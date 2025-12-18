US-Regierung lässt Kinderbuch-Held auf Drogendealer schießen

Wegen angeblichen Drogenschmuggels lässt die US-Regierung Boote in der Karibik beschießen. Für ihr Vorgehen wirbt sie auf Online-Plattformen mit Figuren aus Kinderbüchern.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth teilte auf X ein fiktives Kinderbuchcover, auf dem die Figur Franklin auf Boote schießt – eine Anspielung auf US-Angriffe vor Venezuela. 18.12.2025 | 0:48 min

Die liebenswerte Schildkröte Franklin, der Film "Polarexpress" oder der Grinch - die Regierung von US-Präsident Donald Trump verwendet immer wieder beliebte Kinderbuchfiguren oder Filme, um damit zum Beispiel Abschiebungen und ihr hartes Vorgehen gegen mutmaßliche Drogendealer der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Neben den Angriffen auf mutmaßliche Drogenboote in der Karibik verschärft Trump den Konflikt mit Venezuela weiter. Er ordnet eine Blockade gegen sanktionierte Öltanker an und droht Maduro. ZDFheute live analysierte, welche Folgen das hat. 17.12.2025 | 12:30 min

Als einer der ersten postete Verteidigungsminister Pete Hegseth ein Bild, das die Schildkröte Franklin der kanadischen Autorin Paulette Bourgeois in einem Militärhubschrauber zeigt. Franklin schießt von dort auf ein Boot mit mutmaßlichen Drogenschmugglern.

US-Streitkräfte greifen seit Monaten immer wieder Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, die mit Drogen beladen sein sollen. Dabei wurden Zählungen von US-Medien zufolge inzwischen mehr als 90 Menschen getötet. Am Dienstag hatte Trump außerdem eine sogenannte Blockade von sanktionierten Öltankern angeordnet, die Venezuela anlaufen oder verlassen.

Die USA verstärken ihre Militärpräsenz in der Karibik. Trotz aller Kritik kündigt US-Verteidigungsminister Hegseth weitere Angriffe auf mutmaßliche Schmugglerboote an. 03.12.2025 | 1:48 min

Kanadischer Verlag verurteilt Verwendung aufs Schärfste

Der kanadische Verlag, bei dem die Kinderbuchreihe um Schildkröte Franklin erscheint, reagierte empört. Franklin sei eine beliebte kanadische Ikone, die Generationen von Kindern inspiriert habe und für Freundlichkeit, Empathie und Inklusivität stehe.

Wir verurteilen jede herabwürdigende, gewalttätige oder unbefugte Verwendung von Franklins Namen oder Bild, die diesen Werten direkt widerspricht, aufs Schärfste. „ Verlag Kids Can Press

Das beeindruckte das Weiße Haus wenig. Das Wohnungsbauministerium postete ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie Franklin am Telefon illegale Migranten der Einwanderungsbehörde ICE meldet. Später veröffentlichte das Justizministerium ein Meme mit Franklin als Abschieberichter.

Polarexpress und Grinch: Attacken gegen Migranten

Der beliebte Weihnachtsfilm "Der Polarexpress" - im Original mit Tom Hanks - wurde vom Weißen Haus für eine weitere Attacke gegen Ausländer genutzt. Auf dem Originalposter steht ein kleiner Junge zur Weihnachtszeit staunend vor einer Dampflokomotive auf der Fahrt zum Nordpol. In der Version des Weißen Hauses werden Migranten aufgefordert, mit dem "Deportationsexpress" - einem Flugzeug - das Land zu verlassen.

Zehntausende Venezolaner leben in Doral bei Miami. Sie flüchteten wegen des venezolanischen Präsidenten Maduro in die USA. Doch dort will der US-Präsident sie schnell loswerden. 17.12.2025 | 6:38 min

Auch eine weitere Kinderfigur, der fiese Weihnachtsmuffel Grinch, wird vom Weißen Haus instrumentalisiert. So stiehlt der Grinch im Regierungs-Meme nicht Weihnachten, sondern Migranten stehlen die Gesundheitsversorgung der Amerikaner. Das Weiße Haus ließ Anfragen, warum es die beliebten Kinderfiguren für sein Programm nutzt, unbeantwortet.

Sängerin Sabrina Carpenter wehrt sich ebenfalls

Auch Künstler wie Sängerin Sabrina Carpenter ("Espresso", "Manchild") waren schon vom Weißen Haus für Clips gegen Einwanderung genutzt worden. Carpenter protestierte scharf, dass ihre Musik für ein Video des Weißen Hauses genutzt wurde, in dem gezeigt wird, wie die Einwanderungsbehörde ICE hart gegen Einwanderer vorgeht.

Trumps Versprechen von Massendeportationen wird in den USA zur Realität. Doch die brutalen Methoden der Einwanderungsbehörde stoßen auf immer mehr Widerstand im Land. 02.07.2025 | 21:06 min

"Dieses Video ist bösartig und widerwärtig. Beziehen Sie mich oder meine Musik niemals in Ihre unmenschliche Agenda mit ein", schrieb sie auf der Plattform X. Wenige Tage später erschien der nächste Clip, auf der sie diesmal auch zu sehen ist.

Das Weiße Haus teilte dem Portal The Hill mit:

Wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir gefährliche kriminelle illegale Mörder, Vergewaltiger und Pädophile aus unserem Land abschieben. Jeder, der diese kranken Monster verteidigt, muss dumm sein. „ Weißes Haus laut The Hill