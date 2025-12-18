USA: Plakette am Weißen Haus verspottet Ex-Präsident Biden

Immer wieder teilt US-Präsident Donald Trump mit spitzen Bemerkungen gegen seinen Vorgänger aus. Nun überzieht eine Plakette am Weißen Haus Joe Biden mit Spott.

Neue Tafeln im Weißen Haus stellen Ex-Präsident Joe Biden in ein schlechtes Licht. Statt seines Porträts hängt nun ein Gerät, das Unterschriften imitiert, begleitet von Kritik. 18.12.2025 | 0:26 min

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat Vorgänger Joe Biden mit einer prominent am Weißen Haus platzierten Plakette mit Spott überzogen. Biden sei mit Abstand der schlechteste Präsident in der amerikanischen Geschichte gewesen, heißt es etwa auf dem Schild, das neuerdings außen an dem Gebäude in Washington angebracht ist. Er habe die Nation an den Rand der Zerstörung gebracht.

Auch der von Trump immer wieder benutzte Spitzname "Sleepy Joe Biden" (der schläfrige Joe Biden) ist dort zu lesen. Trump hatte im Präsidentschaftswahlkampf diese Bezeichnung immer wieder gewählt, um seinen Kontrahenten als schwach darzustellen.

Zudem ist auf der Plakette davon die Rede, dass die Wahl 2020, aus der Biden als Sieger hervorging, gefälscht gewesen sei - eine Behauptung Trumps, die widerlegt ist. Auch wird dem Demokraten eine Schuld für den Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zugeschrieben.

In einem Interview hat Trump Biden Versagen vorgeworfen und Ermittlungen gegen ihn nicht ausgeschlossen. 23.01.2025 | 0:25 min

Bidens Bild fehlt in der US-Präsidentengalerie

Das Schild ist Teil einer Galerie von Präsidentenporträts, die vor einiger Zeit am Gebäude aufgehängt wurden. Schon damals hatte es einen ungewöhnlichen Affront gegen Biden gegeben. Denn an der Stelle Bidens hängt gar kein Porträt. Stattdessen ist die Abbildung einer automatischen Unterschriften-Maschine gezeigt.

Der sogenannte Autopen, eine mechanische Signaturhilfe, ist früheren Medienberichten zufolge nicht unüblich im Alltag der US-Präsidenten. Republikaner werfen der Vorgängerregierung unter Biden allerdings unter anderem vor, den Autopen für eine große Menge an Begnadigungen eingesetzt zu haben - und zwar ohne Bidens Genehmigung oder Wissen.

Der ehemalige US-Präsident Biden hat bei seiner ersten öffentlichen Rede nach dem Ende seiner Amtszeit Donald Trump kritisiert. Die neue Regierung habe viel Schaden angerichtet. 16.04.2025 | 3:02 min

Immer wieder Spitzen gegen Biden

Aus dem republikanischen Lager werden immer wieder Zweifel daran gestreut, ob der Demokrat Biden (83) am Ende seiner Präsidentschaft, die bis Januar 2025 dauerte, der Aufgabe noch gewachsen war und tatsächlich noch selbst alles entschied. Biden hatte vor Monaten in einem Interview der "New York Times" gesagt, er habe alle Begnadigungen zum Ende seiner Amtszeit mündlich genehmigt.

Trump hebt immer wieder auf das Thema ab und nutzt es, um Biden zu verspotten. Wenn er etwa selbst Anordnungen in seinem Büro, dem Oval Office, unterschreibt, setzt er häufig noch eine Spitze gegen Biden ab und sagt bei der Unterschrift: "kein Autopen".