gemacht und zugleich die eigenen Erfolge gelobt. "Ich habe vor elf Monaten ein Chaos übernommen und ich bringe es in Ordnung", sagte Trump am Mittwoch in einer seltenen Ansprache aus dem Weißen Haus. Er senke die hohen Preise sehr schnell.

Zudem kündigte er eine Einmalzahlung von 1.776 Dollar für Angehörige des US-Militärs an: Die Summe entspricht dem Jahr der US-Unabhängigkeitserklärung.

Trump lobt sich selbst

Der republikanische Präsident, der sich regelmäßig über mangelnde Anerkennung seiner Erfolge beklagt, lobte die Arbeit seiner Regierung in verschiedenen Bereichen und sprach dabei fast ausschließlich innenpolitische Themen an. Trumps Republikaner wollen bei den Wahlen im November nächsten Jahres ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat verteidigen. Die Demokraten wiederum verweisen auf die hohen Lebenshaltungskosten, um die Macht zu übernehmen.

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, warf Trump vor, seine Wahlversprechen nicht eingelöst zu haben. "Er hat versprochen, die Kosten vom ersten Tag an zu senken", sagte Schumer. "Und die Kosten steigen und steigen und steigen."

Angespannte Wirtschaftslage in den USA

Trump hielt seine Ansprache vor dem Hintergrund wachsender Sorgen über die Wirtschaftslage und sinkender Zustimmungswerte. Einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge sind nur 33 Prozent der US-Bürger mit Trumps Wirtschaftspolitik zufrieden. Seine allgemeinen Zustimmungswerte sanken auf 39 Prozent.

Die Arbeitslosenquote in den USA ist im November auf ein Vier-Jahres-Hoch gestiegen. Sie liegt nun bei 4,6 Prozent. Das ist auch deutlich höher als die Arbeitslosenquote von 4 Prozent, die bei Amtsantritt von Präsident Donald Trump im Januar herrschte.

Trump hatte die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr auch mit dem Versprechen gewonnen, die Wirtschaft anzukurbeln. Trump habe als Präsident zwar für "die beste Wirtschaft der Geschichte" gesorgt, sagte er am Wochenende dem "Wall Street Journal" mit Blick auf die Wachstumszahlen. "Aber es könnte sein, dass die Menschen eine Weile brauchen, um das zu verstehen", fügte er hinzu.

Trump voller Selbstlob

"Rund 18 Minuten lang nutzte US-Präsident Donald Trump die volle Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, um vor allem innenpolitisch seine zweite Amtszeit zu loben", sagt ZDF-Korrespondentin Beatrice Steineke in Washington, D.C. "Doch getrieben von sinkenden Zustimmungswerten und nach wie vor hohen Lebenshaltungskosten wirkte Trump wie ein Präsident, der sich gegenüber seiner Nation erklären muss", schätzt Steineke ein.

Gewählt als Businessman mit dem Wahlversprechen, die Wirtschaft anzukurbeln und die Inflation zu senken, scheint diese Rede wie ein verzweifelter Versuch, die Deutungshoheit zurückzugewinnen. „ Beatrice Steineke, ZDF-Korrespondentin

Trump verteidige seine Realität, die die amerikanischen Verbraucher in ihrem Portemonnaie nicht spüren würden.

