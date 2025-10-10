Streit um Verteidigungsausgaben:Trump stellt Nato-Ausschluss Spaniens in den Raum
Der US-Präsident kritisiert, dass Spanien nicht mehr für Verteidigung ausgeben will - und stellt dessen Nato-Mitgliedschaft infrage. Madrid lehnt höhere Militärausgaben strikt ab.
Im Streit um die Nato-Verteidigungsausgaben hat US-Präsident Donald Trump einen Ausschluss Spaniens aus dem Bündnis ins Spiel gebracht. Das Land sei ein "Nachzügler", kritisierte er am Donnerstag bei einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb im Weißen Haus.
Trump bezog sich damit auf die Weigerung der Regierung in Madrid, im Gegensatz zu den anderen Nato-Mitgliedern eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zuzusagen.
- ZDF-Politbarometer: Zwei Drittel für Nato-Fünf-Prozent-Ziel
Sánchez: Fünf-Prozent-Ziel ist "unvernünftig"
Doch ein Land kann nicht einfach aus der Allianz geworfen werden: Bei der Nato gibt es keinerlei Verfahren, das bei unerwünschtem Verhalten Sanktionen oder gar einen Ausschluss vorsieht.
Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte das Fünf-Prozent-Ziel im Juni als "nicht nur unvernünftig, sondern sogar kontraproduktiv" bezeichnet. Derart hohe Ausgaben für das Militär seien mit Spaniens Sozialstaat und Weltanschauung unvereinbar. Stattdessen will die viertgrößte Volkswirtschaft der EU ihre Ausgaben bei 2,1 Prozent des BIP belassen.
