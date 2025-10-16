Trump dankt Ballsaal-Spendern und stellt Triumphbogen vor

Protz und Prunk, das ist die Welt des Donald Trump. Die Spender für seinen Ballsaal hat er jetzt stilgerecht eingeladen - und seinen geplanten Trump-Triumphbogen vorgestellt.

Trump feiert sich und stellt seinen Triumphbogen vor

US-Präsident Trump präsentierte den Gästen des Spender-Dinners Modelle eines Triumphbogens, den er "Arc de Trump" nennen will. Quelle: dpa

US-Präsident Donald Trump hat ein prunkvolles Abendessen ausgerichtet, um den Spendern des 250 Millionen Dollar teuren Ballsaals zu danken, den er im Weißen Haus bauen lässt. Gleichzeitig stellte er ein neues Projekt ihm selbst zu Ehren vor.

Beim Dinner für die Spender, die ihm seinen Ballsaal finanzieren, schwärmt Trump von deren Großzügigkeit. Quelle: action press

Unter den Gästen waren Vertreter von US-Technologieunternehmen wie Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft und Palantir sowie des US-Rüstungskonzerns Lockhheed Martin, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die Gästeliste des Weißen Hauses berichteten.

Trump schwärmt von Größzügigkeit der Spender

"So viele von Ihnen waren wirklich, wirklich großzügig", sagte Trump zu seinen Gästen.

Ich meine, einige von Ihnen, die hier sitzen sagen: 'Sir, wären 25 Millionen Dollar angemessen?' Ich sagte: 'Ich nehme es.' „ Donald Trump, US-Präsident

Trump betonte, der Ballsaal werde ausschließlich mit privaten Geldern gebaut. Die Beschaffung der nötigen Finanzmittel laufe gut - nach Abschluss des Renovierungsprojekts werde er sogar Geld übrig haben.

Milllionenzahlung von Youtube nach Rechtsstreit

22 Millionen Dollar (knapp 19 Millionen Euro) stammen von einer Einigung mit der Videoplattform Youtube: Die Google-Tochter hatte im September der Zahlung im September zugestimmt, um einen Rechtsstreit mit Trump um die Sperrung seines Kontos nach der Kapitol-Erstürmung radikaler Anhänger des Republikaners am 6. Januar 2021 beizulegen.

Der Ballsaal soll in der Gegend des East Wing im Weißen Haus entstehen. Nach früheren Angaben des Weißen Hauses sollen dort 650 Menschen Platz haben. Trump sagte nun bei der Abendveranstaltung, im Saal könnten bis zu 999 Menschen untergebracht werden.

Genehmigung für Ballsaal fehlt - Trump stört das nicht

Noch fehlt für den Ballsaal die Genehmigung zweier Ausschüsse, unter anderem die der Capital Planning Commission, die für Gebäude der US-Bundesregierung zuständig ist. Trump versicherte beim Dinner, er könne als Präsident bezüglich des Baus machen, was er wolle.

Der Republikaner hat wiederholt kritisiert, dass für große Veranstaltungen des Weißen Hauses ein Zelt auf einem der Rasen des Präsidentensitzes aufgestellt werden müsse. Der East Room, der derzeit größte Teil des Weißen Hauses, hat aktuell nur Platz für rund 200 Personen.

Trump öffnete bei dem Dinner die Vorhänge des East Room, um den Gästen zu zeigen, wo die Arbeiten an dem gigantischen Ballsaal stattfinden. Der Ballsaal werde Wände aus kugelsicherem Glas haben und sich für die Amtseinführung eines Präsidenten eigenen.

"Arc de Trump": "Er wird richtig schön sein"

Trump präsentierte seinen Gästen auch die Pläne für ein neues Projekt: ein riesiger Bogen in der Nähe des Lincoln Memorial in der Hauptstadt Washington. An der Arlington Memorial Bridge über dem Fluss Potomac soll künftig an einem Ende der Brücke ein großer Bogen im Stile des Arc de Triomphe in Paris stehen.

Trump zeigte dem Publikum mehrere Miniatur-Modelle des geplanten Bogens in drei verschiedenen Größen. Er ließ wissen, dass das größte Modell sein Lieblingsmodell sei. "Er wird richtig schön sein", sagte Trump über den Bogen.